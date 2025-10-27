The Real RSI Divergence Hunter

The Real RSI – Indicateur Professionnel de Détection de Divergences

Aperçu

The Real RSI est un indicateur professionnel conçu pour les traders recherchant une précision institutionnelle dans l’identification des signaux de retournement et de continuation basés sur le RSI.

Il détecte automatiquement les divergences régulières et cachées entre le prix et le RSI, en confirmant chaque configuration grâce à une logique de pivots intelligente et une validation structurelle en temps réel.

Cet indicateur a été développé pour offrir précision, stabilité et performance dans des conditions réelles de marché — sans redessin ni retard de signal.

Si vous souhaitez automatiser vos transactions à partir de ces signaux de divergence, utilisez la version automatisée :

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Caractéristiques Principales

1. Détection Automatique des Divergences

• Détecte les divergences régulières et cachées, haussières ou baissières.

• Fonctionne sur toutes les unités de temps et tous les instruments, y compris le Forex, l’Or, les Indices et les Cryptomonnaies.

• Identifie à la fois les modèles de retournement et de continuation de tendance.

2. Reconnaissance Intelligente des Pivots

• Localise automatiquement les points de retournement à haute probabilité à l’aide d’une logique de barres gauche/droite.

• Filtres réglables pour la distance minimale et maximale entre pivots, assurant précision et rapidité.

• Structure totalement sans redessin : les signaux sont générés uniquement à partir de pivots confirmés.

3. Analyse en Temps Réel et Historique

• Chargement progressif des données historiques pour une meilleure réactivité des graphiques.

• Détection instantanée des nouvelles barres pour maintenir les signaux à jour.

• Réinitialisation et rechargement automatiques lors du changement d’actif ou d’unité de temps.

4. Système Multi-Alertes

• Prend en charge les alertes contextuelles, push et par e-mail.

• Mode « une alerte par bougie » pour éviter les répétitions.

• Entièrement configurable selon votre style de trading.

5. Contrôle Visuel et Technique

• Lignes de connexion claires entre les pivots du prix et ceux du RSI.

• Couleurs distinctes pour les divergences haussières et baissières.

• Couleurs, épaisseur et style des lignes entièrement personnalisables.

Principe de Fonctionnement

The Real RSI analyse la relation entre le mouvement des prix et la dynamique du RSI.

Lorsque le prix forme un nouveau sommet ou creux mais que le RSI ne le confirme pas, une divergence régulière apparaît, souvent annonciatrice d’un retournement.

Lorsque le prix effectue une correction mais que le RSI prend une pente opposée, une divergence cachée se forme, signalant une continuation de tendance.

L’algorithme valide chaque divergence à l’aide de filtres de distance, de zones RSI (surachat/survente) et d’une vérification des pivots, afin d’éviter les signaux faux ou retardés.

Paramètres d’Entrée

Paramètres de Divergence

• Type de divergence (Régulière, Cachée, Les deux)

• Direction de trading (Achat, Vente, Les deux)

• Période du RSI et niveaux de surachat/survente

Paramètres de Pivots

• Nombre minimal et maximal de barres entre pivots

• Portée d’analyse historique (Lookback Range)

Alertes

• Activation des alertes contextuelles, push et e-mail

Options Visuelles

• Couleurs pour divergences haussières et baissières

• Épaisseur et style des lignes

Recommandations d’Utilisation

• Combinez cet indicateur avec une analyse de structure de prix ou de volume pour plus de précision.

• Utilisez des unités de temps supérieures (H1 ou H4) pour confirmer les signaux.

• Évitez son utilisation pendant les périodes de faible liquidité.

• Fonctionne parfaitement avec d’autres outils Crystal Forex tels que Crystal Smart Volume et Crystal Trend Mapping.

Version Automatisée

Pour une automatisation complète basée sur cette logique, consultez :

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Cet Expert Advisor utilise la même logique interne et inclut une gestion monétaire avancée, des filtres de trade et un contrôle d’exécution intelligent.

Performance et Compatibilité

• Logique sans redessin assurant une historique de signaux précise.

• Compatible avec les brokers ECN et les VPS à faible latence.

• Testé sur Gold (XAUUSD), US100, BTCUSD et les principales paires de devises.

• Prend en charge le balayage multi-symbole et l’optimisation des paramètres.

Support et Mises à Jour

Chaque licence comprend :

• Mises à jour gratuites à vie.

• Support du développeur via messages MQL5 ou Discord.

Avertissement sur les Risques

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé.

Cet indicateur est un outil d’analyse technique et ne garantit aucun profit.

Avant de l’utiliser sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et appliquez une gestion du risque appropriée.