Crystal Smart Volume
- Indicateurs
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 4.5
- Mise à jour: 1 juillet 2025
Crystal Volume Indicator — Outil d’Analyse de Volume pour MT5
Présentation
Crystal Volume Indicator est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour analyser la force cachée du marché via le volume. Il met en évidence des événements clés tels que Climax d’Achat, Climax de Vente et Bougies Faibles, afin de mieux repérer les zones de retournement ou de continuation.
Fonctionnalités principales
Compatible Tick Volume et Real Volume (selon le courtier)
Histogramme codé par couleurs
Détection des Climax d’Achat/Vente
Identification des bougies à faible volume
Moyenne mobile basée sur le volume (optionnelle)
Fenêtre de comparaison personnalisée (Lookback)
Mode coloration selon la direction de la bougie
Classification des événements de volume
Climax d’Achat — volume très élevé, clôture proche des sommets
Climax de Vente — volume très élevé, clôture proche des creux
Bougies Faibles — plus faible volume de la période
Volume Relatif Élevé — volume nettement supérieur au range
Barres Neutres — volume moyen
Fonctions avancées (Version 4.3)
Système d’analyse du volume en 6 couleurs
Mode visuel type TradingView
Delta de Volume en temps réel
Panneau DOM (profondeur du marché)
Détection de modèles: TBR, STBR, EVR
VWAP et Volume Profile
Statistiques de session et minuterie des bougies
Boutons interactifs pour activer DOM, Delta, Modèles
Utilisation
Ajouter l’indicateur au graphique MT5
Sélectionner le type de volume
Régler la fenêtre d’analyse (Lookback)
Activer/désactiver la MA et les couleurs de bougies
Utiliser les boutons pour gérer les fonctions avancées
Compatibilité
Plateforme: MetaTrader 5
Marchés: Forex, actions, indices, crypto
Unités de temps: toutes
Optimisé pour faible charge CPU
Mots-clés
indicateur de volume, analyse de volume, tick volume, real volume, histogramme de volume, POC, delta de volume, DOM, profondeur de marché, VWAP, profil de volume, renversement de volume, TBR, STBR, EVR, MT5
