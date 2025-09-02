Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 9 NewWinFx-REAL 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live18 0.28 × 74 ICMarketsSC-Live06 0.30 × 736 ICMarketsSC-Live08 0.32 × 340 ICMarketsSC-Live09 0.44 × 39 TMGM.TradeMax-Live8 0.44 × 237 LeadCapitalCorp-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.52 × 189 ICMarkets-Live06 0.63 × 84 Tickmill-Live02 0.74 × 23 ICMarketsSC-Live02 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 16 Tickmill-Live08 1.00 × 20 ICMarketsSC-Live04 1.10 × 1299 Hankotrade-Live 1.33 × 6 ICMarketsSC-Live07 1.38 × 916 ICMarketsSC-Live11 1.40 × 743 ICMarketsSC-Live23 1.42 × 60 ICMarketsSC-Live27 1.71 × 196 Valutrades-Real-HK 1.84 × 38 Exness-Real14 1.86 × 7 61 plus...