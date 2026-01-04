SignauxSections
Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
63 (34.80%)
Perte trades:
118 (65.19%)
Meilleure transaction:
84.08 USD
Pire transaction:
-12.46 USD
Bénéfice brut:
839.91 USD (85 193 pips)
Perte brute:
-681.02 USD (68 722 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (8.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.05 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.21%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
171 (94.48%)
Courts trades:
10 (5.52%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
13.33 USD
Perte moyenne:
-5.77 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-41.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.56 USD (8)
Croissance mensuelle:
92.49%
Prévision annuelle:
1 122.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.74 USD
Maximal:
87.03 USD (37.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.17% (87.03 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.08 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +8.13 USD
Perte consécutive maximale: -41.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


Aucun avis
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
