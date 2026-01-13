Candle Smart Range (CSR) pour MetaTrader 5

Candle Smart Range est un indicateur technique conçu pour l'identification automatique des plages de prix sur plusieurs unités de temps. Cet outil analyse la structure du marché en se basant sur les formations de bougies et l'interaction du prix avec les plus hauts et plus bas précédents.

Caractéristiques principales :

Détection de Plages : Identifie les zones de consolidation avant les mouvements impulsifs.

Identification des Fausses Cassures : Marque les cas où le prix dépasse un niveau précédent mais clôture à l'intérieur de la plage.

Analyse Multi-temporelle : Affiche les données de jusqu'à 19 unités de temps différentes sur un seul graphique.

Visualisation Interne (Zoom) : Permet d'observer l'action du prix à l'intérieur d'une bougie d'unité supérieure sans changer de graphique.

Filtres Horaires : Configuration pour fonctionner sur des intervalles de temps spécifiques (sessions de marché).

Mode de Révision Historique : Navigation pas à pas dans l'historique pour l'analyse technique.

Système d'Alertes : Notifications configurables pour les clôtures de bougies et les nouvelles plages.

Interface : Boutons à l'écran pour gérer la charge visuelle et thèmes de couleurs ajustables.

Avertissement : Cet outil est destiné à l'analyse visuelle et ne garantit pas de résultats financiers. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.