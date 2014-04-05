Game Changer Indicator mt5

Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expérimenté, un professionnel ou un débutant en quête d'un avantage concurrentiel, cet outil vous permet de trader avec confiance, discipline et une compréhension claire de la dynamique des tendances sous-jacentes.

Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnalisé. Vous pouvez obtenir gratuitement notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, envoyez-moi un message privé.
Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ni mes sets spéciaux sur Telegram. Ils sont uniquement disponibles sur Mql5 et mes fichiers de sets sont disponibles uniquement sur mon blog. Méfiez-vous des arnaqueurs et n'achetez pas de sets à quelqu'un d'autre.

PARAMÈTRES

  • Activer les alertes en cas de changement de tendance (Vrai/Faux) : affiche des alertes sur le graphique en cas de changement de tendance.
  • Envoyer des notifications push (Vrai/Faux) : active les notifications push des alertes sur le téléphone.
  • Envoyer des notifications par e-mail (Vrai/Faux) : envoie des notifications par e-mail en cas de changement de tendance.

