Atomic Analyst MT5

4.14
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé.
L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à augmenter le potentiel de trading. En utilisant plusieurs couches d'indicateurs complexes, l'Analyste Atomique scanne le graphique et convertit les calculs mathématiques complexes en signaux simples et en couleurs que tout trader débutant peut comprendre et utiliser pour prendre des décisions de trading cohérentes.

L'"Analyste Atomique" est une solution de trading complète adaptée aux traders débutants et expérimentés. Il combine des indicateurs premium et des fonctionnalités de pointe dans une seule stratégie de trading, ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les types de traders.

Stratégie de trading intraday et de scalping : Conçue pour le day trading rapide et précis et les transactions à court terme.
Stratégie de trading swing et quotidien : Peut être utilisée comme un outil fiable pour les day traders et les swing traders qui visent les grands mouvements de prix.
Multi-devises et marchés : Fonctionne sur différents instruments et marchés avec une précision fiable.
Multiples périodes : Peut être utilisé sur plusieurs périodes avec de bonnes performances.
Stabilité : Tous les indicateurs ne repaint pas, ne redraw pas et ne présentent pas de délai, assurant des signaux fiables.
Clarté des signaux : Offre des signaux de flèches pour des points d'entrée et de sortie clairs.
Alertes en temps réel : Garde les traders informés avec des alertes d'entrée en position, de stop loss et de take profit.
Multiples niveaux de take profit : Fournit jusqu'à 8 niveaux de take profit en utilisant Fibonacci.
Analyse approfondie : Fournit une analyse de tendance sur des périodes de temps plus élevées et une surveillance des transactions en direct.
Codage couleur adaptatif : Utilise le codage couleur des bougies pour refléter la force et le momentum du prix.
Interface moderne et conviviale et panneau : Offre toutes les métriques de base et avancées que les traders professionnels utilisent quotidiennement.

Caractéristiques :

  • Indicateurs non-repainting, non-redrawing et non-lagging
  • Activations maximales
  • Explorateur de tendance MTF
  • Interface graphique utilisateur moderne et conviviale
  • Multiples indicateurs en un seul
  • Stratégie de trading intraday, quotidien et swing
  • Prêt pour les sociétés de trading
  • Points d'entrée et de sortie et flèches
  • Alertes par téléphone et par email
  • Analyse MTF
  • Calcul du pourcentage de tendance sur toutes les périodes
  • Stop Loss
  • Multiples take profits
  • Trailing stop
  • Transactions de vente et d'achat
  • Affichage du pourcentage de gain potentiel avec le nombre total de transactions
  • Session de trading en direct
  • Calcul des profits quotidiens, hebdomadaires et totaux en direct
  • Calcul des commissions quotidiennes en direct
  • Affichage des prix d'achat et de vente
  • Affichage du spread en direct
  • Minuteur de bougie, heure locale et heure du serveur
  • Statut du terminal connecté/déconnecté
  • Affichage de la devise du compte
  • Utilisation du panneau pour changer les périodes

Recommandations :

  • Devises et paires : EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Période : H1.
  • Types de comptes : Tout compte ECN, compte à faible spread.


Avis 23
GSTART
45
GSTART 2025.06.26 04:13 
 

This is an excellent and awesome indicator, thank you Issam Kassas , you are genius

Agson Gonçalves
40
Agson Gonçalves 2024.12.13 17:52 
 

Olá, Issan estou deixando meu comentário sobre a ferramenta excepcional, o indicador faz com que você mantenha a calma no trade, você coloca o Stop para gerenciamento e deixa o indicador te levar até Take Profit desejado, há muitos indicadores no MQL5 que não funciona! Mas o seu se destacou, espero continue melhorando cada vez mais o indicador. Uma dica pessoal precisa usar uma boa VPS. Deixa uma mensagem no privado, aguardo seu retorno e obrigado.

Bin Liu
313
Bin Liu 2024.08.15 05:45 
 

你好，我是EA开发者，我希望指标可以增加一个参数控制在EA中加载多余的配置（比如止损止盈画线，面板显示等），这有利于最终EA的运行效率

