Crystal Heikin Ashi MT4

Crystal Heikin Ashi – Visualisation Avancée Heikin Ashi (Version MT4)

Aperçu

Crystal Heikin Ashi pour MetaTrader 4 est un indicateur professionnel de Heikin Ashi qui améliore la visualisation des graphiques et apporte de la clarté aux traders price action, scalpers et analystes.

Cette version MT4 se concentre sur les bougies Heikin Ashi pures avec un style intelligent, tout en restant légère et rapide.

Note : La coloration basée sur la tendance et la détection avancée du momentum sont disponibles uniquement dans la version MT5 :

MT5 version → https://www.mql5.com/en/market/product/142042

Caractéristiques principales (MT4)

Bougies Heikin Ashi pures.

Couleurs haussières/baissières personnalisables.

Option pour masquer les bougies standards.

Compatible thèmes clairs/sombres.

Calculs rapides même avec de longues historiques.

Vue claire des flux de prix et retournements.

Paramètres

Style de bougie : standard.

Thème du graphique : clair/sombre.

Idéal pour

Traders price action.

Scalpers.

Ceux qui veulent des graphiques Heikin Ashi propres sur MT4.

Avertissement sur les risques

Cet indicateur est un outil de visualisation technique. Il ne garantit pas de profits. Le trading comporte des risques. Testez toujours en compte démo avant réel.

Mots-clés : indicateur Heikin Ashi, bougies Heikin Ashi, Heikin Ashi avancé, Heikin Ashi professionnel, Heikin Ashi MT4, scalping Heikin Ashi, stratégie Heikin Ashi, retournement Heikin Ashi, indicateur de tendance MT4, bougies personnalisées MT4



