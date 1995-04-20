Power Candles MT5

Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés

Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres.

Une logique unique pour tous les marchés

Power Candles fonctionne automatiquement sur tous les symboles de trading. L’indicateur détecte si le symbole actuel est une paire Forex ou un marché non-Forex et applique en interne le modèle de force approprié.

Forex et Or utilisent les valeurs Delta de FX Power (plage absolue jusqu’à 100)

utilisent les valeurs Delta de FX Power (plage absolue jusqu’à 100) Indices, Crypto et CFD utilisent les valeurs de force IX Power (plage absolue jusqu’à 50)

Les calculs de force nécessaires sont entièrement intégrés dans Power Candles. Aucun indicateur supplémentaire n’est requis pour la coloration des bougies ou la logique de signal.

États de force plutôt que bruit de prix

Chaque bougie est classée dans l’un des neuf états de force clairement définis :

Neutre

Baissier : Léger, Moyen, Fort, Extrême

Haussier : Léger, Moyen, Fort, Extrême

Cette approche basée sur des états filtre les fluctuations de prix aléatoires et se concentre sur la participation réelle du marché. Elle permet d’identifier la formation de nouvelles phases directionnelles au lieu de réagir à des bougies isolées.

Signaux d’entrée intégrés

Power Candles peut marquer de manière optionnelle les transitions de force importantes à l’aide de flèches et d’alertes :

Sortie de la zone neutre

Accélération de la force dans la même direction

Changements de direction confirmés

Retour à des conditions neutres

Tous les signaux sont basés sur des changements de force confirmés et ne repaintent pas.

Comment trader avec Power Candles

Power Candles est conçu comme un outil de confirmation de tendance basé sur la force, et non comme un signal sur une seule bougie.

Attendre que le marché quitte la zone neutre

Observer la formation de plusieurs bougies de la même couleur haussière ou baissière

Trader dans la direction de la phase de force établie

Utiliser les flèches et alertes comme confirmation, pas comme signaux autonomes

Les configurations de la plus haute qualité apparaissent lorsque la force persiste sur plusieurs bougies, indiquant qu’une nouvelle phase de tendance est déjà en cours.

Panneau d’information intégré

Le panneau intégré offre une vue d’ensemble transparente de la situation actuelle du marché :

Symbole et période de calcul

État de force actuel

Valeur Delta ou Strength actuelle par rapport à la précédente

Variation de la force

Durée de l’état actuel

Toutes les valeurs sont parfaitement alignées avec les calculs de FX Power et IX Power et peuvent être vérifiées directement.

Intégration FX Power et IX Power

Power Candles utilise en interne la même logique éprouvée que FX Power et IX Power. Bien que ces indicateurs ne soient pas nécessaires pour faire fonctionner Power Candles, ils constituent le complément idéal pour les traders souhaitant une vue d’ensemble complète du marché.

FX Power MT5 – Matrice de force des devises et vue des tendances pour le Forex et l’Or





– Matrice de force des devises et vue des tendances pour le Forex et l’Or IX Power MT5 – Analyse de la force pour les indices, la crypto et les marchés non-Forex

L’utilisation conjointe de FX Power et de Power Candles permet d’analyser le marché en amont, puis d’exécuter les trades directement sur le graphique avec Power Candles.





Smart Stop – Le partenaire idéal pour l’exécution des trades

Power Candles indique quand trader. Pour une exécution précise et une gestion du risque professionnelle, il se combine parfaitement avec le Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifie automatiquement des niveaux de stop-loss statistiquement valides basés sur le comportement réel du marché, constituant ainsi la couche d’exécution idéale après la confirmation d’une entrée basée sur la force.

Fonctionnalités clés

Compatible avec le Forex, l’Or, les indices, la crypto et les CFD

Détection automatique du type de symbole

Logique FX Power et IX Power intégrée

États de force sans repaint

Coloration des bougies basée sur la force

Flèches et alertes optionnelles

Panneau d’information déplaçable

Valeurs Delta et Strength disponibles dans la fenêtre de données

Compatible MetaTrader 5

Aperçu des paramètres d’entrée

Power Candles est opérationnel immédiatement. Tous les paramètres sont des outils de réglage optionnels destinés aux utilisateurs avancés.

Calculation Settings

Définit la période de calcul de la force (par défaut : 8 heures)

Contrôle le nombre de bougies historiques traitées

FX Power Delta Thresholds

Utilisés automatiquement pour le Forex et l’Or

Valeurs absolues, plage jusqu’à 100

Définition des zones Neutre, Léger, Moyen et Fort

IX Power Strength Thresholds

Utilisés automatiquement pour les indices, la crypto et les symboles non-Forex

Valeurs absolues, plage jusqu’à 50

Définition des zones Neutre, Léger, Moyen et Fort

Paramètres des flèches et alertes

Flèches optionnelles lors des transitions de force

Alertes pour l’activation, l’accélération et les changements de direction

Power Candles s’adresse aux traders qui recherchent des entrées claires basées sur la force, sans dépendre de signaux retardés basés uniquement sur le prix.