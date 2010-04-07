Crystal Smart Volume MT4

Crystal Smart Volume

Aperçu

Crystal Smart Volume pour MT4 est un indicateur avancé d’analyse du volume et du delta, conçu pour révéler l’activité des institutions financières cachée derrière les mouvements ordinaires du prix.

Il combine les concepts de Smart Money (SMC), Volume Spread Analysis (VSA) et la logique Delta afin d’analyser simultanément le comportement du prix et du volume.

L’indicateur identifie des événements clés tels que Buying Climax (Climax d’achat), Selling Climax (Climax de vente), Weak Candles (bougies faibles) et High-Volume Reversals (inversions à haut volume), permettant aux traders d’identifier avec précision les points potentiels de retournement ou de continuation.

Le système intègre la détection automatique des modèles TBR (Trap Break Reversal), STBR (Sweep Trap Break Reversal) et EVR (Engulf Volume Reversal), accompagnée d’un histogramme professionnel à six couleurs et d’un calcul Delta en temps réel.

Grâce à son interface claire et à sa faible consommation de ressources CPU, il convient parfaitement aux traders intraday et aux analystes spécialisés dans l’étude du volume.

Caractéristiques principales

Analyse de volume intelligente : Histogramme à six couleurs pour classer le volume équilibré, le climax et les conditions extrêmes.

Delta en temps réel : Estimation de la pression d’achat/vente pour chaque bougie.

Détection de modèles : Reconnaissance automatique des configurations de retournement TBR, STBR et EVR.

Moyenne mobile de volume (MA) : Lisse les données de volume pour confirmer la tendance.

Minuteur de bougie dynamique : Affiche le temps restant avant la clôture de la bougie actuelle.

Boutons interactifs : Activez ou désactivez les affichages Delta et Modèles directement sur le graphique.

Espacement basé sur l’ATR : Position adaptative des étiquettes selon la volatilité du marché.

Performance optimisée : Calculs efficaces pour une utilisation minimale du processeur.

Logique de classification du volume

Type Description Couleur Buy Climax (Climax d’achat) Bougie à fort volume clôturant près du plus haut Rouge foncé (Crimson) Sell Climax (Climax de vente) Bougie à fort volume clôturant près du plus bas Bleu Weak Candle (Bougie faible) Bougie au volume le plus bas dans la période d’analyse Or High Activity (Activité élevée) Rapport volume/plage de prix exceptionnellement élevé Vert citron Extreme Activity (Activité extrême) Volume et amplitude atteignant des niveaux records Magenta Balance Volume (Volume équilibré) Activité moyenne ou neutre Gris clair

Module Delta et détection des inversions

Module Delta de volume

Calcule la différence entre le volume estimé d’achat et de vente pour chaque bougie.

Affiche des étiquettes vertes (+) ou rouges (–) sous chaque bougie.

Met en évidence les Deltas significatifs lorsque le volume total dépasse la moyenne de plus de 20 %.

Module de modèles

Détecte et étiquette automatiquement les structures de retournement suivantes : TBR (Trap Break Reversal) STBR (Sweep Trap Break Reversal) EVR (Engulf Volume Reversal)

Chaque modèle est marqué au-dessus de la bougie correspondante avec une couleur claire indiquant un signal haussier ou baissier.

Options de personnalisation

Période de la moyenne mobile : 10 à 500

Fenêtre d’analyse (Lookback) : 5 à 100

Type de volume : Tick ou Volume réel (si pris en charge par le courtier)

Affichage du Delta : Activé ou désactivé

Étiquettes de modèles : Activées ou désactivées

Taille de police du minuteur : 10 à 16

Décalage du graphique : Ajustable

Nombre maximum de barres analysées : 100 à 1000 (pour optimiser la performance)

Contrôles utilisateur

Bouton Delta : Active ou désactive instantanément les étiquettes Delta.

Bouton Modèle : Affiche ou masque les étiquettes de modèle.

Minuteur de bougie : Compte à rebours en temps réel.

Paramètres persistants : Sauvegarde l’état des boutons entre les sessions.

Mode d’utilisation

Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique MT4. Sélectionnez la source de volume (Tick ou Réel). Ajustez la période de la moyenne mobile et la fenêtre d’analyse. Utilisez les boutons du graphique pour activer/désactiver les modules Delta et Modèle. Surveillez l’histogramme coloré et les étiquettes Delta pour repérer les zones d’accumulation, de distribution ou d’inversion.

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 4

Marchés : Forex, matières premières, indices, actions, cryptomonnaies

Unités de temps : Toutes les périodes standard MT4

Courtiers : Supporte le volume Tick et le volume réel (si disponible)

Performance : Optimisé pour l’analyse en temps réel avec faible consommation CPU

