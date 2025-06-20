Crystal Heikin Ashi
- Indicateurs
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 3.4
- Mise à jour: 25 septembre 2025
Présentation
Crystal Heikin Ashi est un indicateur professionnel de bougies Heikin Ashi avec contrôle de thème, coloration tendance/momentum et usage fluide avec l’analyse basée sur le volume. Vise une lecture graphique claire pour repérer la force de tendance et d’éventuels retournements. Outil de visualisation, sans garantie de profit.
Ce que l’indicateur affiche
-
Bougies Heikin Ashi pures, tracées par l’indicateur (pas les bougies par défaut).
-
Coloration optionnelle par tendance/momentum.
-
Option pour masquer/atténuer les bougies d’origine.
Fonctionnalités clés
-
Styles entièrement personnalisables : Standard / Trend / Momentum.
-
Thèmes Light/Dark avec atténuation/masquage des bougies d’origine.
-
Flux compatible VSA/volume/delta pour la confirmation.
-
Mode haute performance pour longues historiques.
-
Visuels clairs pour traders discrétionnaires et développeurs.
Meilleure utilisation avec le volume (optionnel)
En combinaison avec VSA ou un indicateur volume/delta pour :
-
Confirmer un momentum haussier/baissier fort.
-
Détecter tôt des retournements soutenus par divergence de volume.
-
Filtrer les bougies à faible volume.
Paramètres (aperçu)
Apparence
-
CandleStyle — Standard / Trend / Momentum
-
BullColor , BearColor , NeutralColor
-
BodyMinRatio , WickRatioWeight (mode Momentum)
Graphique & Thème
-
ChartTheme — Light / Dark
-
HideOriginalCandles — true/false
-
AutoFadeOriginal — true/false
Performance & Développement
-
OptimizePerformance — true/false
-
DebugMode — true/false
Compatibilité
-
Plateforme : MetaTrader 5 (.ex5)
-
Symboles/Unités de temps : tous
-
Usage : attacher au graphique, régler style/thème ; optionnellement coupler au volume
Ce que vous recevez
-
Indicateur (.ex5)
-
Licence par compte et mises à jour gratuites
-
Documentation de base ; assistance via Comments ou messages privés MQL5
Avertissement sur les risques
Indicateur de visualisation/assistance. Le trading comporte des risques ; les performances passées ne préjugent pas des futures. Testez d’abord en démo et appliquez un money management adapté.
Very good indicator, it does the job as described. Thank you Muhammad.