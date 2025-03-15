SMC Venom Model BPR MT5

L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix:

  • FVG (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix.
  • BPR (Balanced Price Range) est une combinaison de deux modèles FVG qui forment un « pont » – une zone de cassure et un retour au niveau lorsque le prix évolue avec une activité à faible volume, créant un écart entre les bougies.

Ces modèles aident les traders à identifier les niveaux de support/résistance clés, les zones de cassure et les points d'entrée en fonction de l'analyse des volumes et de la dynamique des prix sur le graphique où se produisent les interactions entre les principaux acteurs du marché et les participants ordinaires.

L'indicateur visualise des modèles sous forme de rectangles et de flèches et prend également en charge des paramètres d'alerte flexibles.

Caractéristiques principales :

  • Modes d'affichage des modèles : choisissez entre l'affichage des modèles BPR (haussiers et baissiers) ou des modèles FVG (haussiers et baissiers).
  • Possibilité de masquer tous les modèles pour l'analyse graphique.
  • Filtrer par nombre de barres : distance min/max entre FVG dans la structure BPR.

Visualisation supplémentaire des signaux :

  • Flèches avec choix de 9 types (standard, mince, fractal, etc.) ou saisie manuelle des codes Wingdings dont le tableau peut être éventuellement affiché sur le graphique.
  • Paramétrage de la couleur, de la taille et de leur décalage dynamique par rapport au prix lors de la mise à l'échelle.


Filtre temporel :

  • Limiter le fonctionnement de l'indicateur à une fenêtre temporelle spécifiée (par exemple, pour le trading au cours d'une session).


Système de notification flexible :

  • Alertes
  • Notifications push sur votre appareil mobile.
  • Notifications par e-mail.
  • Signaux sonores (fichier personnalisé, par exemple alert.wav).
  • Personnalisation du texte du message (par exemple, « Signal montant » ou « Signal descendant »).


Optimisation des graphismes et des performances :

  • Limitez la vérification de l'historique (BarsToCheck) pour réduire la charge du processeur.
  • Nettoyage automatique des graphiques lors de la suppression d'un indicateur, qui dispose de trois modes : suppression uniquement de ses propres objets, nettoyage complet ou départ.

Versatilité:

  • L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quel intervalle de temps et avec n'importe quelle paire de devises.


Stratégie de trading BPR


Utilisez l'indicateur SMC Venom Model BPR en complément de votre système de trading

Version pour MT4

Essayez également mes autres produits sur le marché https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ Si vous avez aimé l'indicateur, veuillez le noter et laisser un avis, c'est très important pour moi !

De gros profits pour vous dans le trading!

