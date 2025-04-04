SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trade Pro Vip
KAUSER AHMED

Trade Pro Vip

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
0%
Tickmill-Live09
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
187 (77.59%)
Perte trades:
54 (22.41%)
Meilleure transaction:
85.80 USD
Pire transaction:
-80.05 USD
Bénéfice brut:
1 800.74 USD (1 945 251 pips)
Perte brute:
-754.50 USD (317 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (85.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
24.80%
Charge de dépôt maximale:
92.39%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
6.66
Longs trades:
170 (70.54%)
Courts trades:
71 (29.46%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
4.34 USD
Bénéfice moyen:
9.63 USD
Perte moyenne:
-13.97 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-74.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.50%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.30 USD
Maximal:
156.98 USD (11.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
14.83% (199.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 115
EURUSD 61
BTCUSD 47
USDJPY 12
GBPUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 698
EURUSD 76
BTCUSD 324
USDJPY -62
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 354
BTCUSD 1.6M
USDJPY -3.9K
GBPUSD 613
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.80 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +85.46 USD
Perte consécutive maximale: -74.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.14 × 7
Tickmill-Live02
0.20 × 49
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 189
GOMarketsIntl-Real 9
0.93 × 41
TickmillUK-Live03
0.96 × 561
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 620
RoboForex-ECN-2
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.23 × 342
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.29 × 1098
73 plus...
Aucun avis
2025.10.06 09:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.12 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:20 - 1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.