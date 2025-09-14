SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold pro
Ngo Thanh Minh

Gold pro

Ngo Thanh Minh
2 avis
Fiabilité
32 semaines
15 / 12K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 638%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
690
Bénéfice trades:
558 (80.86%)
Perte trades:
132 (19.13%)
Meilleure transaction:
19.84 USD
Pire transaction:
-26.90 USD
Bénéfice brut:
1 313.78 USD (132 601 pips)
Perte brute:
-618.61 USD (61 022 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (26.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.25 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
5.07%
Charge de dépôt maximale:
45.64%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
16.11
Longs trades:
293 (42.46%)
Courts trades:
397 (57.54%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
2.35 USD
Perte moyenne:
-4.69 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-17.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.14 USD (6)
Croissance mensuelle:
21.79%
Prévision annuelle:
264.35%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.14 USD (4.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.45% (43.14 USD)
Par fonds propres:
51.62% (98.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.84 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +26.96 USD
Perte consécutive maximale: -17.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Note moyenne:
handycrash
221
handycrash 2025.09.14 07:11 
 

Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.

Ivan Nauros
162
Ivan Nauros 2025.08.13 18:30 
 

Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(

2025.07.10 23:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 00:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 10:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 00:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 06:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.22 22:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.20 04:45
Share of trading days is too low
