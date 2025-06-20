CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicateur MT5

Présentation

Crystal Heikin Ashi est un indicateur professionnel de bougies Heikin Ashi avec contrôle de thème, coloration tendance/momentum et usage fluide avec l’analyse basée sur le volume. Vise une lecture graphique claire pour repérer la force de tendance et d’éventuels retournements. Outil de visualisation, sans garantie de profit.

Ce que l’indicateur affiche

Bougies Heikin Ashi pures , tracées par l’indicateur (pas les bougies par défaut).

Coloration optionnelle par tendance/momentum .

Option pour masquer/atténuer les bougies d’origine.

Fonctionnalités clés

Styles entièrement personnalisables : Standard / Trend / Momentum .

Thèmes Light/Dark avec atténuation/masquage des bougies d’origine.

Flux compatible VSA/volume/delta pour la confirmation.

Mode haute performance pour longues historiques.

Visuels clairs pour traders discrétionnaires et développeurs.

Meilleure utilisation avec le volume (optionnel)

En combinaison avec VSA ou un indicateur volume/delta pour :

Confirmer un momentum haussier/baissier fort.

Détecter tôt des retournements soutenus par divergence de volume.

Filtrer les bougies à faible volume.

Paramètres (aperçu)

Apparence

CandleStyle — Standard / Trend / Momentum

BullColor , BearColor , NeutralColor

BodyMinRatio , WickRatioWeight (mode Momentum)

Graphique & Thème

ChartTheme — Light / Dark

HideOriginalCandles — true/false

AutoFadeOriginal — true/false

Performance & Développement

OptimizePerformance — true/false

DebugMode — true/false

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5 (.ex5)

Symboles/Unités de temps : tous

Usage : attacher au graphique, régler style/thème ; optionnellement coupler au volume

Ce que vous recevez

Indicateur ( .ex5 )

Licence par compte et mises à jour gratuites

Documentation de base ; assistance via Comments ou messages privés MQL5

Avertissement sur les risques

Indicateur de visualisation/assistance. Le trading comporte des risques ; les performances passées ne préjugent pas des futures. Testez d’abord en démo et appliquez un money management adapté.



