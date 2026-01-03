L'indicateur DYJ BoS identifie et marque automatiquement les éléments essentiels des changements de structure du marché, notamment :





Rupture de structure (BoS) : détectée lorsque le prix effectue un mouvement significatif, franchissant un point de structure précédent.





Il marque les lignes de tendance haussière et baissière possibles (UP & DN, c'est-à-dire de nouveaux sommets et de nouveaux creux continus), et une fois que le prix franchit ces lignes, il marque des flèches rouges (BEAR) et vertes (BULL)





Le BoS se produit généralement lorsque le prix évolue de manière décisive à travers un creux ou un sommet établi par une action de prix précédente. Lorsque les prix se déplacent au-dessus d'un sommet ou en dessous d'un creux, ils brisent simplement une structure de marché précédemment formée et sont donc appelés structure de « cassure ». Cela indique souvent un changement dans le sentiment du marché et la direction de la tendance, signalant la poursuite d’une tendance existante ou le début d’une nouvelle tendance.





En règle générale, afin d'améliorer la précision de la clôture, il est recommandé de ne pas définir de stop loss ni de take profit. La position finale est généralement clôturée au prochain point de rupture dans la même direction, ou clôturée au point de rupture dans la direction opposée.





Lorsque vous avez acquis suffisamment d’expérience dans le trading d’un certain produit, vous pouvez utiliser le ratio SL = 7 * TP.





Pour les symboles Forex, définissez TP = 500 (5 $/volume de négociation minimum), SL = 3 500 (35 $/volume de négociation minimum) ; le nombre d'unités est POINTS.





Pour le symbole de l'indice Volatility 75, définissez TP=500000 (5 USD/volume de négociation minimum), SL=3500000 (35 USD/volume de négociation minimum) ; point unitaire POINTS.





Lorsqu'une certaine ligne de prix UP et DN est cassée, le moment où la ligne UP et DN suivante apparaît peut également être utilisé comme dernière opportunité de fermer la position.





DYJ BoS s'applique à tout produit de n'importe quelle période graphique.





Et ces signaux d'ACHAT et de VENTE sont envoyés, veuillez télécharger le logiciel de suivi d'outils pratiques DYJ Follow Me ou un meilleur avec une stratégie de jeu





Le logiciel de trading de copie DYJ GameDevice peut recevoir ces signaux, ouvrir et fermer des positions automatiquement et utiliser des fonctions de stratégie de jeu pour transformer les ordres déficitaires en bénéfices.









Vous pouvez également utiliser le modèle d'analyse de trading de l'indicateur de trading mathématique DYJ , qui affiche les positions d'ouverture et de clôture de trading réelles de l'indicateur et calcule le profit global et la perte flottante maximale !













paramètre





InpUseLanguage = Français -- Sélectionner la langue





InpScanBoSBars = 20 -- Barres BoS