Crystal Algo Pro

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5

Présentation
Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex. Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques.

Exigences

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Compte : ECN/RAW recommandé

  • Connexion : 24/7 (VPS conseillé)

  • Unités de temps : M1–H4

Mise en route

  1. Activer Algo Trading.

  2. Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique).

  3. Dans Inputs, AI_Access_Mode = ON , puis recharger.

  4. Ajuster le risque selon capital/levier.

Conditions recommandées

  • Marge libre suffisante et exécution stable (spread/latence faibles).

  • Pour l’or, capital initial type 5 000 USD+ avec 1:500 ; réduire le risque en multi-symboles.

  • Tester en démo avant le réel.

Fonctions clés

  • Entrées/sorties avec SL/TP, break-even, trailing.

  • Contrôle du drawdown : baisse d’activité en conditions défavorables.

  • Multi-symboles ; paramètres adaptatifs (volatilité/sessions).

Inputs (principaux)

  • AI_Access_Mode : active toutes les fonctions.

  • Risque : taille de lot, trades simultanés, limites journalières/hebdo.

  • Filtres : spread, heures/sessions, pause news (optionnel).

  • Sécurité : protection de l’equity et modulation du rythme.

Bonnes pratiques

  • VPS proche du serveur broker.

  • Démarrer prudemment, augmenter après résultats forward.

  • Backtest ≠ réel.

Support
Utilisez Comments ou messages privés MQL5.

Avertissement
Le trading à effet de levier comporte un risque élevé. Aucune garantie de profit. Les performances passées/backtests ne préjugent pas des résultats futurs.

Mots-clés
EA MT5, EA or, XAUUSD EA, trading automatique, gestion du risque, trailing stop, break-even, ECN, robot Forex, contrôle du drawdown, protection du capital, filtre de spread, filtre de session.

Plus de l'auteur
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC — Analyse du volume pour des décisions de trading précises Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche la distribution du volume et identifie automatiquement le Point de Contrôle (POC). Il permet aux traders de détecter les zones de support et de résistance basées sur les niveaux de volume les plus élevés. Fonctionnalités principales Profil de volume dynamique (zone visible ou plage sélectionnée) Détection automati
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.88 (8)
Indicateurs
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicateur MT5 Présentation Crystal Heikin Ashi est un indicateur professionnel de bougies Heikin Ashi avec contrôle de thème, coloration tendance/momentum et usage fluide avec l’analyse basée sur le volume. Vise une lecture graphique claire pour repérer la force de tendance et d’éventuels retournements. Outil de visualisation, sans garantie de profit. Ce que l’indicateur affiche Bougies Heikin Ashi pures , tracées par l’indicateur (pas les bougies par défaut). Coloration
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profil de Volume avec POC Automatique Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur léger et optimisé pour MetaTrader 4. Il affiche la distribution du volume par niveaux de prix et met automatiquement en évidence le Point of Control (POC), le niveau de prix avec le plus grand volume négocié. Il permet d’identifier des zones cachées de support/résistance, des phases d’accumulation/distribution et l’activité institutionnelle. Disponible ég
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicateurs
Crystal Volume Indicator — Outil d’Analyse de Volume pour MT5 Présentation Crystal Volume Indicator est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour analyser la force cachée du marché via le volume. Il met en évidence des événements clés tels que Climax d’Achat, Climax de Vente et Bougies Faibles, afin de mieux repérer les zones de retournement ou de continuation. Fonctionnalités principales Compatible Tick Volume et Real Volume (selon le courtier) Histogramme codé par couleurs Détection
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Présentation Crystal Gold Scalper est un système automatisé pour XAUUSD (or) doté de deux styles d’exécution — Recovery Mode et Single Trade Mode — et d’un tableau de bord directement sur le graphique pour un contrôle transparent. Le moteur peut intégrer une prévision basée sur l’IA (LSTM, attention de type transformer, sentiment) avec seuil de confiance afin de décider de la participation et de la gestion du risque. Aucune garantie de profit ; voir l’A
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicateur de Liquidité pour MT5 Présentation Crystal Buy Sell Liquidity est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 permettant d’identifier des opportunités d’achat/vente basées sur des modèles de balayage de liquidité. Il analyse la structure de marché intraday, détecte les chasses institutionnelles de liquidité et fournit des signaux clairs lorsque la liquidité retail est absorbée et que le prix se retourne. Fonctionnalités principales Détection automatique
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Heikin Ashi – Visualisation Avancée Heikin Ashi (Version MT4) Aperçu Crystal Heikin Ashi pour MetaTrader 4 est un indicateur professionnel de Heikin Ashi qui améliore la visualisation des graphiques et apporte de la clarté aux traders price action, scalpers et analystes. Cette version MT4 se concentre sur les bougies Heikin Ashi pures avec un style intelligent, tout en restant légère et rapide. Note : La coloration basée sur la tendance et la détection avancée du momentum sont disponible
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Utilitaires
Crystal Trade Manager – Outil de Gestion de Trading Présentation Crystal Trade Manager (CTM) est un gestionnaire de risques et exécution instantanée pour MetaTrader 5. Conçu pour traders manuels et prop firms. Fonctions principales Limite de drawdown journalière (1–70%), auto-fermeture, lockout. Objectifs profit/perte avec auto-close. SL/TP auto. Break-Even + buffer. Trailing Stop dynamique. Contrôle de lot max. Panel Magic Keys avec 6 actions rapides. Affichage info compte. Notifications push
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Auto Candle Sequence Counter – Indicateur MT5 Présentation Auto Candle Sequence Counter est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte et met en évidence automatiquement les séquences consécutives de bougies haussières et baissières. Il fournit une visualisation en temps réel, des statistiques et des alertes pour soutenir les stratégies basées sur l’action des prix. Fonctionnalités principales Détection de séquences de 2 à 7 bougies (haussières/baissières). Cartographie précis
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitaires
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL PARFAIT POUR LE TRADING EN DIRECT ET LE PARTAGE D'ÉCRAN Conçu spécifiquement pour les day traders, scalpers et sessions de trading en diffusion en direct Cet indicateur professionnel fournit un affichage des prix en temps réel et un suivi complet des profits directement sur votre graphique - essentiel pour le trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct. FONCTIONNALITÉS CLÉS AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL Mises à jou
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copieur Professionnel de Transactions MT5 Présentation Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 est un copieur de transactions haute performance pour MetaTrader 5. Il permet une réplication ultra-rapide et fiable des ordres entre terminaux MT5, fonctionnant localement via le dossier commun de MT5, sans DLL ni API externes. Fonctionnalités principales Système double mode : MASTER: diffuse les ordres, modifications et fermetures. SLAVE: exécute immédiatement avec contrôle
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL Le compagnon de trading en temps réel ultime pour les traders professionnels, day traders et streamers Transformez votre expérience de trading avec cet indicateur puissant qui affiche les prix bid en direct et un suivi complet des profits directement sur votre graphique. Conçu spécifiquement pour les environnements de trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Trade Manager – Outil Avancé de Gestion du Risque et des Trades MT4 Aperçu Crystal Trade Manager (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4 , conçu pour la gestion des risques, l’automatisation des opérations et le contrôle rapide de l’exécution . Il aide les traders à protéger leur capital, gérer le drawdown quotidien, contrôler la taille des lots et automatiser les fonctions clés de gestion des ordres (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Idéal pour les traders manuels,
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — Conseiller Expert MT4  Vue d’ensemble Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro est un Conseiller Expert institutionnel assisté par IA, conçu pour XAUUSD, les principales paires Forex et certains actifs crypto (si pris en charge par le courtier). Il intègre un système de récupération algorithmique avancé — au-delà du martingale traditionnel — en utilisant un layering dynamique, des filtres basés sur la volatilité et une gestion logique des
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Offre & Demande Institutionnelle Présentation Crystal SD Pro est un EA MetaTrader 5 entièrement automatisé, basé sur les zones d’offre et de demande institutionnelles. Il ne prend que des trades confirmés, filtrant les signaux faibles. Fonctionnalités Détection multi-timeframe (M30–H4) Modes Smart Recovery et Cut Loss Tableau de bord: trades, zones, recovery Lots fixes ou automatiques Objectif de profit global Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtre ADX/DI
