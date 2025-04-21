Crystal Smart Volume

5

Crystal Volume Indicator — Outil d’Analyse de Volume pour MT5

Présentation
Crystal Volume Indicator est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour analyser la force cachée du marché via le volume. Il met en évidence des événements clés tels que Climax d’Achat, Climax de Vente et Bougies Faibles, afin de mieux repérer les zones de retournement ou de continuation.

Fonctionnalités principales

  • Compatible Tick Volume et Real Volume (selon le courtier)

  • Histogramme codé par couleurs

  • Détection des Climax d’Achat/Vente

  • Identification des bougies à faible volume

  • Moyenne mobile basée sur le volume (optionnelle)

  • Fenêtre de comparaison personnalisée (Lookback)

  • Mode coloration selon la direction de la bougie

Classification des événements de volume

  • Climax d’Achat — volume très élevé, clôture proche des sommets

  • Climax de Vente — volume très élevé, clôture proche des creux

  • Bougies Faibles — plus faible volume de la période

  • Volume Relatif Élevé — volume nettement supérieur au range

  • Barres Neutres — volume moyen

Fonctions avancées (Version 4.3)

  • Système d’analyse du volume en 6 couleurs

  • Mode visuel type TradingView

  • Delta de Volume en temps réel

  • Panneau DOM (profondeur du marché)

  • Détection de modèles: TBR, STBR, EVR

  • VWAP et Volume Profile

  • Statistiques de session et minuterie des bougies

  • Boutons interactifs pour activer DOM, Delta, Modèles

Utilisation

  1. Ajouter l’indicateur au graphique MT5

  2. Sélectionner le type de volume

  3. Régler la fenêtre d’analyse (Lookback)

  4. Activer/désactiver la MA et les couleurs de bougies

  5. Utiliser les boutons pour gérer les fonctions avancées

Compatibilité

  • Plateforme: MetaTrader 5

  • Marchés: Forex, actions, indices, crypto

  • Unités de temps: toutes

  • Optimisé pour faible charge CPU

Mots-clés
indicateur de volume, analyse de volume, tick volume, real volume, histogramme de volume, POC, delta de volume, DOM, profondeur de marché, VWAP, profil de volume, renversement de volume, TBR, STBR, EVR, MT5


Avis 6
Mayur Patel
19
Mayur Patel 2025.06.20 06:57 
 

very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?

ajaz tariq
58
ajaz tariq 2025.05.17 02:20 
 

bes volume indictor created so far

Mr.Connect
15
Mr.Connect 2025.08.29 17:20 
 

Very good, but I don't know how to hide Control Bottons, it made me confuse.

Muhammad Jawad Shabir
22455
Réponse du développeur Muhammad Jawad Shabir 2025.08.30 06:01
Thank you very much for your review and feedback! 🙏
The Control Buttons are a basic part of this indicator because some users need them to quickly turn features on/off for a clear chart view. At the moment, there is no option to hide these buttons. However, if you really need this feature, our team is already working on a new update where you will be able to hide the control buttons easily. 🙂 Happy trading,
— Crystal Forex 💎
Muhammad Jawad Shabir
22455
Réponse du développeur Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:48
Thank you for your feedback, Mayur! 😊
We’ve now made the Volume Analysis Indicator completely free with unlimited access — no expiry! ✅ Just update or reinstall the indicator from the Market and enjoy all features without any limits. Happy trading!
— Crystal Forex 💎
Muhammad Jawad Shabir
22455
Réponse du développeur Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:51
Thank you so much! 🙏
Glad to know you found it valuable — your support means a lot!
Muhammad Jawad Shabir
22455
Réponse du développeur Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:46
Thank you so much for your kind words,🙏
I truly appreciate your support — it means a lot coming from a fellow trader.
Glad to know the indicator has been valuable for you. Wishing you continued success and growth in your trading journey! 🚀 — Crystal Forex 💎
Muhammad Jawad Shabir
22455
Réponse du développeur Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:49
That’s amazing to hear! 🙌
Glad the strategy and indicator are helping you grow consistently.
Appreciate your kind words — always here to support you! — Crystal Forex 💎
Répondre à l'avis