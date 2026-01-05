SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MetatraderTH
kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 avis
Fiabilité
202 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 346
Bénéfice trades:
7 882 (69.46%)
Perte trades:
3 464 (30.53%)
Meilleure transaction:
2 279.42 USD
Pire transaction:
-481.47 USD
Bénéfice brut:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Perte brute:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (201.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 904.69 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.32%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
6.65
Longs trades:
6 749 (59.48%)
Courts trades:
4 597 (40.52%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
6.18 USD
Perte moyenne:
-8.95 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 664.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 664.27 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.60%
Prévision annuelle:
19.43%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.12 USD
Maximal:
2 664.27 USD (22.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.14% (248.34 USD)
Par fonds propres:
0.46% (47.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 279.42 USD
Pire transaction: -481 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +201.77 USD
Perte consécutive maximale: -2 664.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 plus...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MetatraderTH
30 USD par mois
2 274%
0
0
USD
10K
USD
202
99%
11 346
69%
100%
1.57
1.56
USD
38%
1:500
