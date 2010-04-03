Crystal Volatility Monitor Spike Detection
- Indicateurs
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 3.5
Volatility Monitor – Indicateur de Détection des Pics en Temps Réel
Aperçu
Le Volatility Monitor est un indicateur MT5 léger et professionnel conçu pour suivre les mouvements brusques du marché et alerter les traders en temps réel. Que vous tradiez le Forex, l’or, les paires JPY ou les cryptomonnaies, cet outil fournit des signaux clairs via la détection ATR automatique ou des seuils de pips manuels.
Fonctionnalités Clés
Détection en temps réel de la volatilité.
Modes flexibles (ATR auto / manuel).
Alertes progressives (sons 1–3, popup, push).
Marqueurs colorés (Jaune, Orange, Rouge).
Adaptation automatique aux couleurs du graphique.
Tableau de bord intégré (range, ATR, % de volatilité, pic historique).
Compatible Forex, Or, JPY, Crypto.
Paramètres
Mode: ATR / Manuel.
Calcul: nombre de bougies à analyser.
Marqueurs: activer/désactiver, taille, couleurs.
Alertes: son, popup, push.
Tableau de bord: position ajustable.
Utilisation
Attachez à n’importe quel graphique.
Choisissez ATR ou manuel.
Surveillez les marqueurs et écoutez les alertes.
Analysez via le tableau de bord.
Compatibilité
Plateforme: MT5
Symboles: Forex, Or, JPY, Crypto, Indices
Timeframes: tous
Avantages
Anticipez les mouvements brusques.
Réagissez rapidement.
Convient aux scalpers, day traders et swing traders.
Léger et rapide.
Note Importante
Outil d’analyse et d’alerte uniquement, ne place pas de trades.
