Live Price With PNL MT4

INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL

Le compagnon de trading en temps réel ultime pour les traders professionnels, day traders et streamers

Transformez votre expérience de trading avec cet indicateur puissant qui affiche les prix bid en direct et un suivi complet des profits directement sur votre graphique. Conçu spécifiquement pour les environnements de trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL

  • Mises à jour du prix bid en direct chaque seconde avec formatage professionnel
  • Formatage spécial pour l'or/XAU et tous les types de symboles principaux
  • Affichage grand et clair parfait pour le partage d'écran et le streaming en direct
  • Détection automatique des décimales de symbole pour présentation précise des prix

SUIVI COMPLET DES PROFITS

  • Calcul du profit total du compte depuis l'historique complet de trading
  • Mises à jour des profits en temps réel lors de la fermeture des trades
  • Montants de profit additionnels personnalisables
  • Inclusion optionnelle des commissions et swaps
  • Formatage professionnel des profits avec indicateurs clairs plus/moins

PERFORMANCE OPTIMISÉE

  • Système de cache intelligent avec utilisation CPU minimale
  • Intervalles de mise à jour de 1 seconde pour réactivité ultra-rapide
  • Mises à jour efficaces basées sur minuteur pour fonctionnement fluide
  • Surveillance des transactions en temps réel et actualisation automatique du cache
  • Gestion professionnelle des erreurs et validation

PERSONNALISATION AVANCÉE

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

  • Noms et tailles de police ajustables pour tous les éléments de texte
  • Schémas de couleurs personnalisés pour profits, pertes et affichage des prix
  • Positionnement flexible n'importe où sur le graphique
  • Ancrage professionnel aux coins avec contrôles précis de distance

IDÉAL POUR LES TRADERS PROFESSIONNELS

DAY TRADING

  • Visibilité instantanée des prix pour décisions rapides de scalping
  • Conscience des profits en temps réel pendant les sessions actives de trading
  • Affichage propre et non intrusif sur le graphique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

  • Tous les types de symboles : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies
  • Toutes les unités de temps de M1 à MN1
  • Tous les types de comptes et courtiers
  • Windows et Mac MetaTrader 4

Transformez votre configuration de trading avec un affichage professionnel des prix et profits en temps réel.

Mots-clés : affichage prix temps réel, traqueur profit, outil day trading, indicateur scalping, affichage streaming direct, tableau de bord trading professionnel, moniteur compte, indicateur forex, outil MT4


Produits recommandés
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicateurs
Profil du marché Forex (FMP en abrégé) Ce que ce n'est pas : FMP n'est pas l'affichage TPO classique à code alphabétique, n'affiche pas le calcul global du profil de données du graphique et ne segmente pas le graphique en périodes et ne les calcule pas. Ce qu'il fait : Plus important encore, l'indicateur FMP traitera les données situées entre le bord gauche du spectre défini par l'utilisateur et le bord droit du spectre défini par l'utilisateur. L'utilisateur peut définir le spectre en tiran
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicateurs
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilitaires
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicateurs
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicateurs
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitaires
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicateurs
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
Dragon Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Dragon Harmonic Pattern Indicator for MT4 The Dragon Harmonic Pattern Indicator provides an automated and visual display of the Dragon reversal pattern. This pattern typically forms shapes resembling the letters “M” or “W” and is used to identify Potential Reversal Zones (PRZ). Built upon the XABCD wave framework, this MT4 indicator leverages Fibonacci ratios to recognize Dragon pattern formations. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Dragon Harmonic Pattern Ind
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitaires
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilitaires
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicateurs
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitaires
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitaires
TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel. Avantages du produit En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales : Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière Des mé
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicateurs
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicateurs
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT4 -- (modèle ABCD) --     Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des t
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicateurs
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indicateurs
Simple QM Pattern is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential reversals by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes dynamic
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Change Timeframe for All
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Utilitaires
The script changes the timeframe of all open charts on the MetaTrader platform in a simple click without having to do it manually by going through all the open charts and changing them one by one, it is handy when there are many open charts. The script lets you choose which timeframe to apply to the open charts. The timeframes available in the dropdown menu are the ones already available on the MetaTrader platform : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitaires
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Plus de l'auteur
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC — Analyse du volume pour des décisions de trading précises Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche la distribution du volume et identifie automatiquement le Point de Contrôle (POC). Il permet aux traders de détecter les zones de support et de résistance basées sur les niveaux de volume les plus élevés. Fonctionnalités principales Profil de volume dynamique (zone visible ou plage sélectionnée) Détection automati
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.88 (8)
Indicateurs
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicateur MT5 Présentation Crystal Heikin Ashi est un indicateur professionnel de bougies Heikin Ashi avec contrôle de thème, coloration tendance/momentum et usage fluide avec l’analyse basée sur le volume. Vise une lecture graphique claire pour repérer la force de tendance et d’éventuels retournements. Outil de visualisation, sans garantie de profit. Ce que l’indicateur affiche Bougies Heikin Ashi pures , tracées par l’indicateur (pas les bougies par défaut). Coloration
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profil de Volume avec POC Automatique Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur léger et optimisé pour MetaTrader 4. Il affiche la distribution du volume par niveaux de prix et met automatiquement en évidence le Point of Control (POC), le niveau de prix avec le plus grand volume négocié. Il permet d’identifier des zones cachées de support/résistance, des phases d’accumulation/distribution et l’activité institutionnelle. Disponible ég
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicateurs
Crystal Volume Indicator — Outil d’Analyse de Volume pour MT5 Présentation Crystal Volume Indicator est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour analyser la force cachée du marché via le volume. Il met en évidence des événements clés tels que Climax d’Achat, Climax de Vente et Bougies Faibles, afin de mieux repérer les zones de retournement ou de continuation. Fonctionnalités principales Compatible Tick Volume et Real Volume (selon le courtier) Histogramme codé par couleurs Détection
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Présentation Crystal Gold Scalper est un système automatisé pour XAUUSD (or) doté de deux styles d’exécution — Recovery Mode et Single Trade Mode — et d’un tableau de bord directement sur le graphique pour un contrôle transparent. Le moteur peut intégrer une prévision basée sur l’IA (LSTM, attention de type transformer, sentiment) avec seuil de confiance afin de décider de la participation et de la gestion du risque. Aucune garantie de profit ; voir l’A
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Heikin Ashi – Visualisation Avancée Heikin Ashi (Version MT4) Aperçu Crystal Heikin Ashi pour MetaTrader 4 est un indicateur professionnel de Heikin Ashi qui améliore la visualisation des graphiques et apporte de la clarté aux traders price action, scalpers et analystes. Cette version MT4 se concentre sur les bougies Heikin Ashi pures avec un style intelligent, tout en restant légère et rapide. Note : La coloration basée sur la tendance et la détection avancée du momentum sont disponible
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicateur de Liquidité pour MT5 Présentation Crystal Buy Sell Liquidity est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 permettant d’identifier des opportunités d’achat/vente basées sur des modèles de balayage de liquidité. Il analyse la structure de marché intraday, détecte les chasses institutionnelles de liquidité et fournit des signaux clairs lorsque la liquidité retail est absorbée et que le prix se retourne. Fonctionnalités principales Détection automatique
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Utilitaires
Crystal Trade Manager – Outil de Gestion de Trading Présentation Crystal Trade Manager (CTM) est un gestionnaire de risques et exécution instantanée pour MetaTrader 5. Conçu pour traders manuels et prop firms. Fonctions principales Limite de drawdown journalière (1–70%), auto-fermeture, lockout. Objectifs profit/perte avec auto-close. SL/TP auto. Break-Even + buffer. Trailing Stop dynamique. Contrôle de lot max. Panel Magic Keys avec 6 actions rapides. Affichage info compte. Notifications push
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Auto Candle Sequence Counter – Indicateur MT5 Présentation Auto Candle Sequence Counter est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte et met en évidence automatiquement les séquences consécutives de bougies haussières et baissières. Il fournit une visualisation en temps réel, des statistiques et des alertes pour soutenir les stratégies basées sur l’action des prix. Fonctionnalités principales Détection de séquences de 2 à 7 bougies (haussières/baissières). Cartographie précis
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitaires
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL PARFAIT POUR LE TRADING EN DIRECT ET LE PARTAGE D'ÉCRAN Conçu spécifiquement pour les day traders, scalpers et sessions de trading en diffusion en direct Cet indicateur professionnel fournit un affichage des prix en temps réel et un suivi complet des profits directement sur votre graphique - essentiel pour le trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct. FONCTIONNALITÉS CLÉS AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL Mises à jou
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copieur Professionnel de Transactions MT5 Présentation Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 est un copieur de transactions haute performance pour MetaTrader 5. Il permet une réplication ultra-rapide et fiable des ordres entre terminaux MT5, fonctionnant localement via le dossier commun de MT5, sans DLL ni API externes. Fonctionnalités principales Système double mode : MASTER: diffuse les ordres, modifications et fermetures. SLAVE: exécute immédiatement avec contrôle
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Trade Manager – Outil Avancé de Gestion du Risque et des Trades MT4 Aperçu Crystal Trade Manager (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4 , conçu pour la gestion des risques, l’automatisation des opérations et le contrôle rapide de l’exécution . Il aide les traders à protéger leur capital, gérer le drawdown quotidien, contrôler la taille des lots et automatiser les fonctions clés de gestion des ordres (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Idéal pour les traders manuels,
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — Conseiller Expert MT4  Vue d’ensemble Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro est un Conseiller Expert institutionnel assisté par IA, conçu pour XAUUSD, les principales paires Forex et certains actifs crypto (si pris en charge par le courtier). Il intègre un système de récupération algorithmique avancé — au-delà du martingale traditionnel — en utilisant un layering dynamique, des filtres basés sur la volatilité et une gestion logique des
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Offre & Demande Institutionnelle Présentation Crystal SD Pro est un EA MetaTrader 5 entièrement automatisé, basé sur les zones d’offre et de demande institutionnelles. Il ne prend que des trades confirmés, filtrant les signaux faibles. Fonctionnalités Détection multi-timeframe (M30–H4) Modes Smart Recovery et Cut Loss Tableau de bord: trades, zones, recovery Lots fixes ou automatiques Objectif de profit global Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtre ADX/DI
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis