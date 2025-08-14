Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or

Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l'analyse multi-unités de temps.

Caractéristiques et Avantages Clés

  • Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau.

  • Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon la volatilité.

  • Tableau de Bord Professionnel – Montre signaux, niveaux ATR, ligne de régression et biais du marché.

  • Marqueurs Clairs Achat/Vente – Flèches et étiquettes automatiques.

  • Alertes de Sortie et Gestion des Trades – Détection automatique des points de sortie.

  • Entièrement Personnalisable – Couleurs, position, paramètres ATR et régression.

  • Optimisé pour l'Or (XAUUSD) – Idéal M1–M15, aussi pour Forex, indices et cryptos.

Pourquoi Choisir Gold Entry Sniper ?

Alliance d’ATR, confirmation multi-unités et interface claire pour trouver les meilleures entrées sur l'or.


Avis 1
Donaldo1329
34
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Produits recommandés
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicateurs
Weekday Stats Présentation : Indicateur d'analyse des prix par jour de la semaine. Un indicateur d'analyse technique quantitative développé pour l'analyse statistique des variations de prix, avec une classification des données par jour de la semaine. Cet indicateur traite les données des bougies et affiche les résultats statistiques basés sur les paramètres d'entrée de l'utilisateur. Les paramètres d'entrée permettent de définir le type et la fréquence des statistiques à calculer. Cet indicateu
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
Utilitaires
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicateurs
Indicator MTF Qristalium Arrows is a semi - automatic trading system. It works on all currency pairs.  The indicator uses three rules: 1) we trade only on the trend, 2)"buy when everyone sells and sell when everyone buys", 3) the Price always goes against the crowd.  Indicator MTF Arrows Qristalium filter rules across multiple time frames using the built-in indicators. If the trend matches on the selected time intervals, the indicator will give an arrow to enter the market. Then you make you
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indicateurs
Introducing the “Symbol Cost Info MT5” indicator – your ultimate tool for staying ahead in the forex market! This innovative indicator is designed to empower traders with real-time cost information, directly on their charts. Here’s why every trader needs the “Symbol Cost Info MT5” in their arsenal: Real-Time Spread Monitoring : Keep a close eye on the spread for any currency pair, ensuring you enter the market at the most cost-effective times. Pip Value at Your Fingertips : Instantly know the v
FREE
MultiTimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
Indicateurs
This Currency Meter Calculates Strength Using a currency basket of 28 pairs? This Currency Meter uses a basket of 28 currency pair to define strength. This is very important because it gives an wholesome view of the strength of a currency by considering its reaction to all major currencies paired with it. This Currency Meter is Multi-timeframe!!! Majority of the currency strength indicators around the market today only has a single time frame view. Even with the so called multi-timeframe versio
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indicateurs
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Alligator Trend Hunter
Ricky Andreas
Indicateurs
Simple Trading System: Alligator Trend Hunter ️ Main Timeframe: M30 (30 Minutes) Used for analysis, entry, and execution. BUY Entry Rules 1. Trend Filter (MANDATORY) Use trend signals from the following timeframes: At least 2 out of these 3 timeframes must show an UPTREND : M15 M30 H1 ️ If 2 out of 3 = UPTREND , then you're allowed to look for BUY opportunities. 2. Fractal Breakout Setup Wait for price to break above the previous highest fractal . Wait for a confirmation candle t
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicateurs
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RSI Pro Basic
VALU VENTURES LTD
Indicateurs
The ONLY RSI Indicator You'll Ever Need - Works with ANY Broker, ANY Symbol! Finally, an RSI indicator that automatically adapts to YOUR broker's symbol naming conventions!   Whether you trade Forex, Gold, Bitcoin, or Stock Indices - this universal indicator detects and monitors related symbols automatically. KEY FEATURES & BENEFITS UNIVERSAL COMPATIBILITY Auto-Detects Broker Patterns : Works with ANY broker suffix (.m, .pro, .raw, etc.) All Asset Classes : Forex, Metals (Gold/Silver), Crypto,
FREE
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Indicateurs
L'indicateur Market Steps est conçu et construit sur la base des corrélations temps/prix de Gann et optimisé par des règles de Price Action spécifiques au marché Forex. Il utilise les concepts de flux d'ordres du marché pour prédire les zones de prix potentielles pour un volume élevé d'ordres.  L'indicateur Levels peut être utilisé pour le trading lui-même ou comme une combinaison pour filtrer les signaux erronés d'autres stratégies/indicateurs. Chaque trader a besoin d'un outil aussi puissant
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Indicateurs
Powerful trend indicator provided with all necessary for trade and it is very easy to use. Everyone has probably come across indicators or Expert Advisors that contain numerous input parameters that are difficult to understand. But here, input parameters are simple and it is no need to configure anything — neural network will do all for you. Difference from a classic version The real-time multi time frame panel is added, so you can check a trend for other timeframes without switching the schedu
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT5, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicateurs
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Indicateurs
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
Indicateurs
MultiFrame Trend Detector: Advanced Forex Trend Analysis Indicator The MultiFrame Trend Detector is a powerful MetaTrader 5 indicator that provides traders with comprehensive trend analysis across multiple timeframes. By dynamically adjusting trend thresholds based on the relationship between timeframes, the MultiFrame Trend Detector delivers reliable and consistent trend detection for all Forex pairs and precious metals. Key Features Custom Timeframe Analysis : Analyze trends across multiple, u
Multi Chart Multi Timeframe Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5 The   Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5   is an advanced analytical tool designed for traders who want to monitor market activity across several timeframes at once. Instead of switching repeatedly between different charts, this indicator consolidates price action, moving averages, and other technical signals into a single panel, making multi-timeframe analysis faster and more efficient. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator
FREE
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Indicateurs
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicateurs
Multicurrency and multitimeframe modification of the Commodity Channel Index (CCI) indicator. You can specify any desired currencies and timeframes in the parameters. Also, the panel can send notifications when crossing overbought and oversold levels. By clicking on a cell with a period, this symbol and period will be opened. This is MTF Scanner. The key to hide the dashboard from the chart is "D" by default. Parameters CCI Period  — averaging period. CCI Applied price  — price type. Clear t
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
Indicateurs
In the fast-paced world of cryptocurrency trading, understanding market dynamics is crucial for making informed decisions. One of the key indicators that traders use to analyze market behavior is Volume Delta, which offers insights into the balance between buying and selling pressure. This article explores the concept of Volume Delta, its significance in order flow analysis, and how it can be used effectively in trading strategies. By providing a clear understanding of this indicator, traders ca
Abbeyfx Swap Dashboard MT5
Abiodun Akeem Badmos
Indicateurs
Abbeyfx Swap Dashboard displays your broker swap/interest rate. The implied swap/interest rate differential is for all currency pairs you have in your market watch. Interest rate differential: The key factor traders consider is the difference in interest rates between two currencies involved in a pair, known as the "interest rate differential Impact on currency value: A higher interest rate typically makes a currency more attractive, causing its value to rise relative to other currencies with lo
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Indicateurs
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
StudentK Sync Chart Simple
Chui Yu Lui
Indicateurs
--- StudentK Sync Chart  --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies === Simple (Free) Version === 1. Allow USDJPY only 2. Support M5 and M15 3. * Contact StudentK for unlocking all timeframes * --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated per
FREE
FX Zone Trend
William Kevin Kouch
Indicateurs
Libérez votre potentiel de trading avec FX Zone Trend - Le chemin simple vers la rentabilité ! Augmentez vos transactions avec des signaux clairs et des possibilités infinies ! Vous en avez assez des indicateurs compliqués qui vous laissent plus confus qu'informé ? Découvrez FX Zone Trend - un indicateur MT5 simple mais puissant qui vous donne les clés de votre succès en trading. Pourquoi choisir FX Zone Trend ? Trading simplifié : Pas de graphiques complexes ni d'indicateurs confus.
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Indicateurs
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicateurs
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals Multi Currency Multi Time Market Scan Signals (MT5 Dashboard) Unlock Smarter Trading with Real-Time Market Insights Across Multiple Currencies & Timeframes! The Multi Currency Multi Time Market Scan Signals dashboard is your all-in-one solution for MetaTrader 5 , designed to simplify complex market analysis and pinpoint high-probability trading opportunities. Say goodbye to manual chart hopping – this powerful tool scans multiple symbols and timef
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ! Constr
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicateurs
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Plus de l'auteur
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicateurs
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD Aperçu Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le g
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indicateurs
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Version 3.92 – Paires améliorées) Indicateur professionnel multi-unités de temps avec détection avancée des signaux de trading. Aperçu Le Parabolic SAR V3 + ADX est un indicateur d’analyse technique sophistiqué combinant la force suiveuse de tendance du Parabolic SAR avec la mesure de la puissance du mouvement fournie par l’ADX (Average Directional Index). Cette version améliorée inclut une optimisation spécifique par paire, un système d’alertes multiling
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indicateurs
Scalper Pro – Indicateur de scalping avancé pour XAUUSD, EURUSD et JPY (M1/M5/M15) avec pics de volume + cassures de structure de marché Tradez plus intelligemment. Tradez plus vite. Tradez avec Scalper Pro. Scalper Pro est un indicateur de scalping haute performance pour MetaTrader 5 , conçu pour les traders professionnels spécialisés dans le scalping XAUUSD, le day trading EURUSD et les stratégies de cassure sur JPY . Optimisé pour la précision sur graphiques M1 et avec confirmation multi-unit
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicateurs
Aperçu La Universal Trendline Breakout Strategy est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour détecter et trader les cassures de lignes de tendance avec précision. Il identifie automatiquement les niveaux dynamiques de support et de résistance via l’analyse des pivots et trace les lignes de tendance en temps réel. Fonctionnalités clés Détection automatique des lignes de tendance via pivots Alertes sur cassure de support ou résistance Couleurs, largeur, nombre maximum de lignes et extensi
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitaires
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 L’indicateur Auto Chart Refresh maintient vos graphiques MetaTrader 5 toujours synchronisés avec les dernières données du marché. Conçu pour les scalpers, day traders et tous ceux qui exigent une précision en temps réel. Fonctionnalités principales Intervalles de rafraîchissement personnalisables (1s–valeur libre, 30s par défaut) Léger et stable, consommation CPU minimale Compte à rebours, heure du dernier rafraîchissement et compteur Affichage flexible : coul
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitaires
Smart Trading Panel – EA Manuel et Semi-Automatique Professionnel Smart Trading Panel est un Expert Advisor MetaTrader 5 de nouvelle génération, conçu pour les traders recherchant contrôle et précision, avec des outils d’automatisation avancés. C’est une solution complète de gestion de trading combinant exécution manuelle et fonctions semi-automatisées pour le contrôle du risque, la gestion des positions et le suivi des performances en temps réel. Fonctionnalités principales Exécution en un c
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indicateurs
CandleVision Pro – Scanner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF) CandleVision Pro est un indicateur technique qui détecte et affiche des formations de chandeliers sur plusieurs périodes. Il identifie trois modèles courants d’action des prix : Engulfing, Pin Bar et Inside Bar. L’indicateur inclut également un tableau de bord multi-temps, des filtres optionnels et des statistiques de signaux. Fonctions principales - Détection automatique des formations Engulfing, Pin Bar et Inside Bar - Fonctionn
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indicateurs
VWMA Signal Pro – Tableau Multi-Unités Pondéré par le Volume VWMA Signal Pro est un indicateur analytique combinant la moyenne mobile pondérée par le volume (VWMA) avec des filtres de confirmation de tendance et un tableau multi-unités. Il aide à identifier la direction de la tendance et la force du momentum grâce au volume et à la volatilité. L’indicateur calcule la VWMA sur plusieurs périodes et affiche les signaux d’achat/vente confirmés par les filtres ADX, ATR et VWAP. Chaque signal est no
Filtrer:
Donaldo1329
34
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Répondre à l'avis