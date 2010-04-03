Crystal Volatility Monitor Spike Detection

Volatility Monitor – Indicateur de Détection des Pics en Temps Réel

Aperçu

Le Volatility Monitor est un indicateur MT5 léger et professionnel conçu pour suivre les mouvements brusques du marché et alerter les traders en temps réel. Que vous tradiez le Forex, l’or, les paires JPY ou les cryptomonnaies, cet outil fournit des signaux clairs via la détection ATR automatique ou des seuils de pips manuels.

Fonctionnalités Clés

  • Détection en temps réel de la volatilité.

  • Modes flexibles (ATR auto / manuel).

  • Alertes progressives (sons 1–3, popup, push).

  • Marqueurs colorés (Jaune, Orange, Rouge).

  • Adaptation automatique aux couleurs du graphique.

  • Tableau de bord intégré (range, ATR, % de volatilité, pic historique).

  • Compatible Forex, Or, JPY, Crypto.

Paramètres

  • Mode: ATR / Manuel.

  • Calcul: nombre de bougies à analyser.

  • Marqueurs: activer/désactiver, taille, couleurs.

  • Alertes: son, popup, push.

  • Tableau de bord: position ajustable.

Utilisation

  1. Attachez à n’importe quel graphique.

  2. Choisissez ATR ou manuel.

  3. Surveillez les marqueurs et écoutez les alertes.

  4. Analysez via le tableau de bord.

Compatibilité

  • Plateforme: MT5

  • Symboles: Forex, Or, JPY, Crypto, Indices

  • Timeframes: tous

Avantages

  • Anticipez les mouvements brusques.

  • Réagissez rapidement.

  • Convient aux scalpers, day traders et swing traders.

  • Léger et rapide.

Note Importante

Outil d’analyse et d’alerte uniquement, ne place pas de trades.

Mots-Clés

indicateur de volatilité MT5, détecteur de pics, moniteur ATR, alertes en pips, outil Forex, indicateur or, volatilité crypto, tableau de bord MT5, détecteur d’actualités, moniteur de cassure.


