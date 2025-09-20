Live Price With PNL
- Utilitaires
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 2.31
- Mise à jour: 20 septembre 2025
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL
PARFAIT POUR LE TRADING EN DIRECT ET LE PARTAGE D'ÉCRAN
Conçu spécifiquement pour les day traders, scalpers et sessions de trading en diffusion en direct
Cet indicateur professionnel fournit un affichage des prix en temps réel et un suivi complet des profits directement sur votre graphique - essentiel pour le trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL
- Mises à jour du prix bid en direct chaque seconde
- Formatage professionnel pour tous les types de symboles
- Formatage spécial or/XAU pour les métaux précieux
- Affichage grand et clair parfait pour le partage d'écran
- Mises à jour instantanées des prix pour les décisions de day trading
SUIVI COMPLET DES PROFITS
- Profit total du compte depuis l'historique de trading
- Mises à jour des profits en temps réel lors de la fermeture des trades
- Montants de profit additionnels personnalisés
- Inclusion des commissions et swaps
- Formatage professionnel des profits avec indicateurs plus/moins
PERFORMANCE OPTIMISÉE
- Système de cache intelligent - utilisation CPU minimale
- Intervalles de mise à jour de 1 seconde - rapidité fulgurante
- Mises à jour efficaces basées sur minuteur
- Surveillance des transactions en temps réel
- Gestion professionnelle des erreurs
PERSONNALISATION AVANCÉE
- Noms et tailles de police ajustables
- Couleurs personnalisées pour profits et pertes
- Positionnement flexible n'importe où sur le graphique
- Ancrage professionnel aux coins
