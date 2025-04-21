Crystal Volume Profile Auto POC

4.5

Crystal Volume Profile Auto POC — Analyse du volume pour des décisions de trading précises

Présentation
Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche la distribution du volume et identifie automatiquement le Point de Contrôle (POC). Il permet aux traders de détecter les zones de support et de résistance basées sur les niveaux de volume les plus élevés.

Fonctionnalités principales

  • Profil de volume dynamique (zone visible ou plage sélectionnée)

  • Détection automatique du POC

  • Personnalisation complète des couleurs, tailles et styles de lignes

  • Profil de volume fixe pour une analyse stable

  • Mise à jour automatique avec chaque nouvelle bougie

  • Boutons intégrés : Reset VP et Hide VP

  • Compatible avec thèmes clairs et sombres

Avantages

  • Identifier les zones d’accumulation et de distribution

  • Détecter l’activité institutionnelle aux niveaux clés

  • Améliorer les points d’entrée et de sortie grâce aux volumes

  • Optimiser les stratégies de breakout et de retournement

Mode d’utilisation

  1. Ajouter l’indicateur au graphique

  2. Cliquer sur Reset VP pour calculer la zone visible

  3. Ajuster les lignes verticales pour définir une plage spécifique

  4. Utiliser Hide VP pour masquer/afficher le profil

Compatibilité

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Marchés : Forex, actions, crypto, indices

  • Unités de temps : toutes

  • Faible consommation de ressources CPU

Mots-clés
profil de volume, indicateur POC, market profile, zones de volume, smart money, support résistance, accumulation distribution, VSA, flux d’ordres, analyse de volume, indicateur MT5


Avis 8
Igor Mishchenko
211
Igor Mishchenko 2025.09.24 08:03 
 

Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!

paddock
367
paddock 2025.07.04 23:41 
 

Excellent indicator. Many thanks to the developer for sharing, tremendous.

vobor
16
vobor 2025.06.14 00:23 
 

Works well at different timeframes

Produits recommandés
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
