Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or

Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l'analyse multi-unités de temps.

Caractéristiques et Avantages Clés

Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau.

Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon la volatilité.

Tableau de Bord Professionnel – Montre signaux, niveaux ATR, ligne de régression et biais du marché.

Marqueurs Clairs Achat/Vente – Flèches et étiquettes automatiques.

Alertes de Sortie et Gestion des Trades – Détection automatique des points de sortie.

Entièrement Personnalisable – Couleurs, position, paramètres ATR et régression.

Optimisé pour l'Or (XAUUSD) – Idéal M1–M15, aussi pour Forex, indices et cryptos.

Pourquoi Choisir Gold Entry Sniper ?

Alliance d’ATR, confirmation multi-unités et interface claire pour trouver les meilleures entrées sur l'or.



