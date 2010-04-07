Crystal FVG Detector Multitime Frames

Crystal FVG Touch Detector – Indicateur avancé Smart Money Concept

Crystal FVG Touch Detector est un indicateur professionnel conçu pour les traders qui appliquent les Smart Money Concepts (SMC) et la méthode ICT.

Il détecte automatiquement les Fair Value Gaps (FVG) sur tous les actifs et les affiche avec détection de contact et code couleur clair.

Sa logique sans repaint identifie les zones de déséquilibre institutionnel en temps réel.

Caractéristiques principales

Détection précise des FVG haussiers et baissiers.

Mise à jour instantanée au contact du prix.

Support multi-période.

Ajustement automatique des couleurs.

Haute performance et stabilité.

Options entièrement personnalisables.

Mots-clés :

FVG, Fair Value Gap, Smart Money Concepts, SMC, ICT, Order Block, Imbalance, Liquidité, Trading Institutionnel, Offre et Demande, Non Repaint, Volume Spread Analysis, Structure de Marché, CHoCH, BOS, Liquidity Sweep, Indicateur Forex, MT5 Indicator, Scalping, Swing Trading.