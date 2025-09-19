Crystal Algo Pro

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5

Présentation

Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex. Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques.

Exigences

Plateforme : MetaTrader 5

Compte : ECN/RAW recommandé

Connexion : 24/7 (VPS conseillé)

Unités de temps : M1–H4

Mise en route

Activer Algo Trading. Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Access_Mode = ON , puis recharger. Ajuster le risque selon capital/levier.

Conditions recommandées

Marge libre suffisante et exécution stable (spread/latence faibles).

Pour l’or, capital initial type 5 000 USD+ avec 1:500 ; réduire le risque en multi-symboles.

Tester en démo avant le réel.

Fonctions clés

Entrées/sorties avec SL/TP , break-even , trailing .

Contrôle du drawdown : baisse d’activité en conditions défavorables.

Multi-symboles ; paramètres adaptatifs (volatilité/sessions).

Inputs (principaux)

AI_Access_Mode : active toutes les fonctions.

Risque : taille de lot, trades simultanés, limites journalières/hebdo.

Filtres : spread, heures/sessions, pause news (optionnel).

Sécurité : protection de l’equity et modulation du rythme.

Bonnes pratiques

VPS proche du serveur broker.

Démarrer prudemment, augmenter après résultats forward.

Backtest ≠ réel.

Support

Utilisez Comments ou messages privés MQL5.

Avertissement

Le trading à effet de levier comporte un risque élevé. Aucune garantie de profit. Les performances passées/backtests ne préjugent pas des résultats futurs.

Mots-clés

EA MT5, EA or, XAUUSD EA, trading automatique, gestion du risque, trailing stop, break-even, ECN, robot Forex, contrôle du drawdown, protection du capital, filtre de spread, filtre de session.