FX Levels MT5

5

FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés

Présentation Rapide
Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour automatiques quotidiennes et en temps réel, FX Levels vous aide à repérer les points de retournement, fixer des objectifs de profit et gérer vos trades en toute confiance. Essayez-le dès maintenant et découvrez comment une analyse précise de supports/résistances peut propulser votre trading vers de nouveaux sommets !


1. Pourquoi FX Levels est-il Extrêmement Bénéfique pour les Traders

Des Zones S&R d’une Précision Exceptionnelle
FX Levels est conçu pour générer des zones quasi identiques même chez différents brokers, résolvant ainsi les divergences habituelles dues aux divers flux de données et configurations horaires.
• Autrement dit, quel que soit votre broker, vous obtenez des niveaux cohérents—une base plus solide pour votre stratégie.

Fusion entre Tradition et Approche Innovante
• En associant la méthode éprouvée « Lighthouse » à une approche dynamique, FX Levels ne se contente pas d’une mise à jour quotidienne, mais peut également s’adapter en temps réel aux nouveaux mouvements de prix.

• Vous choisissez entre des niveaux statiques classiques ou un balayage en temps réel, captant aussitôt de nouvelles zones au fur et à mesure qu’elles se forment.

Identifier des Points de Renversement Clairs
FX Levels met en évidence les zones clés — supports, résistances et pivots potentiels — afin de vous aider à peaufiner vos entrées/sorties.
• De plus, ces zones peuvent servir de cibles de profit réalistes, garantissant que vos sorties reflètent la structure effective du marché.

Fonctionne pour Tous les Symboles
• Qu’il s’agisse de paires de devises, d’indices, d’actions ou de matières premières, FX Levels couvre le tout avec une cohérence remarquable.
• Quel que soit le marché que vous privilégiez, vous trouverez des niveaux critiques clairement affichés.


2. En Savoir Plus chez Stein Investments

Chez Stein Investments, nous proposons :

• Des outils de trading avancés et des indicateurs pour diverses conditions de marché.

• Des tutoriels, vidéos et guides pour accélérer votre apprentissage.

• Une communauté de soutien avec des chats exclusifs pour partager des stratégies et des connaissances.

Visitez notre page Stein Investments pour accéder aux dernières mises à jour, conseils et ressources, afin de tirer le meilleur parti de FX Levels et garder une longueur d’avance dans vos trades.


3. Comment Débuter avec FX Levels

Ajoutez FX Levels à votre Graphique
• Ouvrez votre plateforme MetaTrader et faites glisser FX Levels sur le graphique souhaité (quel que soit le timeframe).
FX Levels s’exécute immédiatement avec les données de marché en temps réel standard, sans besoin de flux ou de configurations supplémentaires.

Choisissez votre Mode Préféré (Quotidien ou Dynamique)
• Si vous voulez une vue statique mise à jour une fois par jour, optez pour le mode classique Lighthouse, garantissant des points de repère stables.
• Vous avez besoin d’une adaptation en direct ? Basculez en mode dynamique pour détecter de nouvelles zones S&R dès qu’un mouvement de prix se produit.


4. Comment Fonctionne FX Levels (Explication Simple)

Principes Fondamentaux de Lighthouse
• Le mode de base « Lighthouse » identifie les supports/résistances majeurs par le biais de calculs quotidiens.
• Il offre ainsi un socle fiable pour repérer les retournements de marché et définir des objectifs de trading.

Atout Dynamique (Mises à jour en Temps Réel)
• Pour les traders souhaitant des ajustements plus fréquents, FX Levels peut analyser chaque bougie, repérant des niveaux au-delà des zones prédéfinies quotidiennes.
• Cette méthode se révèle particulièrement pratique pour l’intraday ou le scalping, où de nouvelles lignes peuvent apparaître en cours de session.

Précision issue de l’Expérience Broker
• Grâce à une expérience étendue concernant divers flux de données et décalages horaires, nous veillons à ce que FX Levels reste cohérent sur différentes plateformes.
• Ainsi, vous pouvez compter sur des niveaux à quasi 100 % identiques, quel que soit votre broker ou la configuration horaire du serveur.

Ciblez des Zones à Forte Probabilité
FX Levels calcule des zones de retournement potentielles, que vous pouvez également utiliser comme zones de prise de profit — ou comme avertissement si le prix est déjà allé trop loin.


5. Façons Pratiques d’Utiliser FX Levels

Affinez vos Points d’Entrée et de Sortie
• Construisez vos trades autour des niveaux S&R identifiés par FX Levels : achetez près du support, vendez près de la résistance.
• Combinez ces zones avec d’autres indicateurs (lignes de tendance, oscillateurs) pour renforcer la convergence de signaux.

Définissez des Objectifs de Profit Logiques
• Chaque zone affichée peut servir de niveau réaliste de prise de bénéfices, assurant que vos sorties correspondent à la structure véritable du marché.
• Ainsi, vous évitez à la fois de fermer prématurément vos gains ou de prolonger excessivement vos positions.

Évitez les Marchés Surétendus
• Si le prix franchit nettement une résistance connue ou plonge sous un support clé, il pourrait être préférable d’éviter de nouvelles entrées ou de sécuriser vos trades existants.
• Laissez FX Levels vous guider sur les signes d’essoufflement du prix ou les opportunités potentielles de breakout.

Adaptez-vous selon vos Besoins
• Alternez entre le Lighthouse classique (mise à jour quotidienne) et le balayage dynamique, selon votre unité de temps et votre style de trading.
• Les day traders réagiront rapidement aux évolutions intrajournalières ; les swing traders pourront se reposer sur des repères quotidiens.


6. Paramètres de l’Indicateur FX Levels

Configurez FX Levels en fonction de vos préférences de trading :

Méthode d’Analyse
• Choisissez Lighthouse (statique) pour des calculs quotidiens.
• Ou sélectionnez Dynamic pour des mises à jour en temps réel à chaque bougie.

Options de Timeframe
• Vous pouvez ajouter jusqu’à trois unités de temps supplémentaires (ex. : M15, M30, H1 sur un graphique M5) pour une vision plus large des zones de S&R sur différents horizons.

Paramètres d’Heure Broker
• Pour le mode classique, configurez GMT et l’heure d’été, assurant la précision dans divers fuseaux horaires.
• Ainsi, les données quotidiennes s’alignent sur les heures correctes d’ouverture/fermeture de session.

Multi Instance ID
• Si vous exécutez plusieurs instances de FX Levels sur un même graphique avec différentes configurations, attribuez des IDs uniques pour éviter les conflits.

Alertes & Affichage Graphique
• Définissez des alertes intuitives pour l’apparition de nouveaux niveaux ou le franchissement de seuils spécifiques.
• Personnalisez les schémas de couleurs, le style des lignes et l’affichage du texte afin d’harmoniser le tout avec votre charte.


7. Informations Supplémentaires & Aide

FX Levels FAQ: Nous publierons prochainement une FAQ dédiée, regroupant conseils, vidéos et bonnes pratiques.

Community Chat: Rejoignez notre groupe exclusif pour partager des stratégies, poser vos questions et apprendre des autres utilisateurs de FX Levels.

Support: Vous avez des questions ou rencontrez un problème ? Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.


Envie d’améliorer votre Trading grâce à un S&R précis ?
Faites l’Expérience d’une Précision Cohérente: plus de confusions liées aux données divergentes de brokers — FX Levels garantit des zones quasiment identiques, quelle que soit la plateforme.
Tradez en toute Confiance: utilisez des mises à jour quotidiennes ou dynamiques pour s’adapter à votre style, affiner vos entrées/sorties et gérer vos risques efficacement.
Rejoignez la Communauté Stein Investments: profitez de nos outils, de nos guides et de notre réseau pour faire progresser votre trading avec des insights de support/résistance précis.


N’attendez pas ! Installez FX Levels dès aujourd’hui et profitez d’une analyse de S&R vraiment adaptable—obtenez un avantage et améliorez chaque trade.


Bon Trading !
Daniel & Alain

Avis 8
cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicateurs
MSnR Lines est un indicateur personnalisé conçu pour afficher les niveaux de support et de résistance sur un graphique MetaTrader 5. Il utilise une méthode de détermination des niveaux de support et de résistance basée sur les pics (A-Levels), les creux (V-Levels) et les écarts de prix (Gap-Levels). Fonctionnement L'indicateur MSnR Lines identifie trois types de niveaux horizontaux : A-Level (Niveau A)   : Il est situé au sommet du graphique linéaire et prend la forme de la lettre "A". V-Level (
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Indicateurs
Automatic Fibonacci Tool Fibonacci retracements is a popular instrument used by technical analysts to determine potential Support and Resistance areas. In technical analysis, this tool is created by taking two extreme points (usually a peak and a minimum) on the chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci coefficients equal to 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%. Our Automatic Fibonacci Tool is programmed to make thigs easier. Using this tool, there is no need to explicitly set
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicateurs
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicateurs
Trend Master Chart est l'indicateur de tendance qu'il vous faut. Il se superpose au graphique et utilise un code couleur pour définir les différentes tendances/impulsions du marché. Il utilise un algorithme qui combine deux moyennes mobiles et différents oscillateurs. Les périodes de ces trois élément sont modifiables. Il fonctionne sur n'importe quel time-frame et n'importe quelle Pair. D'un coup d’œil vous pourrez identifier une tendance haussière ou baissière et les différents points d'entrée
Eabotpro Auto Filter
Dany Abou Haidar
Indicateurs
Eabotpro Auto Filter – Liquidity Zones + Trendlines + Fixed Fibonacci This advanced indicator is designed to simplify technical analysis in MetaTrader 5 by combining three powerful tools: Liquidity Zones: Accurately detects swing highs and lows. Draws rectangles and lines at strong liquidity areas. Supports wick detection and price labels directly on the chart. Dynamic Trendlines: Automatically builds support and resistance trendlines using short and long lookback periods. Optional breakout aler
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Dynamic Trend Analyzer: Your Ultimate Trend Trading Companion Unlock the power of clear, confident trend trading with the Visual Dynamic Trend Analyzer. This meticulously crafted indicator for MetaTrader is designed to eliminate market noise and provide you with precise, easy-to-follow buy and sell signals, transforming your chart into a clear map of market direction. For just $30, gain an indispensable edge in any market condition. The Logic Behind the Edge The Visual Dynamic Trend Anal
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro Description L’indicateur Monthly Levels + Pin Bar Pro combine la puissance des niveaux clés mensuels (High, Low, Open, Close) avec la détection automatique des figures de retournement Price Action (Pin Bars) . Conçu pour les traders techniques et institutionnels, il permet d’anticiper les zones de réaction du marché et de générer des signaux visuels clairs directement sur le graphique. Fonctionnalités principales Niveaux mensuels automatiques :
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Special Channel
Oleksii Ferbei
Indicateurs
Special Channel channel indicator is a classic indicator of a family of channel indicators, the use of which allows the trader to respond in time to the price out of the channel set for it. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last, as a result of which the extrema of the studied interval are determined. It is they who create the channel lines. Trading in the channel is one of the most popular Forex strategies; its simplicity allows even beg
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicateurs
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD Aperçu Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le g
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Plus de l'auteur
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple et   la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend   affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un coup d'œil
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple   et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades   est le complément idéal pour tous les utilisateurs de   FX Trend   qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte im
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades est le complément idéal pour tous les utilisateurs de FX Trend qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte immédiatement vos
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
Taurus MT4
Daniel Stein
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtrer:
cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.07.24 14:52
Thank you so much for the fantastic feedback! 🙏 I’m really glad to hear that FX Levels is making your SL/TP decisions easier — and yes, the formation time is a key detail that helps identify truly meaningful zones. Great to hear you’re enjoying the full Stein Investments toolkit — your enthusiasm means a lot! 🙂
Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.07.09 14:01
What an amazing review, Oly – thank you so much! 🙏🙂
You perfectly captured the spirit of FX Levels – not just as a tool for precision, but as a real trading companion on the chart. I love how you described it, especially the part about it “screaming” where to place SL and TP – made me smile! And I truly appreciate your kind words about the support. Always happy to help and glad to see it makes a difference. Wishing you continued success with FX Levels!
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

19gunwoo
214
19gunwoo 2025.03.21 10:02 
 

Excellent very accurate.

Magnus Jonsson
77
Magnus Jonsson 2025.02.27 21:29 
 

FX Levels is nothing short of exceptional as well as Stein Investments other tools in the FX Range. The precision those levels are drawn on the charts are so on point and have helped me enormously since buying the indicator. A special shout out to the dynamic feature, super helpful. Combining FX levels with FX Power and or FX Volume is a game changer. Daniel the man behind it all, has been nothing but patient and always ready to help and advise, I can't stress enough how amazingly kind and supportive he has been towards me these past months. The work he is doing with us on both his Telegram and YouTube channels is brilliant. Although I do wonder how he has the time to do it all. Thank you Daniel.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.02.27 22:07
That’s an absolutely fantastic review, Magnus—thank you so much! 🙏 I’m truly grateful for your kind words and your ongoing support. It’s great to hear how much FX Levels has helped you, especially in combination with FX Power and FX Volume. The dynamic feature really makes a difference, and I’m glad you’re seeing the value in it. And as for time—well, let’s just say it’s a full-time passion! 😄 Really appreciate having you in the community, and I’m looking forward to hearing more about your progress. Thanks again! 🙂
Cagliostro
444
Cagliostro 2025.02.06 21:27 
 

Best s/r indicator on the market. The accuracy is laser focused, and the dynamic mode is a great companion for day trading. As a suggestion for an even smoother experience I'd love to see listed in the additional timeframes (1/2/3) the options for 1st highest TF and 2nd highest TF. This would help to check different TF without the need to manually change the TF of the additional levels. Thanks Daniel, awesome product!

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.02.06 21:33
Thank you very much for your great feedback, Harakty! Your suggestion is interesting, and while I can’t promise anything right now, I’ll keep it in mind for future updates to enhance the user experience. I really appreciate your input! 🙏🙂
SamitR
1456
SamitR 2025.02.06 10:10 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.02.06 12:20
Hi Samit, The review section isn’t the right place for support requests, but don’t worry—I’ll send you a private message to help you resolve this. Talk soon! Best regards, Daniel
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2025.01.29 03:33 
 

I recently got the FX Levels Indicator on MQL5, and I’m really impressed. It does a great job of identifying support and resistance levels, and what I love most is that it shows multiple S/R levels on one chart. This makes it super helpful for spotting key zones without switching timeframes constantly. The indicator is clear, easy to use, and doesn’t clutter the chart. It adapts well to different market conditions, and so far, it’s been really reliable.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.01.29 08:00
Hi Andreas, Thank you for your great review! I’m really glad to hear that FX Levels is helping you identify key support and resistance zones without the need to constantly switch timeframes. Keeping the chart clear while providing reliable insights was exactly the goal when developing the indicator. I appreciate your support and wish you continued success in your trading! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Répondre à l'avis