Power Candles MT5
- Indicateurs
- Daniel Stein
- Version: 1.0
- Activations: 10
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés
Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres.
Une logique unique pour tous les marchés
Power Candles fonctionne automatiquement sur tous les symboles de trading. L’indicateur détecte si le symbole actuel est une paire Forex ou un marché non-Forex et applique en interne le modèle de force approprié.
- Forex et Or utilisent les valeurs Delta de FX Power (plage absolue jusqu’à 100)
- Indices, Crypto et CFD utilisent les valeurs de force IX Power (plage absolue jusqu’à 50)
Les calculs de force nécessaires sont entièrement intégrés dans Power Candles. Aucun indicateur supplémentaire n’est requis pour la coloration des bougies ou la logique de signal.
États de force plutôt que bruit de prix
Chaque bougie est classée dans l’un des neuf états de force clairement définis :
- Neutre
- Baissier : Léger, Moyen, Fort, Extrême
- Haussier : Léger, Moyen, Fort, Extrême
Cette approche basée sur des états filtre les fluctuations de prix aléatoires et se concentre sur la participation réelle du marché. Elle permet d’identifier la formation de nouvelles phases directionnelles au lieu de réagir à des bougies isolées.
Signaux d’entrée intégrés
Power Candles peut marquer de manière optionnelle les transitions de force importantes à l’aide de flèches et d’alertes :
- Sortie de la zone neutre
- Accélération de la force dans la même direction
- Changements de direction confirmés
- Retour à des conditions neutres
Tous les signaux sont basés sur des changements de force confirmés et ne repaintent pas.
Comment trader avec Power Candles
Power Candles est conçu comme un outil de confirmation de tendance basé sur la force, et non comme un signal sur une seule bougie.
- Attendre que le marché quitte la zone neutre
- Observer la formation de plusieurs bougies de la même couleur haussière ou baissière
- Trader dans la direction de la phase de force établie
- Utiliser les flèches et alertes comme confirmation, pas comme signaux autonomes
Les configurations de la plus haute qualité apparaissent lorsque la force persiste sur plusieurs bougies, indiquant qu’une nouvelle phase de tendance est déjà en cours.
Panneau d’information intégré
Le panneau intégré offre une vue d’ensemble transparente de la situation actuelle du marché :
- Symbole et période de calcul
- État de force actuel
- Valeur Delta ou Strength actuelle par rapport à la précédente
- Variation de la force
- Durée de l’état actuel
Toutes les valeurs sont parfaitement alignées avec les calculs de FX Power et IX Power et peuvent être vérifiées directement.
Intégration FX Power et IX Power
Power Candles utilise en interne la même logique éprouvée que FX Power et IX Power. Bien que ces indicateurs ne soient pas nécessaires pour faire fonctionner Power Candles, ils constituent le complément idéal pour les traders souhaitant une vue d’ensemble complète du marché.
- FX Power MT5 – Matrice de force des devises et vue des tendances pour le Forex et l’Or
- IX Power MT5 – Analyse de la force pour les indices, la crypto et les marchés non-Forex
L’utilisation conjointe de FX Power et de Power Candles permet d’analyser le marché en amont, puis d’exécuter les trades directement sur le graphique avec Power Candles.
Smart Stop – Le partenaire idéal pour l’exécution des trades
Power Candles indique quand trader. Pour une exécution précise et une gestion du risque professionnelle, il se combine parfaitement avec le Smart Stop Indicator.
Smart Stop identifie automatiquement des niveaux de stop-loss statistiquement valides basés sur le comportement réel du marché, constituant ainsi la couche d’exécution idéale après la confirmation d’une entrée basée sur la force.
Fonctionnalités clés
- Compatible avec le Forex, l’Or, les indices, la crypto et les CFD
- Détection automatique du type de symbole
- Logique FX Power et IX Power intégrée
- États de force sans repaint
- Coloration des bougies basée sur la force
- Flèches et alertes optionnelles
- Panneau d’information déplaçable
- Valeurs Delta et Strength disponibles dans la fenêtre de données
- Compatible MetaTrader 5
Aperçu des paramètres d’entrée
Power Candles est opérationnel immédiatement. Tous les paramètres sont des outils de réglage optionnels destinés aux utilisateurs avancés.
Calculation Settings
- Définit la période de calcul de la force (par défaut : 8 heures)
- Contrôle le nombre de bougies historiques traitées
FX Power Delta Thresholds
- Utilisés automatiquement pour le Forex et l’Or
- Valeurs absolues, plage jusqu’à 100
- Définition des zones Neutre, Léger, Moyen et Fort
IX Power Strength Thresholds
- Utilisés automatiquement pour les indices, la crypto et les symboles non-Forex
- Valeurs absolues, plage jusqu’à 50
- Définition des zones Neutre, Léger, Moyen et Fort
Paramètres des flèches et alertes
- Flèches optionnelles lors des transitions de force
- Alertes pour l’activation, l’accélération et les changements de direction
Power Candles s’adresse aux traders qui recherchent des entrées claires basées sur la force, sans dépendre de signaux retardés basés uniquement sur le prix.