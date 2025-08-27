SignauxSections
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 436%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 232
Bénéfice trades:
677 (54.95%)
Perte trades:
555 (45.05%)
Meilleure transaction:
199.69 USD
Pire transaction:
-303.98 USD
Bénéfice brut:
16 294.31 USD (264 785 pips)
Perte brute:
-14 115.22 USD (225 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (281.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
300.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
88.10%
Charge de dépôt maximale:
75.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
924 (75.00%)
Courts trades:
308 (25.00%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
1.77 USD
Bénéfice moyen:
24.07 USD
Perte moyenne:
-25.43 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-490.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-490.98 USD (22)
Croissance mensuelle:
15.05%
Prévision annuelle:
182.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 210.97 USD (37.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.67% (813.26 USD)
Par fonds propres:
18.63% (194.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US500Cash 307
BRENT 287
USDJPY 162
USDCAD 142
XAUUSD 127
XAGUSD 50
NZDUSD 43
AUDUSD 42
EURUSD 37
GBPUSD 27
EURCHF 5
WTI 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US500Cash 991
BRENT 41
USDJPY -84
USDCAD 273
XAUUSD 783
XAGUSD 310
NZDUSD 346
AUDUSD -314
EURUSD -83
GBPUSD -196
EURCHF 66
WTI 14
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US500Cash 5.1K
BRENT -2.5K
USDJPY -6.1K
USDCAD 136
XAUUSD 39K
XAGUSD 4.2K
NZDUSD 2.2K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 775
GBPUSD -2.6K
EURCHF 330
WTI 90
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199.69 USD
Pire transaction: -304 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +281.30 USD
Perte consécutive maximale: -490.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 plus...
Aucun avis
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
