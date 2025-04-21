Crystal Volume Profile Auto POC
- Indicateurs
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 2.10
- Mise à jour: 24 septembre 2025
Crystal Volume Profile Auto POC — Analyse du volume pour des décisions de trading précises
Présentation
Crystal Volume Profile Auto POC est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche la distribution du volume et identifie automatiquement le Point de Contrôle (POC). Il permet aux traders de détecter les zones de support et de résistance basées sur les niveaux de volume les plus élevés.
Fonctionnalités principales
-
Profil de volume dynamique (zone visible ou plage sélectionnée)
-
Détection automatique du POC
-
Personnalisation complète des couleurs, tailles et styles de lignes
-
Profil de volume fixe pour une analyse stable
-
Mise à jour automatique avec chaque nouvelle bougie
-
Boutons intégrés : Reset VP et Hide VP
-
Compatible avec thèmes clairs et sombres
Avantages
-
Identifier les zones d’accumulation et de distribution
-
Détecter l’activité institutionnelle aux niveaux clés
-
Améliorer les points d’entrée et de sortie grâce aux volumes
-
Optimiser les stratégies de breakout et de retournement
Mode d’utilisation
-
Ajouter l’indicateur au graphique
-
Cliquer sur Reset VP pour calculer la zone visible
-
Ajuster les lignes verticales pour définir une plage spécifique
-
Utiliser Hide VP pour masquer/afficher le profil
Compatibilité
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Marchés : Forex, actions, crypto, indices
-
Unités de temps : toutes
-
Faible consommation de ressources CPU
Mots-clés
profil de volume, indicateur POC, market profile, zones de volume, smart money, support résistance, accumulation distribution, VSA, flux d’ordres, analyse de volume, indicateur MT5
Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!