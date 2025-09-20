Live Price With PNL MT4
- Utilitaires
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 2.30
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL
Le compagnon de trading en temps réel ultime pour les traders professionnels, day traders et streamers
Transformez votre expérience de trading avec cet indicateur puissant qui affiche les prix bid en direct et un suivi complet des profits directement sur votre graphique. Conçu spécifiquement pour les environnements de trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL
- Mises à jour du prix bid en direct chaque seconde avec formatage professionnel
- Formatage spécial pour l'or/XAU et tous les types de symboles principaux
- Affichage grand et clair parfait pour le partage d'écran et le streaming en direct
- Détection automatique des décimales de symbole pour présentation précise des prix
SUIVI COMPLET DES PROFITS
- Calcul du profit total du compte depuis l'historique complet de trading
- Mises à jour des profits en temps réel lors de la fermeture des trades
- Montants de profit additionnels personnalisables
- Inclusion optionnelle des commissions et swaps
- Formatage professionnel des profits avec indicateurs clairs plus/moins
PERFORMANCE OPTIMISÉE
- Système de cache intelligent avec utilisation CPU minimale
- Intervalles de mise à jour de 1 seconde pour réactivité ultra-rapide
- Mises à jour efficaces basées sur minuteur pour fonctionnement fluide
- Surveillance des transactions en temps réel et actualisation automatique du cache
- Gestion professionnelle des erreurs et validation
PERSONNALISATION AVANCÉE
PARAMÈTRES D'AFFICHAGE
- Noms et tailles de police ajustables pour tous les éléments de texte
- Schémas de couleurs personnalisés pour profits, pertes et affichage des prix
- Positionnement flexible n'importe où sur le graphique
- Ancrage professionnel aux coins avec contrôles précis de distance
IDÉAL POUR LES TRADERS PROFESSIONNELS
DAY TRADING
- Visibilité instantanée des prix pour décisions rapides de scalping
- Conscience des profits en temps réel pendant les sessions actives de trading
- Affichage propre et non intrusif sur le graphique
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE
- Tous les types de symboles : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies
- Toutes les unités de temps de M1 à MN1
- Tous les types de comptes et courtiers
- Windows et Mac MetaTrader 4
Transformez votre configuration de trading avec un affichage professionnel des prix et profits en temps réel.
Mots-clés : affichage prix temps réel, traqueur profit, outil day trading, indicateur scalping, affichage streaming direct, tableau de bord trading professionnel, moniteur compte, indicateur forex, outil MT4