Janeth Inyama

Kings

Janeth Inyama
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
77 (81.91%)
Perte trades:
17 (18.09%)
Meilleure transaction:
414.78 USD
Pire transaction:
-72.62 USD
Bénéfice brut:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Perte brute:
-108.14 USD (861 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (804.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
804.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
21.97
Longs trades:
76 (80.85%)
Courts trades:
18 (19.15%)
Facteur de profit:
15.75
Rendement attendu:
16.97 USD
Bénéfice moyen:
22.12 USD
Perte moyenne:
-6.36 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
77.35%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
72.62 USD (3.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 75
AUDCAD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 514
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
33 plus...
Aucun avis
2026.01.08 03:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
