Aussie Precision MT4

Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution.

Ce robot de trading est prêt à l'emploi.

AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD.

Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders souhaitant automatiser des entrées très précises basées sur le timing.

Toutes les actions liées au temps sont synchronisées avec le décalage UTC défini par l'utilisateur, permettant une planification cohérente et précise.

Ce robot ne nécessite aucune surveillance constante et fonctionne entièrement de manière automatique.

Pour toute question concernant la configuration ou pour une demande de personnalisation, n'hésitez pas à me contacter directement.

Comme cet EA est gratuit, merci de m’envoyer une demande d’ami après le téléchargement. Cela me permettra d'assurer un suivi et un support si nécessaire.







