Crystal Trade Manager Pro MT4

Présentation Générale
Crystal Trade Manager PRO (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4 dédié à la gestion du risque, au contrôle des opérations et à l’automatisation intelligente du trading.
Il a été conçu pour les traders qui exigent une exécution disciplinée, une protection solide du capital et un contrôle avancé de leurs positions.
Le système gère les risques, protège l’équité du compte, applique des limites journalières, automatise le placement de SL/TP et offre un panneau de trading rapide doté de fonctionnalités professionnelles.
Idéal pour les défis en prop firm, les day traders, les scalpers et les gestionnaires de portefeuille qui recherchent précision et stabilité.
Une version complète pour MT5 est également disponible.Fonctionnalités Principales
1. Protection Avancée du Risque et du Drawdown
-
Limite quotidienne de drawdown configurable de 1 % à 70 %.
-
Fermeture immédiate de toutes les positions ouvertes lorsque la limite est atteinte.
-
Option : suppression automatique de tous les ordres en attente.
-
Mode de verrouillage quotidien empêchant toute nouvelle opération jusqu’au jour suivant.
-
Conforme aux règles des principales prop firms.
2. Automatisation des Objectifs Quotidiens de Gain et de Perte
-
Définition d’un objectif quotidien de profit et de perte en devise du compte (USD).
-
Fermeture automatique de toutes les opérations lorsque l’un des objectifs est atteint.
-
Favorise la discipline et la constance dans les résultats.
3. Affectation Automatique de SL/TP
-
Application instantanée du Stop Loss et du Take Profit à chaque nouvel ordre.
-
Compatible avec tous les formats de cotation (4/5 chiffres, 2/3 chiffres).
-
Plus besoin de définir SL/TP manuellement.
-
Parfait pour le trading rapide et le scalping.
4. Break-Even Automatique
-
Déplacement du SL vers le prix d’entrée + un buffer lorsque le seuil de profit est atteint.
-
Empêche les positions gagnantes de redevenir perdantes.
-
Convient aux scalpers, aux traders intraday et swing.
5. Moteur Intelligent de Trailing Stop
-
Activation uniquement lorsque la position atteint un certain niveau de profit.
-
Trailing dynamique selon la distance paramétrée.
-
Activation manuelle possible via le panneau de contrôle.
6. Limitation de l’Exposition Maximale en Lots
-
Contrôle du volume total par symbole.
-
Fermeture ou réduction automatique des positions en cas de dépassement.
-
Empêche tout surdimensionnement accidentel.
-
Indispensable pour les comptes réglementés et les prop firms.
7. Panneau de Contrôle Type Magic Keys
Six actions rapides disponibles via le panneau ou le clavier :
-
Fermer 50 % de toutes les positions
-
Déplacer le SL au Break-Even
-
Fermer toutes les positions
-
Supprimer tous les ordres en attente
-
Doubler la taille de la position actuelle
-
Activer le mode Trailing
Fonctions supplémentaires :
-
Trading au clavier (B = Buy, S = Sell)
-
Panneau compact et déplaçable
-
Alertes visuelles et sonores
-
Exécution extrêmement rapide
8. Tableau de Bord en Temps Réel
Affiche :
-
Solde, équité, profit/perte flottant
-
Profit quotidien (réalisé + flottant)
-
Exposition en lots Buy/Sell
-
Drawdown quotidien (%)
-
État du verrouillage quotidien
-
Codes couleur pour faciliter la lecture
-
Ajustement automatique selon le graphique
9. Alertes & Notifications
-
Bannières d’information sur l’écran
-
Alertes sonores
-
Notifications push sur mobile
-
Confirmations d’exécution
10. Logique de Sécurité & Haute Stabilité
-
Blocage automatique des nouvelles positions en période de verrouillage
-
Restauration automatique après redémarrage de MT4
-
Détection automatique du format de pip et de cotation
-
Fonctionnement stable même en volatilité élevée
-
Optimisé pour une utilisation continue 24/7
Gestion du Risque & Limites Journalières
-
Limite quotidienne de drawdown (%)
-
Objectif quotidien de profit (USD)
-
Objectif quotidien de perte (USD)
-
Verrouillage journalier
Gestion Automatique
-
SL automatique (pips)
-
TP automatique (pips)
-
Seuil de Break-Even (pips)
-
Buffer de Break-Even (pips)
-
Activation du Trailing Stop (pips)
-
Distance du Trailing (pips)
Contrôle de l’Exposition
-
Lot maximal par symbole
-
Réduction automatique des excédents
Interface & Affichage
-
Activation/désactivation de Magic Keys
-
Raccourcis clavier
-
Visibilité du tableau de bord
-
Minuteur de bougie
-
Auto-shift du graphique
-
Paramètres de notification
-
Plateforme : MetaTrader 4
-
Types de comptes : ECN, Raw Spread, Standard
-
Instruments supportés : Forex, Or, Indices, Crypto, Commodités, Actions
-
Modes de trading : Hedging totalement supporté
-
Traders de prop firms (FTMO, MFF, TFF, etc.)
-
Gestionnaires de portefeuille professionnels
-
Scalpers & traders à haute vitesse
-
Swing traders et day traders orientés risque
-
Traders manuels et semi-automatisés
-
Algo traders ayant besoin d'une protection de l’équité
Crystal Trade Manager PRO est un outil de gestion.
Il ne génère pas de signaux de trading.
Testez toujours vos réglages sur un compte démo avant utilisation réelle.
