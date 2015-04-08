Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Crystal Trade Manager – Outil Avancé de Gestion du Risque et des Trades MT4

Aperçu

Crystal Trade Manager (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4, conçu pour la gestion des risques, l’automatisation des opérations et le contrôle rapide de l’exécution.
Il aide les traders à protéger leur capital, gérer le drawdown quotidien, contrôler la taille des lots et automatiser les fonctions clés de gestion des ordres (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop).

Idéal pour les traders manuels, les participants aux challenges Prop Firm et les gestionnaires de fonds professionnels qui exigent discipline et précision sur MT4.

Fonctionnalités Principales

1. Protection contre le Risque & Drawdown

  • Limite quotidienne de drawdown ajustable (1%–70%).

  • Fermeture automatique de toutes les positions lorsque la limite est atteinte.

  • Option de suppression des ordres en attente.

  • Mode verrouillage quotidien → empêche de nouveaux trades jusqu’au lendemain (compatible Prop Firm).

2. Contrôle des Objectifs de Gain & Perte

  • Définissez vos objectifs quotidiens de profit/perte en USD.

  • Fermeture automatique de toutes les positions à l’atteinte de l’objectif.

  • Aide à respecter les règles de cohérence des Prop Firms.

3. Stop Loss & Take Profit Automatique

  • SL/TP appliqué automatiquement sur chaque nouvelle opération.

  • Réglable en pips (compatible tous brokers).

  • Plus besoin de définir SL/TP manuellement.

4. Protection Break-Even

  • Déplacement automatique du SL vers Break-Even + buffer.

  • Activé lorsque le trade atteint un certain profit.

  • Empêche les positions gagnantes de devenir perdantes.

5. Trailing Stop Intelligent

  • S’active après un niveau de profit configuré.

  • Suit le prix dynamiquement à une distance définie.

  • Peut aussi être déclenché manuellement via le panneau rapide.

6. Contrôle de la Taille des Lots

  • Définir la taille maximale par symbole.

  • Ferme ou réduit automatiquement les ordres qui dépassent la limite.

  • Évite un levier excessif accidentel.

7. Panneau Rapide Style Magic Keys

6 actions en un clic (via le graphique ou raccourcis clavier 1–6) :

  1. Fermer 50% de toutes les positions

  2. Déplacer SL à Break-Even + buffer

  3. Fermer toutes les positions du symbole actuel

  4. Supprimer tous les ordres en attente

  5. Doubler la taille de la position actuelle

  6. Secure More (mode avancé de protection du risque)

Extras :

  • Confirmation visuelle de clic

  • Alertes sonores

  • Interface minimaliste et déplaçable

8. Panneau d’Informations en Temps Réel

  • Affiche Balance, Equity, P/L flottant, P/L quotidien %.

  • Exposition en lots, % de drawdown, statut de verrouillage.

  • Indicateurs colorés de profit/perte.

  • Panneau responsive adapté à l’échelle du graphique.

9. Notifications & Alertes

  • Bannières à l’écran pour chaque action.

  • Notifications push sur mobile (optionnel).

  • Alertes sonores de succès/erreur.

10. Logique de Sécurité Intelligente

  • Ferme automatiquement les trades ouverts pendant le lockout.

  • Détection automatique des décimales broker pour des calculs précis en pips.

  • Restauration des paramètres après redémarrage du terminal.

Paramètres d’Entrée

  • Daily Drawdown Limit (%): 1–70

  • Daily Profit/Loss Target (USD)

  • Auto SL/TP (en pips) – activer/désactiver

  • Break-Even Trigger (profit + buffer en pips)

  • Trailing Stop (activation & distance en pips)

  • Max Lot Size (taille max par symbole)

  • Magic Keys Shortcuts (1–6)

  • Notifications : push / son / bannières

  • Thème : Clair / Sombre

Compatibilité

  • Plateforme : MetaTrader 4

  • Comptes : Tous types de brokers, support hedging

  • Symboles : Forex, Or, Indices, Matières premières, Cryptos, Actions

Pour Qui ?

  • Traders Prop Firm (FTMO, MFF, TFF, etc.)

  • Scalpers & day traders exigeant rapidité et précision

  • Swing traders recherchant discipline et protection

  • Traders manuels & algorithmiques ayant besoin de sécurité du compte

Avertissement

Cet outil est un utilitaire de gestion de trades, pas un fournisseur de signaux.
Aucun profit garanti. Testez d’abord sur compte démo avant l’utilisation réelle.

🔑 Mots-Clés en Français

gestionnaire de trades MT4, EA gestion du risque MT4, outil prop firm MT4, panneau FTMO MT4, drawdown quotidien EA MT4, auto SL TP MT4, EA Break-Even MT4, EA Trailing Stop MT4, panneau trading manuel MT4, crystal forex, panneau de risque MT4, assistant trading MT4, outil challenge prop firm MT4, EA fermeture automatique MT4, EA clôture partielle MT4, EA protection du capital MT4, discipline trading MT4, gestionnaire professionnel de trades, tableau de bord MT4


One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitaires
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
ZeeAm Auto Close
Muhammad Muzamal Ahmad
Utilitaires
Here are the key features: 1. **Customizable Dashboard**:    - Users can adjust the background color, font color, and position (X and Y coordinates) of the dashboard. 2. **Target Profit Management**:    - The EA allows users to set a target profit for automatic closure of all open orders.    - Users can update the target profit directly through an editable input field on the dashboard. 3. **Total Profit Calculation**:    - The EA calculates and displays the total profit from all open orders,
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitaires
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Looser61
Suharmoko
Experts
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another pair, please use ECN, because this EA using M1 time frame. This EA does not have live signal, just BT and have fun. Don't get so serious, just see the grid on your screen.
FREE
Auto Stop Trail And Profit
Joaquin Nicolas Metayer
5 (1)
Utilitaires
Auto Stop Trail And Profit is an expert advisor that monitors orders, when it detects that one has been placed, on the same chart that has been activated or on all assets, depending on its configuration, it will place its respective stop loss, take profit and perform trail stop loss (in a classic way, keeping a distance or "step by step"). You can see more of my products here: www.mql5.com/en/users/joaquinmetayer/seller
FREE
Boleta Easy Trade Mt4
Silvio Garcia Wohl
Utilitaires
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitaires
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Close All Trade MT4
Fatih Selim Demir
Utilitaires
This is a simple and very effective utility for closing orders with one click. You will need it if you have a number of open orders on your balance and it takes too long to close them manually, which might lead to an extra loss of money on the account. This utility will save your deposit in case of a sharp market change. Just add it to any free chart and use it for your daily trading.
FREE
Lucky Trade Panel EurUsd MT4
Nina Yermolenko
Utilitaires
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
FREE
Keyboard Trading
Victor Christiaanse
5 (1)
Utilitaires
Keyboard Trading  Open and Close orders with your keyboard. This tool allows you to open and close orders with your keyboard. As opening and closing orders with your keyboard is faster than with your mouse, this tool is very useful for Scalpers. How does it work? If you press the key "b", it will open a buy order with lot size, SL and TP as specified in the settings. If you press the key "s", it will open a sell order with lot size, SL and TP as specified in the settings. If you press the key "c
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad MT4
Eda Kaya
5 (1)
Utilitaires
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 Download  The 3TP Easy Trade Pad Expert is a specialized tool developed for capital management , risk management, and trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. This advanced tool, with its functional and specialized panel, allows traders to easily manage their stop loss (SL) and take profit (TP) levels. This expert includes features for setting acceptable loss and expected profit (R/R) and managing trades with advanced options, providing traders with a p
FREE
CAP Trade Pad EA
MEETALGO LLC
4.8 (15)
Utilitaires
Trade easily from the chart with   CAP Trade Pad EA . It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades. Trade easily from the chart Trade with precise risk management hassle free Set your desired stop loss and take profit levels Close all existing trades with a single click Delete all pending orders with a single click Reap partial profits with a single click It has no input parameters How to Use Please Read this blog -   Details Information in o
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (34)
Utilitaires
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitaires
VR Color Levels est un outil pratique pour ceux qui appliquent l'analyse technique à l'aide d'éléments tels que la ligne de tendance, le rectangle et le texte. Il est possible d'ajouter du texte directement au graphique et de prendre des captures d'écran. Les paramètres, les fichiers de configuration, les versions de démonstration, les instructions, la résolution de problèmes peuvent être obtenus auprès de [Blog] Vous pouvez lire ou écrire des critiques sur [lien] Version pour [MetaTrader 5] L
FREE
TCA Panel
Seng Yang
Utilitaires
Note: This is EA only panel for manage Orders ------------------------- EA  input inclde - EA_Comment   ------------------------ The panel include  - Lot size input for BUY and SELL button - Close ALL SELL orders (same symbol) - Close ALL BUY orders (same symbol) - Close ALL orders (same symbol) ------------------------- You can use on any pair and any time frame  Thanks
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitaires
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitaires
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Close Delete Orders Script
Chantal Sala
Utilitaires
This script permits to delete the pending orders or close the market positions on platform. Very simple to use. Upload the script on the chart and the script will done the work for you following the input values. An utility to manage very quickly your trading. Input Values TypeOrders Only BUY (delete or close only BUY) Only SELL (delete or close only SELL) BUY and SELL (delete or close ALL) Type Positions (close only market orders) Only STOP (delete STOP pending orders) Only LIMIT (delete LIMIT
FREE
Prop Firm Drawdown Protector
Moncy Kuriakose
5 (1)
Utilitaires
The   DrawdownProtector   is a custom MetaTrader 4 (MT4) EA designed to manage floating losses in trading accounts. Let’s break down its key features: Floating Loss Management : The EA monitors the account’s floating profit and loss (P/L). If the floating loss exceeds a user-defined threshold (default: $100), the EA takes action. Order Closure : When the floating loss surpasses the threshold, the EA closes all open orders. It ensures that no further losses accumulate beyond the specified limit.
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilitaires
La barre de trading Lot by Risk est conçue pour le trading manuel. C'est un moyen alternatif d'envoyer des ordres. La première caractéristique du panneau est l'affichage pratique des ordres à l'aide de lignes de contrôle. La deuxième caractéristique est le calcul du volume de la transaction à un risque donné en présence d'une ligne stop loss. Les lignes de contrôle sont affichées à l'aide de raccourcis clavier: take profit-touche T Par défaut; price-touche P par Défaut; stop loss – touche s p
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilitaires
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitaires
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Utilitaires
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you
FREE
Fundamental News Panel
Sackaria Nakamela
Utilitaires
The strategy used by this trading robot is placing stop orders (Pending) before the news event. The news event release time can be accessed from investment.com an app that the trader must download from play store into his/her mobile device. The robot places two stop orders, a Buy Stop and Sell Stop at the same time at least  two minutes before news release time. For example, if the news release time is 15:30, the pending orders will be opened at 15:28(see how to insert the news time at screensho
FREE
OrderAssistant
Hao-Wei Lee
5 (1)
Utilitaires
Panel Tool – Button Click Trading (Replaces Default Trade Panel) Features 1. Open or close Long positions with a button click. 2. Open or close Short positions with a button click. 3. Set lot sizes. 4. Set Stop-Loss (SL) or Take-Profit (TP) points (0 = not used). 5. Set order comments. 6. Display the Break-Even price . 7. Show total Long and Short lot sizes. 8. Display Profit or Loss in USD. 9. Show daily Profit or Loss in USD. 10. Set ID = 0 to manage manual orders together .
FREE
Optimal Lot Size Calculator
G Sankarganesh
Utilitaires
Dear Friends, Please rate this application for the better  Optimal Lot Size Calculator is a Utility tool to calculate the optimal lot size based on your risk percentage on your capital amount. Also you can set your reward Percentage and place your order from the tool itself. You can place all types of orders(Market orders,Limit orders and Stop orders) with stop loss in pips or price level. So will save your time and also easy to place orders with your risk management. For Limit and Stop ord
FREE
Countdown Bar Timer
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Minuteur de compte à rebours jusqu'à la fermeture du bar, + statut de progression %:  #1 utilitaire multifonctionnel :   66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    version MT5 Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer : Plage de temps pour le calcul ; true / false : Option de plage de temps supérieure (suivante à celle actuellement utilisée : M15->M30, H4->D1...) Position : 1 = Coin inférieur gauche ; 2 = Coin inférieur droit
FREE
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitaires
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC — Analyse du volume pour des décisions de trading précises Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche la distribution du volume et identifie automatiquement le Point de Contrôle (POC). Il permet aux traders de détecter les zones de support et de résistance basées sur les niveaux de volume les plus élevés. Fonctionnalités principales Profil de volume dynamique (zone visible ou plage sélectionnée) Détection automati
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.88 (8)
Indicateurs
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicateur MT5 Présentation Crystal Heikin Ashi est un indicateur professionnel de bougies Heikin Ashi avec contrôle de thème, coloration tendance/momentum et usage fluide avec l’analyse basée sur le volume. Vise une lecture graphique claire pour repérer la force de tendance et d’éventuels retournements. Outil de visualisation, sans garantie de profit. Ce que l’indicateur affiche Bougies Heikin Ashi pures , tracées par l’indicateur (pas les bougies par défaut). Coloration
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicateurs
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profil de Volume avec POC Automatique Présentation Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur léger et optimisé pour MetaTrader 4. Il affiche la distribution du volume par niveaux de prix et met automatiquement en évidence le Point of Control (POC), le niveau de prix avec le plus grand volume négocié. Il permet d’identifier des zones cachées de support/résistance, des phases d’accumulation/distribution et l’activité institutionnelle. Disponible ég
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicateurs
Crystal Volume Indicator — Outil d’Analyse de Volume pour MT5 Présentation Crystal Volume Indicator est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour analyser la force cachée du marché via le volume. Il met en évidence des événements clés tels que Climax d’Achat, Climax de Vente et Bougies Faibles, afin de mieux repérer les zones de retournement ou de continuation. Fonctionnalités principales Compatible Tick Volume et Real Volume (selon le courtier) Histogramme codé par couleurs Détection
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Présentation Crystal Gold Scalper est un système automatisé pour XAUUSD (or) doté de deux styles d’exécution — Recovery Mode et Single Trade Mode — et d’un tableau de bord directement sur le graphique pour un contrôle transparent. Le moteur peut intégrer une prévision basée sur l’IA (LSTM, attention de type transformer, sentiment) avec seuil de confiance afin de décider de la participation et de la gestion du risque. Aucune garantie de profit ; voir l’A
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicateur de Liquidité pour MT5 Présentation Crystal Buy Sell Liquidity est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 permettant d’identifier des opportunités d’achat/vente basées sur des modèles de balayage de liquidité. Il analyse la structure de marché intraday, détecte les chasses institutionnelles de liquidité et fournit des signaux clairs lorsque la liquidité retail est absorbée et que le prix se retourne. Fonctionnalités principales Détection automatique
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Crystal Heikin Ashi – Visualisation Avancée Heikin Ashi (Version MT4) Aperçu Crystal Heikin Ashi pour MetaTrader 4 est un indicateur professionnel de Heikin Ashi qui améliore la visualisation des graphiques et apporte de la clarté aux traders price action, scalpers et analystes. Cette version MT4 se concentre sur les bougies Heikin Ashi pures avec un style intelligent, tout en restant légère et rapide. Note : La coloration basée sur la tendance et la détection avancée du momentum sont disponible
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Utilitaires
Crystal Trade Manager – Outil de Gestion de Trading Présentation Crystal Trade Manager (CTM) est un gestionnaire de risques et exécution instantanée pour MetaTrader 5. Conçu pour traders manuels et prop firms. Fonctions principales Limite de drawdown journalière (1–70%), auto-fermeture, lockout. Objectifs profit/perte avec auto-close. SL/TP auto. Break-Even + buffer. Trailing Stop dynamique. Contrôle de lot max. Panel Magic Keys avec 6 actions rapides. Affichage info compte. Notifications push
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicateurs
Auto Candle Sequence Counter – Indicateur MT5 Présentation Auto Candle Sequence Counter est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte et met en évidence automatiquement les séquences consécutives de bougies haussières et baissières. Il fournit une visualisation en temps réel, des statistiques et des alertes pour soutenir les stratégies basées sur l’action des prix. Fonctionnalités principales Détection de séquences de 2 à 7 bougies (haussières/baissières). Cartographie précis
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitaires
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL PARFAIT POUR LE TRADING EN DIRECT ET LE PARTAGE D'ÉCRAN Conçu spécifiquement pour les day traders, scalpers et sessions de trading en diffusion en direct Cet indicateur professionnel fournit un affichage des prix en temps réel et un suivi complet des profits directement sur votre graphique - essentiel pour le trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct. FONCTIONNALITÉS CLÉS AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS RÉEL Mises à jou
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copieur Professionnel de Transactions MT5 Présentation Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 est un copieur de transactions haute performance pour MetaTrader 5. Il permet une réplication ultra-rapide et fiable des ordres entre terminaux MT5, fonctionnant localement via le dossier commun de MT5, sans DLL ni API externes. Fonctionnalités principales Système double mode : MASTER: diffuse les ordres, modifications et fermetures. SLAVE: exécute immédiatement avec contrôle
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
INDICATEUR D'AFFICHAGE DU PRIX EN DIRECT ET DU PROFIT TOTAL Le compagnon de trading en temps réel ultime pour les traders professionnels, day traders et streamers Transformez votre expérience de trading avec cet indicateur puissant qui affiche les prix bid en direct et un suivi complet des profits directement sur votre graphique. Conçu spécifiquement pour les environnements de trading haute fréquence et les diffusions de trading en direct. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES AFFICHAGE DES PRIX EN TEMPS
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — Conseiller Expert MT4  Vue d’ensemble Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro est un Conseiller Expert institutionnel assisté par IA, conçu pour XAUUSD, les principales paires Forex et certains actifs crypto (si pris en charge par le courtier). Il intègre un système de récupération algorithmique avancé — au-delà du martingale traditionnel — en utilisant un layering dynamique, des filtres basés sur la volatilité et une gestion logique des
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Offre & Demande Institutionnelle Présentation Crystal SD Pro est un EA MetaTrader 5 entièrement automatisé, basé sur les zones d’offre et de demande institutionnelles. Il ne prend que des trades confirmés, filtrant les signaux faibles. Fonctionnalités Détection multi-timeframe (M30–H4) Modes Smart Recovery et Cut Loss Tableau de bord: trades, zones, recovery Lots fixes ou automatiques Objectif de profit global Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtre ADX/DI
