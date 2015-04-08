Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Aperçu

Crystal Trade Manager – Outil Avancé de Gestion du Risque et des Trades MT4

Crystal Trade Manager (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4, conçu pour la gestion des risques, l’automatisation des opérations et le contrôle rapide de l’exécution.

Il aide les traders à protéger leur capital, gérer le drawdown quotidien, contrôler la taille des lots et automatiser les fonctions clés de gestion des ordres (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop).

Idéal pour les traders manuels, les participants aux challenges Prop Firm et les gestionnaires de fonds professionnels qui exigent discipline et précision sur MT4.

Fonctionnalités Principales

1. Protection contre le Risque & Drawdown

Limite quotidienne de drawdown ajustable (1%–70%).

Fermeture automatique de toutes les positions lorsque la limite est atteinte.

Option de suppression des ordres en attente.

Mode verrouillage quotidien → empêche de nouveaux trades jusqu’au lendemain (compatible Prop Firm).

2. Contrôle des Objectifs de Gain & Perte

Définissez vos objectifs quotidiens de profit/perte en USD.

Fermeture automatique de toutes les positions à l’atteinte de l’objectif.

Aide à respecter les règles de cohérence des Prop Firms.

3. Stop Loss & Take Profit Automatique

SL/TP appliqué automatiquement sur chaque nouvelle opération.

Réglable en pips (compatible tous brokers).

Plus besoin de définir SL/TP manuellement.

4. Protection Break-Even

Déplacement automatique du SL vers Break-Even + buffer.

Activé lorsque le trade atteint un certain profit.

Empêche les positions gagnantes de devenir perdantes.

5. Trailing Stop Intelligent

S’active après un niveau de profit configuré.

Suit le prix dynamiquement à une distance définie.

Peut aussi être déclenché manuellement via le panneau rapide.

6. Contrôle de la Taille des Lots

Définir la taille maximale par symbole.

Ferme ou réduit automatiquement les ordres qui dépassent la limite.

Évite un levier excessif accidentel.

7. Panneau Rapide Style Magic Keys

6 actions en un clic (via le graphique ou raccourcis clavier 1–6) :

Fermer 50% de toutes les positions Déplacer SL à Break-Even + buffer Fermer toutes les positions du symbole actuel Supprimer tous les ordres en attente Doubler la taille de la position actuelle Secure More (mode avancé de protection du risque)

Extras :

Confirmation visuelle de clic

Alertes sonores

Interface minimaliste et déplaçable

8. Panneau d’Informations en Temps Réel

Affiche Balance, Equity, P/L flottant, P/L quotidien %.

Exposition en lots, % de drawdown, statut de verrouillage.

Indicateurs colorés de profit/perte.

Panneau responsive adapté à l’échelle du graphique.

9. Notifications & Alertes

Bannières à l’écran pour chaque action.

Notifications push sur mobile (optionnel).

Alertes sonores de succès/erreur.

10. Logique de Sécurité Intelligente

Ferme automatiquement les trades ouverts pendant le lockout.

Détection automatique des décimales broker pour des calculs précis en pips.

Restauration des paramètres après redémarrage du terminal.

Paramètres d’Entrée

Daily Drawdown Limit (%): 1–70

Daily Profit/Loss Target (USD)

Auto SL/TP (en pips) – activer/désactiver

Break-Even Trigger (profit + buffer en pips)

Trailing Stop (activation & distance en pips)

Max Lot Size (taille max par symbole)

Magic Keys Shortcuts (1–6)

Notifications : push / son / bannières

Thème : Clair / Sombre

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 4

Comptes : Tous types de brokers, support hedging

Symboles : Forex, Or, Indices, Matières premières, Cryptos, Actions

Pour Qui ?

Traders Prop Firm (FTMO, MFF, TFF, etc.)

Scalpers & day traders exigeant rapidité et précision

Swing traders recherchant discipline et protection

Traders manuels & algorithmiques ayant besoin de sécurité du compte

Avertissement

Cet outil est un utilitaire de gestion de trades, pas un fournisseur de signaux.

Aucun profit garanti. Testez d’abord sur compte démo avant l’utilisation réelle.

🔑 Mots-Clés en Français

gestionnaire de trades MT4, EA gestion du risque MT4, outil prop firm MT4, panneau FTMO MT4, drawdown quotidien EA MT4, auto SL TP MT4, EA Break-Even MT4, EA Trailing Stop MT4, panneau trading manuel MT4, crystal forex, panneau de risque MT4, assistant trading MT4, outil challenge prop firm MT4, EA fermeture automatique MT4, EA clôture partielle MT4, EA protection du capital MT4, discipline trading MT4, gestionnaire professionnel de trades, tableau de bord MT4