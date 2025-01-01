Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter les retracements et les points de retournement. Cet outil permet aux traders de planifier et de prendre des décisions avec plus de confiance et de structure, augmentant ainsi l’efficacité des entrées d’ordre basées sur les Smart Money Concepts. C’est un package combiné Indicateur + Système de Signal (2 en 1), alliant une analyse intelligente des zones à des signaux d’entrée de trade en temps réel dans un seul outil. Que vous utilisiez ce système directement ou pour votre propre analyse, il peut être personnalisé pour s’adapter à votre style de trading individuel.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Fonctionnalités incluses : 

📍Nouvelle fonctionnalité : Blocs d’ordres volumisés (VOB) https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

  • Détection automatique de la structure du marché (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) avec une distinction claire entre la structure interne et externe du marché.

  • Points clés d’intérêt (POI) : Toutes les zones après une rupture de structure.

  • Identification des Order Blocks (OB), des zones de demande et d’offre (SD), et des Fair Value Gaps (FVG).

  • Liquidité, égalité des plus hauts et des plus bas, PDH / PDL (plus haut / plus bas du jour précédent), PWH / PWL (plus haut / plus bas de la semaine précédente).

  • Zones Premium et Discount.

  • Niveau Fib automatique : identification des retracements et retournements grâce à des niveaux de Fibonacci tracés automatiquement.

  • Horaires des sessions de trading (Tokyo, Londres, New York).

  • Tableau de bord personnalisable pour s’adapter à votre style de trading unique.

  • Le programme est conçu pour être simple et facile à utiliser.

  • Les zones ne disparaissent jamais – facile à backtester et à planifier. Idéal pour les traders stratégiques qui veulent analyser les données historiques sur plusieurs périodes et facteurs. Vous aide à vous entraîner méthodiquement et à construire des stratégies de trading précises.

  • Cet outil vous permet d’activer ou de désactiver les signaux de trading et de personnaliser l’affichage du graphique selon votre style préféré. Que vous tradiez avec le système ou selon votre propre analyse, cette fonctionnalité offre la flexibilité pour correspondre à votre stratégie.

  • Système Indicateur + Signal en un seul package : combine une analyse puissante des zones avec des signaux d’entrée en temps réel — tout dans un seul outil.

  • Astuce : améliorez la précision de votre trading via le backtesting en ajustant le paramètre Swing selon chaque actif. Ajuster la valeur Swing pour correspondre aux caractéristiques spécifiques de chaque paire de devises ou actif vous aide à développer des stratégies plus précises et à analyser les résultats plus efficacement.

*** Le système fonctionne en temps réel, à la fois pour l’analyse du marché et l’affichage des signaux, sans recalcul (no repaint). ***

Testez en direct avec nous : https://www.youtube.com/@fableedge 
  Vidéo explicative (Cliquez pour regarder) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg
Vidéo explicative (Cliquez pour regarder) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

------------------------------------------------------------------------------

  • *** Manuel d’utilisation : Tableau de bord, paramètres des fonctionnalités et FAQ pour Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ***

https://docs.google.com/document/d/1xgUfsj3LqrAHXzhi-CTIdvAjMbWHCOx67G4GpiYwpy8

------------------------------------------------------

  • *** Comment télécharger la version démo gratuite de l’indicateur “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” ***

https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

https://youtu.be/lHWQRQLmniE

------------------------------------------------------

  • *** Exemple de capture d’écran réelle prise à partir de l’indicateur "Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe". ***

https://docs.google.com/document/d/1UiQfxFwOnMuCWdIsYscPWit98_XJ5ipLHYjZ5kr-gtU

------------------------------------------------------

  • *** Guide étape par étape pour l’installation, l’achat, la mise à jour et la compréhension des versions ***

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

*** Pourquoi choisir Entry In The Zone et SMC Multi Timeframe ? ***

Un indicateur qui combine le Smart Money Concept (SMC) avec des signaux de retournement, conçu pour améliorer votre ratio risque/rendement (R/R).
Analyse de la structure du marché basée sur les principes du SMC : analyse la structure du marché pour améliorer la précision de la prise de décision.
Ne manquez jamais un changement de structure de marché ! Le BOS CHoCH automatique avec un tableau de bord multi-timeframe facilite l’analyse du marché comme jamais auparavant !
Analyse multi-timeframe : obtenez une perspective plus large du marché en analysant plusieurs périodes simultanément.
Détection automatique des zones clés : met en évidence automatiquement les Order Blocks (OB), les zones d’offre et de demande (SD) et les Fair Value Gaps (FVG).
POI, Fresh Zones – identifie les zones intactes offrant des opportunités potentielles de trading.
Niveau Fib Auto – identifiez les retracements et retournements grâce à des niveaux de Fibonacci tracés automatiquement. Utilise les outils Fibonacci pour analyser les zones où le prix est susceptible de revenir ou de se retourner. Le système trace automatiquement les niveaux de Fibonacci du swing haut au swing bas (ou inversement, selon la tendance).
Analyse des sessions de trading – analyse le comportement des prix pendant les sessions de Tokyo, Londres et New York.
Tableau de bord personnalisable & paramètres conviviaux – adaptez-le à votre style de trading. Le programme est conçu pour être simple et facile à utiliser.
Alertes en temps réel – recevez des notifications instantanées lorsque le prix touche des zones clés !
Nous avons conçu notre système pour qu’il soit aussi simple et convivial que possible.

------------------------------------------------------

*** Veuillez lire ce message : Cette version ne comprend pas de calculateur de risque par trade, mais vous pouvez l’obtenir dans la section Utilitaires ! ***

Souhaitez-vous également un calculateur de risque par trade ? : https://www.mql5.com/en/market/product/132925

Quelle est la différence entre la version « Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe Indicator » et la version Utilities ?

  • Les deux versions sont exactement les mêmes en termes de fonctionnalités. La seule différence est que j’ai ajouté la fonctionnalité « Risk Per Trade » dans la version utilitaire.

  • Tout le reste reste identique. Si vous disposez déjà d’autres outils de calcul pour le trading, je recommande d’utiliser la version Indicator, car elle permet d’ajouter des outils supplémentaires au graphique.

  • En revanche, la version utilitaire (qui inclut le calculateur de risque par trade) ne supporte pas l’ajout d’autres indicateurs.

  • Cependant, l’avantage est qu’elle simplifie le processus d’installation puisque vous n’avez rien d’autre à ajouter.

------------------------------------------------------

Caractéristiques clés de SMC

  1. Points d'entrée précis (éviter les pièges SMC)
    Trouver des entrées de trade à haute probabilité.
    Signaux de trading qui évitent les pièges courants du SMC.

  2. Analyse de la structure du marché basée sur le SMC
    Détection automatique de la tendance : Analyse les tendances sur toutes les unités de temps pour vous aider à trader en accord avec la tendance majeure du marché.
    Ne manquez jamais un changement de structure du marché ! Le BOS CHoCH automatique avec un tableau de bord multi-timeframe facilite l’analyse du marché comme jamais auparavant !
    Analyse multi-timeframe : Combine l’analyse des unités de temps hautes et basses pour une plus grande précision.
    Mise à jour automatique de la structure du marché : Met à jour la structure du marché en temps réel, en s’adaptant aux mouvements des prix.

  3. Identification précise des Order Blocks (OB), des zones de demande et d’offre (SD), et des Fair Value Gaps (FVG)
    Met en évidence automatiquement les zones clés du marché.
    POI (Point of Interest) : Identifie les zones clés où le Smart Money est actif, comme les Order Blocks, les FVG et les captures de liquidité.
    Zones fraîches : Trouve des zones intactes, idéales pour les entrées de trade avant que le marché ne réagisse.

  4. Auto Fib Level
    Identifier les retracements et retournements avec des niveaux de Fibonacci automatiquement tracés.
    Utilise les outils de Fibonacci pour analyser les zones où le prix est susceptible de faire un retracement ou un retournement.
    Le système trace automatiquement les niveaux de Fibonacci du plus haut swing au plus bas swing (ou inversement, selon la tendance).

Niveaux de Fibonacci : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs

  1. Prime et Remise
    Calcule automatiquement et met en évidence les niveaux de prime et de remise pour des entrées précises.

  2. Identification des Zones de Liquidité
    Détecte les zones de haute liquidité, y compris :

  • Sommets et creux égaux

  • Plus hauts et plus bas de la veille

  • Plus hauts et plus bas de la semaine précédente

  1. Analyse des Sessions de Trading
    Analyse le comportement des prix selon chaque session de marché :

Session de Tokyo : Volatilité généralement faible, où l'argent intelligent crée des pièges de liquidité.
Session de Londres : Volume de trading élevé avec des mouvements de prix majeurs, idéal pour les cassures et les continuations de tendance.
Session de New York : Volatilité et liquidité accrues, idéal pour capturer les retournements et balayages de liquidité de New York.


8. Tableau de Bord Personnalisable
Entièrement ajustable pour correspondre à votre style de trading.


9. Changement Rapide de Période
Permet de passer instantanément entre les périodes pour une analyse efficace.


10. Paramètres Conviviaux
Paramètres faciles à personnaliser pour s’aligner avec votre stratégie de trading.


11. Modes Simple et Multi-Périodes
Permet de basculer entre l’analyse sur une seule période ou plusieurs pour une flexibilité maximale.


12. Système d’Alerte
Alertes de points d’entrée et de zones d’entrée sur différentes périodes.
Recevez des notifications instantanées par pop-up et notifications push en temps réel.

https://docs.google.com/document/d/1V5kS3paIXZaoLhQ1u_oKKhRp84jzbZ7N2PU8wJTOots
📍Merci pour votre intérêt et votre soutien aux produits SMC FABLE.
Contactez-nous : Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter par message privé.


xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
343
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
rerem119
118
rerem119 2025.07.26 21:27 
 

Perfect for trading gold ! Perfectly fits my trading style. Keep up the good work bro.

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.07.27 02:34
Dear [rerem119], Thank you so much for your support and wonderful review 🙏💙
We will continue to improve and develop the program to make it even better.
If you encounter any inconvenience while using the program, please feel free to contact me anytime. I’m always here to help you.
112586
362
112586 2025.07.23 15:08 
 

thanks for the update, i checked the new version: I don't see the session names , the buy signal not visible only sell....thanks again

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.07.23 16:02
Dear 112586, Thank you so much for your support and for the helpful review 🙏 The session names are displayed inside the session box, but the text might be small, which could make it hard to see clearly. However, if you hover your mouse over the session box, the session name and session time will appear. The Buy/Sell signals function normally but do not appear in every zone because the program has specific conditions for generating signals. We try to filter out false signals or signals caused by sideways market movement to minimize false signals as much as possible. *** Could you please send me a screenshot via private message showing the missing session names and the missing Buy signals? I’ll check it for you, as everything seems to be working fine on my end. If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Thank you very much again.
Simon Peter Ward
421
Simon Peter Ward 2025.07.08 15:00 
 

amazing indicator! allows me to make perfect entries

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.07.09 03:14
Hello Simon Peter Ward, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💌
I will keep improving and developing it to make it even better.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
K G
23
K G 2025.06.20 14:06 
 

I’ve been using this indicator for 3 days now – it’s great, the best one I’ve come across so far. It’s a pity it doesn’t open positions automatically when a signal appears.

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.06.20 16:08
Hello K G, Thank you so much for your support and for the wonderful review. I will keep improving and developing it to make it even better.🙏😊
athibet chaihawong
34
athibet chaihawong 2025.06.03 10:28 
 

Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” is a top-tier tool for Smart Money Concept traders. It clearly shows structure, order blocks, and key zones across multiple timeframes. Very accurate and easy to use

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.06.03 13:20
Dear Athibet Chaihawong,
Thank you very much for your review — I really appreciate it.🙏😊
I’m glad to hear that “Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” has been helpful to you.
I will continue to improve this tool to make it even more effective.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
Nandibuhle1974
19
Nandibuhle1974 2025.06.02 07:46 
 

I have been using this indicator for almost 3 weeks now, i must say this is one of the best SMC,s Indicator i have ever seen . I backtested it and went way above 50%. Infact it went to 63% so it's more than good, it's rediculously wonderful. Keep up the good work.

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.06.02 11:47
Dear Nandibuhle1974, Thank you so much for taking the time to write a review for me. 🙏
It truly means a lot to me. I will continue to improve the product and enhance the quality of this indicator consistently.
Thanks again! ***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to assist you.
Aravind Kolanupaka
9435
Aravind Kolanupaka 2025.05.27 18:24 
 

Very good indicator that is helping me with SMC. Great customer service and promptly fixing issues or even dealing patiently with complaining customer like me ;) and author is constantly improving the indicator.

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.28 06:15
Dear Aravind Kolanupaka , Thank you so much for your kind and valuable review 🙏💌
I'm truly happy to hear that the indicator has been effective in supporting your SMC trading. I’m fully dedicated to developing and supporting all users, and I sincerely appreciate you taking the time to report any issues. I always believe that every problem, once resolved, helps make things even better. If you ever run into any issues in the future, please don’t hesitate to reach out — I’m always happy to help
carlain yvan
25
carlain yvan 2025.05.21 16:30 
 

Bonjour je suis un apprenti tradeur. Les Indicateurs sont tres utiles. Mais j'ai un gros soucis. Les signaux de buy et de sell ne sont pas tres winner. y a til une possibilite dameliorer les signaux de buy et sell

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.21 17:03
Cher Carlain Yvan,
Merci beaucoup pour votre avis précieux.
Vos commentaires me sont très utiles. Je travaille actuellement à améliorer et affiner continuellement l’indicateur ainsi que les signaux, et je continuerai à le mettre à jour régulièrement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du programme, n’hésitez surtout pas à me contacter. Je suis toujours heureuse et prête à vous aider ! 🙏
MD
606
MD 2025.05.20 17:38 
 

In one sentence, A fantastic tool A fantastic and professional developer

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.21 04:19
Dear MD,
Thank you very much for your wonderful review.
Your feedback means a lot to me and encourages me to keep improving.
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to help you! 🙏
LeongTrader
25
LeongTrader 2025.05.20 13:50 
 

For a newbie trader like myself, identifying and drawing ob and fvg and fibs as well as doing this in multi time frames was an absolutely daunting task! But with Fable's SMC indicator all this was automated and took away all that mundane tasks and i instead focused more on my entries. This indicator is an absolute help and with all the info clear in front of me not only can i make better decisions of entering a buy or sell but also make a more precise entry and exit. Today when i though to close a buy trade opened after about 200 pips due to price looking like its comming back down...the indicator showed me that there was a new OB forming and that helped me decide to stay in the trade and move my SL (above BE) right under it, and hey presto, price tapped into the new OB and shot back up to my original TP scoring 283 pips! It saved me from making a bad decision of cutting profits! It didnt end there...with the indicator drawing out the premium and OB area above...i was able to nicely setup a pending sell order and continued to combo my trades for more profits! Therefore i give this indicator an absoluite 5/5 star! PS. im aware TradingView (TV) has such similar tools but if you are trading on MT5, having it in MT5 itself makes a lot of difference as you dont need to flip around and measure on TV where you want to enter trade then switch back to MT5 to do it....its such a relief to have all this in MT5 itself, and oh did i miss out that having the fib levels drawn auto at every time frame you switch around is a mad blessing too? from my previous experience drawing fibs on MT5 at diff time frames made such a mess, and completely clutter...now with this i can easily switch around and its all done for my ease of view. Thank you Sirikorn Rungsang for creating this indicator and at such a reasonble price too! Love it! You are awesome!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.20 15:18
Dear LeongTrader, I sincerely thank you for taking the time to write a review for me. Your feedback means a great deal to me, and I will continue to improve the product consistently. Thank you once again! 🙏 ***If you encounter any issues while using the program, please do not hesitate to contact me. I am always happy and ready to assist you!😊
fahmi20
1048
fahmi20 2025.05.19 15:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.20 02:09
Dear fahmi20,
I would like to sincerely thank you for taking the time to write a review for me.
It truly means a lot to me, and I will continue to improve the product consistently.
Thank you once again from the bottom of my heart! 🙏
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to reach out to me. I’m always happy and ready to assist you!
ulmas87
111
ulmas87 2025.05.17 17:23 
 

Очень хороший инструмент для торговля я выражаю свою благодарности автору!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.18 04:10
Здравствуйте, уважаемый(ая) ulmas87,
Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня вернулись и написали отзыв для меня.
Это очень много значит для меня. Ещё раз сердечно благодарю вас! 🙏 ***Если у вас возникнут какие-либо проблемы с использованием программы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда с радостью и полной готовностью помогу вам!
amrandrm
51
amrandrm 2025.05.16 16:10 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.16 17:37
Dear amrandrm,
Thank you very much for supporting my product and for your kind and helpful review. I sincerely appreciate it.🙏
I’ve already reached out to Support on your behalf. Let’s wait for their response, and I’ll update you as soon as I hear back.
May I kindly inform you via private message once I receive a response from Support?
Ethienne
791
Ethienne 2025.05.12 04:05 
 

Good day. Thank you so very much for putting together and in a very very simple way a set of complicated concepts. With a couple of days using the indicator, it has been very useful to support entries and exits with profits. Excellent work. The only suggestion I would make is to integrate in future releases the automated Fibonacci levels. I cannot wait a new release with bright ideas included in the indicator!

Sirikorn Rungsang
3249
Réponse du développeur Sirikorn Rungsang 2025.05.12 05:00
Hello manuelcisneros, It’s a pleasure to meet you! I hope you are doing well. I truly appreciate and am deeply touched by your warm support and review. It means a lot to me, and I’m so happy to hear that you’ve been able to fully benefit from what I’ve worked hard to develop. Thank you from the bottom of my heart. Your suggestion is incredibly helpful to me! Adding the automatic Fibonacci levels is already in my plan. Your feedback is truly valuable, and I will do my best to develop it further. Thank you once again, from the bottom of my heart.🙏💙💌
