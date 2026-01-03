DYJ BoS

L'indicateur DYJ BoS identifie et marque automatiquement les éléments essentiels des changements de structure du marché, notamment :

Rupture de structure (BoS) : détectée lorsque le prix effectue un mouvement significatif, franchissant un point de structure précédent.

Il marque les lignes de tendance haussière et baissière possibles (UP & DN, c'est-à-dire de nouveaux sommets et de nouveaux creux continus), et une fois que le prix franchit ces lignes, il marque des flèches rouges (BEAR) et vertes (BULL)

Le BoS se produit généralement lorsque le prix évolue de manière décisive à travers un creux ou un sommet établi par une action de prix précédente. Lorsque les prix se déplacent au-dessus d'un sommet ou en dessous d'un creux, ils brisent simplement une structure de marché précédemment formée et sont donc appelés structure de « cassure ». Cela indique souvent un changement dans le sentiment du marché et la direction de la tendance, signalant la poursuite d’une tendance existante ou le début d’une nouvelle tendance.

En règle générale, afin d'améliorer la précision de la clôture, il est recommandé de ne pas définir de stop loss ni de take profit. La position finale est généralement clôturée au prochain point de rupture dans la même direction, ou clôturée au point de rupture dans la direction opposée.

Lorsque vous avez acquis suffisamment d’expérience dans le trading d’un certain produit, vous pouvez utiliser le ratio SL = 7 * TP.

Pour les symboles Forex, définissez TP = 500 (5 $/volume de négociation minimum), SL = 3 500 (35 $/volume de négociation minimum) ; le nombre d'unités est POINTS.

Pour le symbole de l'indice Volatility 75, définissez TP=500000 (5 USD/volume de négociation minimum), SL=3500000 (35 USD/volume de négociation minimum) ; point unitaire POINTS.

Lorsqu'une certaine ligne de prix UP et DN est cassée, le moment où la ligne UP et DN suivante apparaît peut également être utilisé comme dernière opportunité de fermer la position.

DYJ BoS s'applique à tout produit de n'importe quelle période graphique.

Et ces signaux d'ACHAT et de VENTE sont envoyés, veuillez télécharger le logiciel de suivi d'outils pratiques DYJ Follow Me ou un meilleur avec une stratégie de jeu

Le logiciel de trading de copie DYJ GameDevice peut recevoir ces signaux, ouvrir et fermer des positions automatiquement et utiliser des fonctions de stratégie de jeu pour transformer les ordres déficitaires en bénéfices.

Ou téléchargez DYJ BoS EA avec indicateur BoS.

Vous pouvez également utiliser le modèle d'analyse de trading de l'indicateur de trading mathématique DYJ, qui affiche les positions d'ouverture et de clôture de trading réelles de l'indicateur et calcule le profit global et la perte flottante maximale !



paramètre


InpUseLanguage = Français -- Sélectionner la langue

InpScanBoSBars = 20 -- Barres BoS
Produits recommandés
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur   Basic Support and Resistance   est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique /   Version MT4 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicateurs
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicateurs
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Adaptive Momentum Wave: Unlock the Market's True Rhythm Tired of lagging indicators that get you into trades too late and whipsaw you in choppy markets? The Adaptive Momentum Wave is a next-generation trend analysis tool meticulously engineered to solve this exact problem. It dynamically adjusts to market volatility, providing you with a clearer, more responsive, and less noisy view of the underlying trend. Stop guessing and start trading with an indicator that thinks like the market moves. The
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicateurs
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicateurs
Il s'agit d'un indicateur MTF des niveaux de support et de résistance basé sur les   extremums de l'indicateur Advanced ZigZag Dynamic   et/ou   Extended Fractals   avec des étiquettes de prix (peut être désactivé). Des TF plus élevés peuvent être sélectionnés pour le mode MTF. Par défaut, les niveaux sont générés en fonction des points indicateurs ZigZag. Les points indicateurs de fractales peuvent également être utilisés avec ZigZag ou à sa place. Afin de simplifier l'utilisation et d'économis
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicateurs
SMART SD ARROW INDICATOR  Trade Smarter, Not Harder: The Smart SD Arrow Indicator That Paints Clear Buy & Sell Signals Right On Your Chart!  Finally, an All-in-One Supply & Demand Tool That Doesn’t Just Draw Zones—It Gives You Precise, Actionable Entry Arrows. Stop Analyzing, Start Executing. Dear Trader, Let's be honest. You've tried indicators that draw complicated zones all over your chart. They look smart, but when it's time to pull the trigger, you're left with the same old question:
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Version gratuite de ProEngulfing : QualifiedEngulfing, avec une limitation d'un signal par jour et des fonctionnalités réduites. Pour suivre les dernières actualités sur tous les produits Koala, rejoignez le canal Koala Trading Solution dans la communauté mql5 en cliquant sur le lien ci-dessous : https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La version MT4 de ce produit est téléchargeable via le lien suivant : https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Présentation de Pro
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Indicateurs
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicateurs
La description :  nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel indicateur gratuit basé sur l'un des indicateurs professionnels et populaires du marché des changes (PSAR). Cet indicateur est une nouvelle modification de l'indicateur SAR parabolique original. Dans l'indicateur pro SAR, vous pouvez voir un croisement entre les points et le graphique des prix. le croisement n'est pas un signal mais parle du potentiel de fin de mouvement, vous pouvez commencer à acheter par un nouveau point b
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith. L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le po
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicateurs
TREND FLOW PRO aide à identifier les zones où le marché change réellement de direction. L’indicateur met en évidence les retournements de tendance ainsi que les zones où les principaux acteurs du marché réentrent. Les marques BOS sur le graphique représentent de véritables changements de tendance et des niveaux clés des unités de temps supérieures. Les données de l’indicateur ne se redessinent pas et restent sur le graphique après la clôture de chaque bougie. Éléments principaux de l’indicateur
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicateurs
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui automatise l’analyse de la structure de marché et des concepts ICT / Smart Money . Il ne prend aucune position et ne gère pas les ordres : c’est un outil d’analyse visuelle , pas un robot de trading automatisé. Ce que l’indicateur affiche L’indicateur scanne le graphique et met en avant les informations suivantes : Structure de marché : swings importants, HH, HL, LH, LL
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Plus de l'auteur
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
Experts
Dyj scappingburg ea est un expert - Conseil entièrement automatisé. Le filtre de l'algorithme de bureau est utilisé pour les entrées. Les conseillers ont besoin de types de comptes de couverture et de rec. La perte de commande sera libérée sous caution par le jeu et deviendra un profit. Si la commande est dans la mauvaise direction. Vous pouvez désactiver la stratégie de jeu à tout moment. Recommandations générales Comptes ECN recommandés, écart xauusd entre 8 et 11 points ou moins, écart EUR /
DYJ Trend analyst MT5
Daying Cao
Indicateurs
Dynamic Market Insights for Smart Trading Our goal is to provide seamless, high-quality services that empower market participants, traders, and analysts with real-time market insights and key indicators for informed decision-making. Advanced & User-Friendly Trend Analysis This is a cutting-edge, highly robust, and easy-to-use dynamic trend analysis indicator. The  DYJ Market Watch Indicator  evaluates market bullish and bearish strength using two distinct methods—each designed to measure differe
QuickClose
Daying Cao
Utilitaires
QuickClose: Instant Order Management Made Simple QuickClose   allows you to instantly close all orders with a single click. It operates at high speed, giving you the flexibility to close orders for a specific symbol or all symbols at once. This makes trade management significantly faster and more efficient. This   Expert Advisor can swiftly close all buy and sell orders either for a selected symbol or across all trades. The   SymbolButton is specifically designed for order closure, featuring bo
SoarSignal
Daying Cao
Indicateurs
Professional traders know that a reversal in market price is the best entry points to trade. The trend changes K line state changes the most obvious. The SoarSignal is good to identify these changes, because we have incorporated the KDJ indicators. It is the closest to the K line state of the indicators. The two lines of KDJ Winner move within a range of 0 and 100. Values above 80 are considered to be in overbought territory and indicate that a reversal in price is possible. Values below 20 are
StrongCurrency
Daying Cao
5 (1)
Indicateurs
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
PowerSignal
Daying Cao
5 (1)
Indicateurs
Ce PowerSignal est un système de trading complet basé sur l'ATR d'indicateurs techniques. Ces indicateurs enregistreront l'état actuel de chaque POWERTREND dans chaque période et paire de devises analysées. Le PowerSignal crée un affichage de la force de tendance et de la liste des points d'entrée en évaluant ces données. S'il y a une coïncidence totale sur une paire, une alerte apparaîtra indiquant un tel cas. Les données de liste incluent Symbol, M5-MN1, BuyPercent, SellPercent, LastEntry. Le
DYJ TwoMACrossAlarm
Daying Cao
Indicateurs
This indicator shows the crossing between two moving averages, a slower and faster moving average. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses above the MA2. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses below the MA2. Inputs Value Fast MA Setup Period = 5 - period of Faster Moving Average (value 5). Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close, Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). Slow MA Setup Period = 10 - period of Slower MA (value 10)
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
Experts
This EA is based on the classical trend-following system of opening the positions. The EA is based on DYJ TwoMACrossAlarm and ATR and CCI indicator. It uses two moving averages. The EA uses dynamic allocation MA period. The MA1 and MA2 period is the Fibonacci sequence, such as 5.8 or 13.21 or 21.34 or...; EA Entry Rules: Go long when fast MA1 crosses above the slow MA2 and CCI crosses above the zero line; Go short when fast MA1 crosses below the slow MA2 and CCI crosses below the zero line; the
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
Utilitaires
DYJ news foreign exchange factory est l'indicateur de base de l'analyse du marché pour les outils de transaction de calendrier et les événements macroéconomiques. Ici, vous pouvez trouver les nouvelles financières et les indicateurs des plus grandes économies du monde - des États-Unis et de l'union européenne à l'Australie et au Japon, il y a neuf économies impliquant plus de 60 paires de devises. Plus de 800 indicateurs et événements macroéconomiques ont été recueillis en temps réel auprès de
DYJ ThreeMACrossAlarm
Daying Cao
Indicateurs
This indicator shows the crossing between three moving averages (slower, middle and faster ones). When fast MA crosses up middle MA and middle MA crosses up slow MA, the bullish alert is issued. When fast MA crosses down middle MA and middle MA crosses down slow MA, the bearish alert is issued. Signals to close buy positions are generated if fast MA crosses middle MA downwards, signals to close sell positions are generated if fast MA crosses middle MA upwards. Inputs Fast MA Setup MAPeriod1 = 5
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
Experts
The Expert Advisor is based on three Moving Average indicators. ThreeMACross is based on the following idea: crossing of three Moving Average lines (Fast, Middle and slow ones) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses above Slow MA (MA3). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses below Slow MA (MA3). Signals to close buy positions are generate
DYJ RiseTrading
Daying Cao
Experts
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
DYJ StochController
Daying Cao
Indicateurs
DYJ stock controller est un système de bourse en monnaie unique Il peut afficher des valeurs aléatoires pour chaque paire de devises de M1 à MN Lorsque la valeur Stoch d'une période atteint la zone de dépassement et la zone de dépassement, il y a une invite de couleur. Vous pouvez faire la bonne transaction en fonction de ces informations. Créez un modèle d'indicateur de stock appelé « DYJ inventory control » et enregistrez-le. Lorsque vous cliquez à l'aide de la souris sur une zone d'achat ex
DYJ SoarTrading
Daying Cao
Experts
The DYJ SoarTrading is based on SoarSignal indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Signals to buy are generated when SoarSignal has crossed oversold downwards, reached oversold and then crossed back up through oversold. Signals to sell are generated when SoarSignal has crossed overbought upwards, reached overbought, and then crossed back down through overbought. Close a trade when SoarSignal reaches the opposite side ( overbought for long order, oversold for short order).
DYJ WilliamsPercentRange SignalSource
Daying Cao
Indicateurs
The  DYJ WPR - SignalSource is based on  WPR  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The  WPR  recommends  Indicator values ranging between 80 and 100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between 0 and 20% indicate that the market is overbought. The entry signal of this indicator is a turning point in the trend. The indicator uses analog trading technology, Provide you with indicators to evaluate the overall profit of the opening signal and clo
DYJ Sharp
Daying Cao
Indicateurs
DYJ Sharp advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry and exit strategy. The strategy display the SHARP trend demarcation area. This SHARP area has high HighLine and low LowLine. Falling of high below HighLine of SHARP and then falling of close below LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to sell. Rising of close above HighLine of SHARP and then rising of low above LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to buy. The signal for e
DYJ TrendWave
Daying Cao
Indicateurs
DYJ TRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJ TRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/S
DYJ TrendWave EA
Daying Cao
Experts
DYJTRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJTRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/Sho
DYJ Scalping EA
Daying Cao
Experts
Dyj Reversal est un consultant expert entièrement automatisé. Un filtre métrique aléatoire est utilisé pour les entrées. Les conseillers ont besoin de types de comptes de couverture et de rec. La perte de commande sera libérée sous caution par le jeu et deviendra un profit. Si la commande est dans la mauvaise direction. Vous pouvez désactiver la stratégie de jeu à tout moment. Recommandations générales Comptes ECN recommandés, écart xauusd entre 8 et 11 points ou moins, écart EUR / USD 1 Le dép
DYJ T3ModeMA
Daying Cao
2 (1)
Indicateurs
DYJ T3ModeMA est basé sur l'algorithme T3. L’algorithme T3 a été introduit dans le domaine de l’analyse technique dans un article intitulé « Better Moving Averages » publié par le magazine américain TASC. T3 peut lisser les séries de prix tout en réduisant le retard du système de suivi des tendances. La taille de la colonne de l'indicateur détermine le signal d'entrée et lorsque la taille de la colonne est proche de 0, c'est le point de basculement de la tendance. L'indicateur utilise des techni
DYJ Long term Strategy EA
Daying Cao
Experts
Dyj Long Term Strategy ea is a long - line Trading System Nous commençons par chercher le prix le plus bas dans la bougie comme tendance à long terme, et nous commençons à chercher le prix le plus élevé comme tendance à court terme, et nous garderons la position la plus longue possible et ferons le plus grand profit. Lorsqu'une commande est mal dirigée, la stratégie peut la transformer en gain. EA s'exécute sur n'importe quelle période d'un graphique à une seule devise Signal URL INPUT InpMagi
DYJ Bands EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJBands opens and closes positions using Bollinger Bands signals: It performs trades after a price rebound from the borderlines of the indicator. It has the option to close positions by an opposite signal, by take profit and stop loss, move a trade to breakeven upon reaching the central Bollinger band or after a certain price movement. By default, the EA is configured for trading the GBPUSD currency pair on the H1 timeframe. Also, settings for the EURUSD, USDJPY, USDCAD and XAUUSD currency
DYJ MacdSto EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJ MacdSto is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and MACD and Stochastic and RSI and ADX indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. DYJ MacdSto EA uses MACD and Stoch
DYJ StrongCurrency EA MT4
Daying Cao
Experts
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
DYJ TrendPending EA
Daying Cao
Experts
The DYJ TrendPending EA tracks the new change of price of the currency pair and opens trades in case of a price low and high from the main movement in the direction of the trend. So EA uses the least risky grid and Add lots. And can attach a positive and reverse pending order. The PositivePending orders can reduce the number of grids and Add lots,  while ReversePending orders reduce the loss of orders . For more convenient search, the working timeframe has been added to inputs (Work timeframe).
DYJ ArtOfForexsWar
Daying Cao
Experts
This is a multi-currency and multi-strategy EA. This EA is to create one or more polling trading strategies in a transaction. In the polling mode, the strategies filter a trend-free range market environment and trades are placed in the opposite direction at the edges of the range. With an additional main trend filter in the trend-following mode, the DYJ's ArtOfForexWar can also trade pull-backs during trends in the trend of loss. The winning rate is more than 95% within three orders or three cl
DYJ ArtOfMakingMoney
Daying Cao
Experts
DYJ ArtOfMakingMoney attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 35 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a s
DYJ Trend Analyst
Daying Cao
5 (1)
Indicateurs
Notre objectif est de fournir un service accessible et de qualité, de fournir aux participants du marché, aux traders et aux analystes, des outils indispensables pour des décisions de trading informées et opportunes. L'indicateur d'analyste DYJ Trend le plus optimisé, le plus robuste et le plus facile à utiliser. L'analyste de DYJ Trend tente d'évaluer les forces haussières et baissières du marché en utilisant deux mesures distinctes, une pour chaque type de pression directionnelle. Le Bears
DYJ Trend Analyser EA
Daying Cao
Experts
The DYJ Trend Analyser EA is based on  DYJ Trend Analyst  indicator. The most optimized, highly robust and easy to use DYJ Trend Analyser EA. DYJ Trend Analyser EA attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices. The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices. Pivot Point Extra Indicator for DYJ Tre
DYJ Market Challenges
Daying Cao
Experts
This is an expert adviser that is intended to trade where sudden sharp movements occur on charts.  This EA is the trend breakout trading. However it makes only one trade per bar. Low risk EA with no too many positions, and there are predefined TP, SL and TS for each position. Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 15 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a single chart (M5 to D1,recommended timef
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis