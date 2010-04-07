Crystal Smart Pro — Système de Trading Adaptatif à Double Mode

Présentation

Crystal Smart Pro est un Expert Advisor (EA) intelligent et auto-adaptatif développé par Crystal AI Systems.

Il combine des entrées précises avec une gestion avancée de récupération et propose deux modes de fonctionnement totalement indépendants : Sharp Mode et Smart Mode.

Le système s’adapte dynamiquement à la volatilité du marché, au capital du compte et aux conditions de tendance afin de maintenir une performance stable.

Modes de Trading Principaux

Sharp Mode – Précision et Rapidité

• Exécute des transactions unidirectionnelles basées sur les changements de tendance du MACD.

• Intègre une protection dynamique des profits et une logique de coupure instantanée des pertes.

• Idéal pour les traders intrajournaliers qui privilégient une approche simple « une entrée – une sortie ».

Smart Mode – Récupération Adaptative et Objectif de Profit

• Utilise un algorithme avancé de récupération avec augmentation progressive du lot.

• Exploite des signaux de changement MACD ou de divergence MACD pour ajouter des positions de manière intelligente.

• Ferme l’ensemble du cycle de récupération dès que l’objectif de profit (en USD) est atteint.

Fonctionnalités Principales

• Double mode de fonctionnement : Sharp (opération unique) et Smart (récupération multi-étapes).

• Taille de lot fixe ou calculée en fonction du capital (Equity-Based).

• Système de Trailing Stop dynamique avec déclenchement automatique.

• Deux algorithmes de récupération : changement de MACD et divergence MACD.

• Tableau de bord intégré affichant le mode, la tendance, les positions ouvertes et le profit total.

• Suivi des gains et pertes en temps réel directement sur le graphique.

• Sauvegarde et restauration automatiques de l’état après redémarrage de MT5.

• Tracé automatique des lignes de divergence (haussière et baissière).

• Interface graphique professionnelle à thème sombre avec lisibilité optimisée.

Groupes de Paramètres

Paramètres de Base

• Mode de trading (Sharp / Smart)

• Direction du trading (Les deux / Achat / Vente)

• Unité de temps de tendance (M1 – M30)

Paramètres du Lot

• Lot fixe ou calcul basé sur l’équité

• Équité requise par 0.01 lot

Paramètres de Take Profit

• Activation ou désactivation du Take Profit

• Distance du TP en pips

Paramètres de Trailing Stop

• Distance d’activation du Trailing

• Distance du Trailing

Paramètres du Smart Mode

• Type de récupération (MACD / Divergence)

• Multiplicateur de lot

• Montant de profit cible (USD)

Paramètres de Divergence

• Profondeur des pivots et portée d’analyse

• Affichage ou non des marquages de divergence

Paramètres du Tableau de Bord

• Position, taille de police et couleur

• Magic Number et préfixe de commentaire

Logique Technique

Crystal Smart Pro utilise le momentum du MACD comme signal d’entrée principal, combiné à une analyse de divergence basée sur les pivots pour identifier les retournements de marché.

Sa structure de récupération adaptative n’ajoute des positions que lorsque des signaux de retournement valides sont confirmés.

L’EA intègre la gestion du capital, l’augmentation contrôlée des lots et des algorithmes de trailing précis pour équilibrer sécurité et rentabilité.

Utilisation Recommandée

• Paires recommandées : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD et principales paires de devises

(Configuration par défaut optimisée pour l’or – XAUUSD)

• Unités de temps : M5 – M30

• Solde minimum : 3000 USD pour Smart Mode / 500 USD pour Sharp Mode

• Effet de levier recommandé : 1:1000 ou supérieur

• Type de compte : ECN / Raw Spread

Bonnes Pratiques

Commencez par le Sharp Mode pour comprendre le comportement du système. Passez ensuite au Smart Mode pour bénéficier de la récupération adaptative. Maintenez un ratio réaliste entre le capital et le lot (ex. : 3000 USD pour 0.01 lot). Évitez les transactions manuelles sur le même instrument pendant l’exécution du robot. Testez en mode visuel dans le Strategy Tester pour observer les divergences et le tableau de bord.

Sécurité et Fiabilité

• Aucun martingale ni grille de trading non contrôlée.

• Augmentation progressive des lots uniquement pendant la phase de récupération.

• Restauration automatique de l’état après redémarrage du terminal MT5.

• Mécanismes internes de protection contre les ordres dupliqués, les erreurs de spread et le slippage.

Résumé

Crystal Smart Pro est un système de trading automatisé de nouvelle génération, conçu pour les traders professionnels recherchant cohérence et fiabilité.

Il combine analyse intelligente des signaux, récupération adaptative et gestion avancée des risques pour une expérience de trading totalement automatisée.

Mots-Clés

Expert Advisor MT5, robot de trading, EA MACD, récupération par divergence, gestion intelligente du lot, Trailing Stop EA, gestion du capital, EA XAUUSD, robot or, stratégie adaptative, système de trading IA, Crystal AI Systems

Avertissement de Trading (Trading Disclaimer)

Cet Expert Advisor est un outil professionnel de trading automatisé et ne garantit aucun profit.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le trading avec effet de levier sur des instruments tels que Forex, CFD ou matières premières comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

L’utilisateur est responsable de la compréhension et de la gestion de son propre risque.

Il est fortement recommandé de tester la stratégie sur un compte de démonstration avant toute utilisation sur un compte réel.