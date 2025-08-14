Gold Entry Sniper
- Indicateurs
- Tahir Mehmood
- Version: 3.70
- Mise à jour: 13 octobre 2025
- Activations: 7
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or
Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l'analyse multi-unités de temps.
Caractéristiques et Avantages Clés
-
Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau.
-
Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon la volatilité.
-
Tableau de Bord Professionnel – Montre signaux, niveaux ATR, ligne de régression et biais du marché.
-
Marqueurs Clairs Achat/Vente – Flèches et étiquettes automatiques.
-
Alertes de Sortie et Gestion des Trades – Détection automatique des points de sortie.
-
Entièrement Personnalisable – Couleurs, position, paramètres ATR et régression.
-
Optimisé pour l'Or (XAUUSD) – Idéal M1–M15, aussi pour Forex, indices et cryptos.
Pourquoi Choisir Gold Entry Sniper ?
Alliance d’ATR, confirmation multi-unités et interface claire pour trouver les meilleures entrées sur l'or.
EXCELENT OWNER