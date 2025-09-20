Live Price With PNL MT4

INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL

Le compagnon de trading en temps réel ultime pour les traders professionnels, day traders et streamers

Transformez votre expérience de trading avec cet indicateur puissant qui affiche les prix bid en direct et un suivi complet des profits directement sur votre graphique. Conçu spécifiquement pour les environnements de trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL

Mises à jour du prix bid en direct chaque seconde avec formatage professionnel

Formatage spécial pour l'or/XAU et tous les types de symboles principaux

Affichage grand et clair parfait pour le partage d'écran et le streaming en direct

Détection automatique des décimales de symbole pour présentation précise des prix

SUIVI COMPLET DES PROFITS

Calcul du profit total du compte depuis l'historique complet de trading

Mises à jour des profits en temps réel lors de la fermeture des trades

Montants de profit additionnels personnalisables

Inclusion optionnelle des commissions et swaps

Formatage professionnel des profits avec indicateurs clairs plus/moins

PERFORMANCE OPTIMISÉE

Système de cache intelligent avec utilisation CPU minimale

Intervalles de mise à jour de 1 seconde pour réactivité ultra-rapide

Mises à jour efficaces basées sur minuteur pour fonctionnement fluide

Surveillance des transactions en temps réel et actualisation automatique du cache

Gestion professionnelle des erreurs et validation

PERSONNALISATION AVANCÉE

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Noms et tailles de police ajustables pour tous les éléments de texte

Schémas de couleurs personnalisés pour profits, pertes et affichage des prix

Positionnement flexible n'importe où sur le graphique

Ancrage professionnel aux coins avec contrôles précis de distance

IDÉAL POUR LES TRADERS PROFESSIONNELS

DAY TRADING

Visibilité instantanée des prix pour décisions rapides de scalping

Conscience des profits en temps réel pendant les sessions actives de trading

Affichage propre et non intrusif sur le graphique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

Tous les types de symboles : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies

Toutes les unités de temps de M1 à MN1

Tous les types de comptes et courtiers

Windows et Mac MetaTrader 4

Transformez votre configuration de trading avec un affichage professionnel des prix et profits en temps réel.

Mots-clés : affichage prix temps réel, traqueur profit, outil day trading, indicateur scalping, affichage streaming direct, tableau de bord trading professionnel, moniteur compte, indicateur forex, outil MT4