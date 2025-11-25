Crystal Trade Manager Pro MT4

Version gratuite : https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Présentation Générale

Crystal Trade Manager PRO (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4 dédié à la gestion du risque, au contrôle des opérations et à l’automatisation intelligente du trading.

Il a été conçu pour les traders qui exigent une exécution disciplinée, une protection solide du capital et un contrôle avancé de leurs positions.

Le système gère les risques, protège l’équité du compte, applique des limites journalières, automatise le placement de SL/TP et offre un panneau de trading rapide doté de fonctionnalités professionnelles.

Idéal pour les défis en prop firm, les day traders, les scalpers et les gestionnaires de portefeuille qui recherchent précision et stabilité.

Une version complète pour MT5 est également disponible.

1. Protection Avancée du Risque et du Drawdown

Limite quotidienne de drawdown configurable de 1 % à 70 % .

Fermeture immédiate de toutes les positions ouvertes lorsque la limite est atteinte.

Option : suppression automatique de tous les ordres en attente .

Mode de verrouillage quotidien empêchant toute nouvelle opération jusqu’au jour suivant.

Conforme aux règles des principales prop firms.

2. Automatisation des Objectifs Quotidiens de Gain et de Perte

Définition d’un objectif quotidien de profit et de perte en devise du compte (USD).

Fermeture automatique de toutes les opérations lorsque l’un des objectifs est atteint.

Favorise la discipline et la constance dans les résultats.

3. Affectation Automatique de SL/TP

Application instantanée du Stop Loss et du Take Profit à chaque nouvel ordre.

Compatible avec tous les formats de cotation (4/5 chiffres, 2/3 chiffres).

Plus besoin de définir SL/TP manuellement.

Parfait pour le trading rapide et le scalping.

4. Break-Even Automatique

Déplacement du SL vers le prix d’entrée + un buffer lorsque le seuil de profit est atteint.

Empêche les positions gagnantes de redevenir perdantes.

Convient aux scalpers, aux traders intraday et swing.

5. Moteur Intelligent de Trailing Stop

Activation uniquement lorsque la position atteint un certain niveau de profit.

Trailing dynamique selon la distance paramétrée.

Activation manuelle possible via le panneau de contrôle.

6. Limitation de l’Exposition Maximale en Lots

Contrôle du volume total par symbole.

Fermeture ou réduction automatique des positions en cas de dépassement.

Empêche tout surdimensionnement accidentel.

Indispensable pour les comptes réglementés et les prop firms.

7. Panneau de Contrôle Type Magic Keys

Six actions rapides disponibles via le panneau ou le clavier :

Fermer 50 % de toutes les positions Déplacer le SL au Break-Even Fermer toutes les positions Supprimer tous les ordres en attente Doubler la taille de la position actuelle Activer le mode Trailing

Fonctions supplémentaires :

Trading au clavier ( B = Buy , S = Sell )

Panneau compact et déplaçable

Alertes visuelles et sonores

Exécution extrêmement rapide

8. Tableau de Bord en Temps Réel

Affiche :

Solde, équité, profit/perte flottant

Profit quotidien (réalisé + flottant)

Exposition en lots Buy/Sell

Drawdown quotidien (%)

État du verrouillage quotidien

Codes couleur pour faciliter la lecture

Ajustement automatique selon le graphique

9. Alertes & Notifications

Bannières d’information sur l’écran

Alertes sonores

Notifications push sur mobile

Confirmations d’exécution

10. Logique de Sécurité & Haute Stabilité

Blocage automatique des nouvelles positions en période de verrouillage

Restauration automatique après redémarrage de MT4

Détection automatique du format de pip et de cotation

Fonctionnement stable même en volatilité élevée

Optimisé pour une utilisation continue 24/7

Gestion du Risque & Limites Journalières

Limite quotidienne de drawdown (%)

Objectif quotidien de profit (USD)

Objectif quotidien de perte (USD)

Verrouillage journalier

Gestion Automatique

SL automatique (pips)

TP automatique (pips)

Seuil de Break-Even (pips)

Buffer de Break-Even (pips)

Activation du Trailing Stop (pips)

Distance du Trailing (pips)

Contrôle de l’Exposition

Lot maximal par symbole

Réduction automatique des excédents

Interface & Affichage

Activation/désactivation de Magic Keys

Raccourcis clavier

Visibilité du tableau de bord

Minuteur de bougie

Auto-shift du graphique

Paramètres de notification

Plateforme : MetaTrader 4

Types de comptes : ECN, Raw Spread, Standard

Instruments supportés : Forex, Or, Indices, Crypto, Commodités, Actions

Modes de trading : Hedging totalement supporté

Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF, etc.)

Gestionnaires de portefeuille professionnels

Scalpers & traders à haute vitesse

Swing traders et day traders orientés risque

Traders manuels et semi-automatisés

Algo traders ayant besoin d'une protection de l’équité

Crystal Trade Manager PRO est un outil de gestion.

Il ne génère pas de signaux de trading.

Testez toujours vos réglages sur un compte démo avant utilisation réelle.

trade manager mt4, gestionnaire de risque mt4, assistant de trading mt4, outil prop firm, protection du drawdown, break-even ea, trailing stop ea, auto sl tp mt4, equity protector mt4, ftmo ea, mff ea, panneau de gestion mt4, limite de lots mt4.