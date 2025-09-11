SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
2 avis
Fiabilité
53 semaines
47 / 138K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2 181%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
226 (88.28%)
Perte trades:
30 (11.72%)
Meilleure transaction:
624.57 USD
Pire transaction:
-210.94 USD
Bénéfice brut:
8 523.74 USD (40 740 pips)
Perte brute:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (992.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 484.45 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
78.32%
Charge de dépôt maximale:
26.92%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
33.83
Longs trades:
132 (51.56%)
Courts trades:
124 (48.44%)
Facteur de profit:
6.14
Rendement attendu:
27.87 USD
Bénéfice moyen:
37.72 USD
Perte moyenne:
-46.27 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-41.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-210.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.85%
Prévision annuelle:
240.85%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
210.94 USD (2.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.41% (175.48 USD)
Par fonds propres:
35.25% (263.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.i 253
US30.i 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.i 7K
US30.i 87
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.i 30K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +624.57 USD
Pire transaction: -211 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +992.32 USD
Perte consécutive maximale: -41.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

/// Tehranto 3v ///



✅ This Expert Working on AUDCAD M15 

✅ IS FAST SCALPER Trade everyday super active Trade                     website link https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Note moyenne:
Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.18 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Theranto v3 Live 2
30 USD par mois
2 181%
47
138K
USD
6.1K
USD
53
98%
256
88%
78%
6.14
27.87
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.