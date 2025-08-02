Mad Turtle
- Experts
- Gennady Sergienko
- Version: 4.9
- Mise à jour: 12 septembre 2025
- Activations: 15
|Symbole
|XAUUSD
|Unité de temps
|H1-M15 (n’importe laquelle)
|Type
|Intelligence artificielle
|Prise en charge des ordres uniques
|OUI
|Dépôt minimum
|50 USD (ou équivalent dans une autre devise)
|Compatible avec TOUS les courtiers
|OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.)
|Exécution sans configuration préalable
|OUI
Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne.
J’étudie les avancées les plus récentes en apprentissage automatique, je partage des modèles gratuits et j’écris parfois de mini‑articles.
S’abonner !
Cet Expert Advisor est un système d’ensemble de modèles entraînés dans un espace de caractéristiques synthétiques de haute dimension.
Caractéristiques principales de Mad Turtle :
-
Sécurité du dépôt
Pas de stratégies dangereuses comme les grilles ou le martingale.
Prend en charge les ordres uniques et les stop‑loss courts.
-
Transparence
Vous pouvez voir en temps réel comment le modèle « réfléchit » et quelle probabilité (ACHAT/VENTE) il attribue.
Vous pouvez également ajuster le seuil d’activation.
-
Fondements
Format 24h complet sur les unités de temps supérieures.
N’utilise pas le micro‑scalping, le pré‑rollover ou d’autres stratégies dépendantes du courtier ou de l’exécution.
-
Exclusivité
Basé sur mon ingénierie des caractéristiques unique : \
Les séries temporelles sont transformées par analyse de Fourier pour extraire les fréquences dominantes, testées pour la stationnarité (Dickey‑Fuller) et enrichies avec des métriques non linéaires (moments d’ordre supérieur, caractéristiques d’entropie).
Cela permet au modèle de fonctionner non pas sur des cotations brutes mais sur des motifs abstraits multidimensionnels.
Pour améliorer la robustesse et réduire la variance des prévisions, les sorties sont filtrées par une cascade de méta‑modèles (régression logistique, SVM) qui effectuent une régularisation bayésienne du signal final.
Démarrage
Cela prend 1 minute :
-
Attachez l’EA au graphique XAUUSD H1.
-
Choisissez le risque — je recommande de commencer bas puis d’augmenter.
-
Choisissez le modèle qui vous convient le mieux. Une description complète des modèles est donnée ci‑dessous.
En cas de doute, envoyez‑moi un message — je vous expliquerai avec plaisir et vous aiderai à configurer le risque et l’EA.
N’oubliez pas d’activer le trading automatique, et c’est tout.
Modèles
-
Le nombre de modèles augmente et je prévois d’en ajouter davantage. C’est pourquoi j’ai créé une chaîne dédiée pour des descriptions détaillées.
Chaîne Turtle : www.mql5.com/en/channels/mad_turtle
-
Les signaux des modèles seront publiés ici :
https://www.mql5.com/en/signals/2323073
myfxbook.com/members/lleon
À savoir avant d’acheter
-
Le stop‑loss fait partie de la stratégie et n’est pas un signe de dysfonctionnement.
La rentabilité doit être évaluée sur un mois complet de trading, pas sur quelques jours.
-
L’absence de transactions pendant plusieurs jours n’est pas non plus un dysfonctionnement.
Parfois, le modèle s’arrête quelques jours s’il détecte des anomalies dans la structure des prix.
-
Dans le monde du trading algorithmique, il est facile de se laisser tromper par des EAs aux courbes de solde « parfaites » — généralement le résultat d’un sur‑apprentissage.
Mes modèles ne sont pas conçus pour des backtests impeccables mais pour offrir des performances stables sur des marchés réels et imprévisibles.
Si votre objectif est uniquement de tester des algorithmes « idéaux », vous pouvez consulter des exemples académiques sur mon site.
Vous y trouverez des « graals » qui réussissent des backtests parfaits depuis 1800.
Prix
Location :
Le prix de location est fixe et n’augmentera pas avant août 2026.
Prix : 43 USD par mois (minimum 3 mois).
Je recommande de commencer par la location pour vérifier si l’EA vous convient.
La location peut également remplacer complètement l’achat — vous pouvez louer tous les 3 mois et être sûr que le prix reste le même.
Achat :
Afin d’équilibrer les intérêts de l’acheteur et du vendeur, le prix augmentera progressivement.
|Prix
|Copies restantes
|499 USD
|0
|599 USD
|3
|699 USD
|10
|799 USD
|15
|999 USD
|30
|1299 USD
|50
Never seen anything like this. The turtle is really a beast! The live trading fits PERFECTLY the backtest, among a lot of history reader EAs on this market this is a rare gem. You'll love the logic of this wonderful machine. The author is completely passionate and supportive if you need any help. Very glad to have foùnd this amazing EA!