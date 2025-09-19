Crystal Algo Pro
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5
Présentation
Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex. Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques.
Exigences
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Compte : ECN/RAW recommandé
-
Connexion : 24/7 (VPS conseillé)
-
Unités de temps : M1–H4
Mise en route
-
Activer Algo Trading.
-
Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique).
-
Dans Inputs, AI_Access_Mode = ON , puis recharger.
-
Ajuster le risque selon capital/levier.
Conditions recommandées
-
Marge libre suffisante et exécution stable (spread/latence faibles).
-
Pour l’or, capital initial type 5 000 USD+ avec 1:500 ; réduire le risque en multi-symboles.
-
Tester en démo avant le réel.
Fonctions clés
-
Entrées/sorties avec SL/TP, break-even, trailing.
-
Contrôle du drawdown : baisse d’activité en conditions défavorables.
-
Multi-symboles ; paramètres adaptatifs (volatilité/sessions).
Inputs (principaux)
-
AI_Access_Mode : active toutes les fonctions.
-
Risque : taille de lot, trades simultanés, limites journalières/hebdo.
-
Filtres : spread, heures/sessions, pause news (optionnel).
-
Sécurité : protection de l’equity et modulation du rythme.
Bonnes pratiques
-
VPS proche du serveur broker.
-
Démarrer prudemment, augmenter après résultats forward.
-
Backtest ≠ réel.
Support
Utilisez Comments ou messages privés MQL5.
Avertissement
Le trading à effet de levier comporte un risque élevé. Aucune garantie de profit. Les performances passées/backtests ne préjugent pas des résultats futurs.
