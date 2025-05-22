SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SlingShort AI
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort AI

Aphiwat Chariyathaskorn
1 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 910%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
624
Bénéfice trades:
426 (68.26%)
Perte trades:
198 (31.73%)
Meilleure transaction:
361.40 USD
Pire transaction:
-70.02 USD
Bénéfice brut:
5 807.39 USD (224 548 pips)
Perte brute:
-1 763.90 USD (115 982 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (219.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
448.61 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
13.74%
Charge de dépôt maximale:
6.52%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
8.42
Longs trades:
433 (69.39%)
Courts trades:
191 (30.61%)
Facteur de profit:
3.29
Rendement attendu:
6.48 USD
Bénéfice moyen:
13.63 USD
Perte moyenne:
-8.91 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-480.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
10.53%
Prévision annuelle:
127.75%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
480.46 USD (12.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.61% (480.46 USD)
Par fonds propres:
20.24% (516.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 624
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 109K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +361.40 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +219.72 USD
Perte consécutive maximale: -480.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Note moyenne:
Wei Jiang
245
Wei Jiang 2025.05.22 10:38 
 

逆势的马丁加仓策略，可能造成很大损失

2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
