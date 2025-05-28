Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 2.50
- Mise à jour: 29 septembre 2025
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicateur de Liquidité pour MT5
Présentation
Crystal Buy Sell Liquidity est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 permettant d’identifier des opportunités d’achat/vente basées sur des modèles de balayage de liquidité. Il analyse la structure de marché intraday, détecte les chasses institutionnelles de liquidité et fournit des signaux clairs lorsque la liquidité retail est absorbée et que le prix se retourne.
Fonctionnalités principales
-
Détection automatique des balayages de liquidité sur les hauts/bas
-
Signaux d’achat/vente après confirmation de retournement
-
Intégration Smart Money Concepts (SMC)
-
Analyse de la structure intraday (hauts/bas de session)
-
Fonctionne sur H1, M15, M5
-
Affichage clair et épuré
Fonctionnement
-
Détection des cassures de hauts/bas de session
-
Vérification des conditions de retournement
-
Génération de signaux d’achat/vente
Utilisation
-
Ajouter l’indicateur au graphique MT5
-
Choisir le timeframe (M5, M15, H1)
-
Suivre les signaux près des niveaux clés de session
-
Combiner avec l’order flow ou la structure de marché
Compatibilité
-
Plateforme: MetaTrader 5
-
Marchés: Forex, indices, matières premières, crypto
-
Timeframes: H1, M15, M5
-
Optimisé pour faible charge CPU
**Crystal Buy Sell Liquidity Indicator** é brilhante por transformar a complexa dinâmica de liquidez em sinais visuais e precisos de compra e venda. No MetaTrader 5, ele se mostrou uma ferramenta essencial, antecipando movimentos ao identificar onde os grandes players estão operando. Seus resultados sólidos comprovam sua eficácia como um aliado estratégico para decisões mais inteligentes e consistentes.