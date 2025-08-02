Mad Turtle

Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étudie les avancées les plus récentes en apprentissage automatique, je partage des modèles gratuits et j’écris parfois de mini‑articles. S’abonner !



Cet Expert Advisor est un système d’ensemble de modèles entraînés dans un espace de caractéristiques synthétiques de haute dimension.

Exclusivité Basé sur mon ingénierie des caractéristiques unique : \ Les séries temporelles sont transformées par analyse de Fourier pour extraire les fréquences dominantes, testées pour la stationnarité (Dickey‑Fuller) et enrichies avec des métriques non linéaires (moments d’ordre supérieur, caractéristiques d’entropie). Cela permet au modèle de fonctionner non pas sur des cotations brutes mais sur des motifs abstraits multidimensionnels. Pour améliorer la robustesse et réduire la variance des prévisions, les sorties sont filtrées par une cascade de méta‑modèles ( régression logistique, SVM ) qui effectuent une régularisation bayésienne du signal final.

Fondements Format 24h complet sur les unités de temps supérieures. N’utilise pas le micro‑scalping, le pré‑rollover ou d’autres stratégies dépendantes du courtier ou de l’exécution.

Transparence Vous pouvez voir en temps réel comment le modèle « réfléchit » et quelle probabilité (ACHAT/VENTE) il attribue. Vous pouvez également ajuster le seuil d’activation.

Sécurité du dépôt Pas de stratégies dangereuses comme les grilles ou le martingale. Prend en charge les ordres uniques et les stop‑loss courts.

Cela prend 1 minute :

Choisissez le modèle qui vous convient le mieux. Une description complète des modèles est donnée ci‑dessous. En cas de doute, envoyez‑moi un message — je vous expliquerai avec plaisir et vous aiderai à configurer le risque et l’EA. N’oubliez pas d’activer le trading automatique, et c’est tout.

Les signaux des modèles seront publiés ici : https://www.mql5.com/en/signals/2323073 myfxbook.com/members/lleon

Le nombre de modèles augmente et je prévois d’en ajouter davantage. C’est pourquoi j’ai créé une chaîne dédiée pour des descriptions détaillées. Chaîne Turtle : www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Dans le monde du trading algorithmique, il est facile de se laisser tromper par des EAs aux courbes de solde « parfaites » — généralement le résultat d’un sur‑apprentissage. Mes modèles ne sont pas conçus pour des backtests impeccables mais pour offrir des performances stables sur des marchés réels et imprévisibles . Si votre objectif est uniquement de tester des algorithmes « idéaux », vous pouvez consulter des exemples académiques sur mon site. Vous y trouverez des « graals » qui réussissent des backtests parfaits depuis 1800.

L’absence de transactions pendant plusieurs jours n’est pas non plus un dysfonctionnement. Parfois, le modèle s’arrête quelques jours s’il détecte des anomalies dans la structure des prix.

Le stop‑loss fait partie de la stratégie et n’est pas un signe de dysfonctionnement. La rentabilité doit être évaluée sur un mois complet de trading, pas sur quelques jours.

Prix



Location :

Le prix de location est fixe et n’augmentera pas avant août 2026.

Prix : 43 USD par mois (minimum 3 mois).

Je recommande de commencer par la location pour vérifier si l’EA vous convient.

La location peut également remplacer complètement l’achat — vous pouvez louer tous les 3 mois et être sûr que le prix reste le même.

Achat :

Afin d’équilibrer les intérêts de l’acheteur et du vendeur, le prix augmentera progressivement.