- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
226 (88.28%)
Perte trades:
30 (11.72%)
Meilleure transaction:
624.57 USD
Pire transaction:
-210.94 USD
Bénéfice brut:
8 523.74 USD (40 740 pips)
Perte brute:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (992.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 484.45 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
78.32%
Charge de dépôt maximale:
26.92%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
33.83
Longs trades:
132 (51.56%)
Courts trades:
124 (48.44%)
Facteur de profit:
6.14
Rendement attendu:
27.87 USD
Bénéfice moyen:
37.72 USD
Perte moyenne:
-46.27 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-41.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-210.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.85%
Prévision annuelle:
240.85%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
210.94 USD (2.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.41% (175.48 USD)
Par fonds propres:
35.25% (263.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|253
|US30.i
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.i
|7K
|US30.i
|87
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.i
|30K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +624.57 USD
Pire transaction: -211 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +992.32 USD
Perte consécutive maximale: -41.03 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
/// Tehranto 3v ///
✅ This Expert Working on AUDCAD M15
✅ IS FAST SCALPER Trade everyday super active Trade website link https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2 181%
47
138K
USD
USD
6.1K
USD
USD
53
98%
256
88%
78%
6.14
27.87
USD
USD
35%
1:500
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu