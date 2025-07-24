- Croissance
Trades:
110
Bénéfice trades:
18 (16.36%)
Perte trades:
92 (83.64%)
Meilleure transaction:
208.65 USD
Pire transaction:
-62.26 USD
Bénéfice brut:
2 851.36 USD (23 963 pips)
Perte brute:
-2 404.35 USD (21 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (430.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
430.64 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
28.50%
Charge de dépôt maximale:
6.73%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
61 (55.45%)
Courts trades:
49 (44.55%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
4.06 USD
Bénéfice moyen:
158.41 USD
Perte moyenne:
-26.13 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-607.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-607.54 USD (24)
Croissance mensuelle:
12.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
247.96 USD
Maximal:
647.82 USD (19.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.05% (647.82 USD)
Par fonds propres:
3.30% (100.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|62
|USDJPY#
|37
|GBPUSD#
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|673
|USDJPY#
|-241
|GBPUSD#
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|5.4K
|USDJPY#
|-2.6K
|GBPUSD#
|187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
