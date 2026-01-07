SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AB77
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
185 (49.59%)
Perte trades:
188 (50.40%)
Meilleure transaction:
747.00 USD
Pire transaction:
-603.45 USD
Bénéfice brut:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Perte brute:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (4 548.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 548.68 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
84.27%
Charge de dépôt maximale:
4.22%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
272 (72.92%)
Courts trades:
101 (27.08%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
40.23 USD
Bénéfice moyen:
336.50 USD
Perte moyenne:
-251.31 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-3 787.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 787.73 USD (16)
Croissance mensuelle:
39.44%
Prévision annuelle:
478.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 372.67 USD
Maximal:
8 832.34 USD (47.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.63% (8 832.34 USD)
Par fonds propres:
4.69% (685.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +747.00 USD
Pire transaction: -603 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +4 548.68 USD
Perte consécutive maximale: -3 787.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 plus...
Konsisten
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AB77
30 USD par mois
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
Copier

