Crystal Quantum Flow
- Indicateurs
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 1.55
- Activations: 10
Indicateur avancé d’intelligence de marché
Crystal Quantum Flow est un indicateur de trading professionnel de nouvelle génération, conçu pour les traders qui exigent clarté, précision et une vision du marché de niveau institutionnel.
Cet indicateur est construit comme un système complet d’aide à la décision, combinant une analyse multidimensionnelle du flux de marché, une intelligence synchronisée multi-unités de temps et une interprétation visuelle avancée au sein d’un environnement graphique puissant.
L’architecture interne de Crystal Quantum Flow est entièrement propriétaire et protégée.
Tous les modèles analytiques fonctionnent comme un système fermé et ne reposent pas sur des indicateurs grand public ni sur des formules publiques.
Concept principal
Crystal Quantum Flow est conçu pour interpréter le comportement du marché comme un flux continu de pression, de momentum et de domination directionnelle, plutôt que comme des mouvements de prix isolés.
Au lieu de réagir au bruit du marché, l’indicateur se concentre sur des états et des transitions de marché confirmés, aidant les traders à rester alignés avec la force dominante.
Tous les signaux sont générés uniquement à partir de données de prix confirmées.
Aucun repaint n’est utilisé.
Fonctionnalités clés
Moteur de signaux sans repaint
Tous les signaux d’achat et de vente sont confirmés uniquement après la clôture de la bougie
Les signaux restent fixes sur les graphiques historiques
Conçu pour une cohérence parfaite en backtesting, forward testing et trading en conditions réelles
Bougies Quantum Flow
Mode avancé de visualisation des bougies pour une meilleure clarté des tendances
Possibilité de basculer entre les bougies propriétaires et les bougies standards
Conçu pour réduire le bruit du marché et mettre en évidence la véritable intention directionnelle
Ligne intelligente de flux de tendance
Ligne de tendance dynamique qui s’adapte aux conditions du marché
Visualisation par couleur pour la domination haussière et baissière
Aide à identifier les continuations de tendance et les retournements confirmés
Nuages de flux institutionnels
Système de nuages multicouches représentant des zones dynamiques d’équilibre du marché
Agit comme un cadre visuel de prise de décision plutôt que comme des supports et résistances fixes
Renforce la confiance lors des continuations de tendance et des phases de retracement
Scanner de marché multi-unités de temps
Panneau MTF intégré en temps réel
Synchronisation du biais de tendance sur 9 unités de temps
Permet une évaluation instantanée de l’alignement des unités de temps supérieures
Activation ou désactivation directement depuis le graphique
Ligne de force du marché basée sur le VWAP
Affiche une référence interne de la force du marché
Aide à identifier les zones de prix premium et discount
Utile pour le trading intraday et basé sur les sessions
Alertes et notifications
Crystal Quantum Flow inclut un système d’alertes entièrement intégré :
Alertes pop-up
Alertes sonores
Notifications push
Notifications par e-mail
Les alertes sont déclenchées uniquement sur des signaux confirmés et jamais sur des bougies en formation.
Personnalisation et contrôle
Interface utilisateur propre et minimaliste
Position et taille du panneau ajustables
Activation ou désactivation des signaux à tout moment
Contrôle visuel complet sans affecter les calculs internes
Conçu pour fonctionner sur tous les symboles et toutes les unités de temps
Support et guide après l’achat
Après l’achat de Crystal Quantum Flow, les utilisateurs recevront :
Un guide de trading complet (PDF ou format écrit)
Des règles claires pour l’utilisation des signaux d’achat et de vente
Les meilleures pratiques pour différentes conditions de marché
Des conseils pour la confirmation multi-unités de temps
Le support client est disponible pour aider à :
La configuration de l’indicateur
Les questions de base sur l’utilisation
Les conseils généraux liés à l’indicateur
Compatibilité avec les styles de trading
Crystal Quantum Flow convient pour :
Le trading intraday
Le swing trading
Le suivi de tendance
Le trading basé sur la structure du marché
Les systèmes de trading manuels
La confirmation des signaux pour les EA
Cet indicateur n’est pas limité à une seule stratégie et s’adapte naturellement à différentes conditions de marché.
Performance et stabilité
Optimisé pour MetaTrader 5
Faible consommation de CPU
Stable lors de longues sessions de trading
Gestion fluide des changements d’unités de temps
Conçu pour des environnements de trading professionnels
Notes importantes
Cet indicateur ne garantit pas de profits
Une gestion des risques appropriée est toujours nécessaire
Les meilleurs résultats sont obtenus avec discipline et confirmation
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
Crystal Quantum Flow est conçu de manière à ce que même un trader débutant puisse l’utiliser en toute confiance.
Signaux d’achat et de vente clairs
Aucun calcul manuel complexe requis
Aucun empilement d’indicateurs nécessaire
Confirmation visuelle directe sur le graphique
Après l’achat, un guide de trading complet étape par étape sera fourni, expliquant :
Comment utiliser correctement les signaux
Quelles conditions de marché trader
Comment éviter les erreurs courantes des débutants
Approche recommandée de la gestion des risques
Exemples pratiques pour le trading en compte démo et réel
Cela rend Crystal Quantum Flow adapté à la fois pour :
Les nouveaux traders recherchant simplicité et clarté
Les traders expérimentés ayant besoin de confirmation et de structure
Avertissement sur les risques
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.
Crystal Quantum Flow est un outil d’aide à la décision et ne garantit pas de profits.
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs
Utilisez toujours une gestion des risques appropriée
Testez sur un compte démo avant de trader en réel
Le développeur n’est pas responsable des pertes de trading