Mad Turtle

5
Symbole XAUUSD
Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle)
Type Intelligence artificielle
Prise en charge des ordres uniques OUI
Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise)
Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.)
Exécution sans configuration préalable OUI

Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne.
J’étudie les avancées les plus récentes en apprentissage automatique, je partage des modèles gratuits et j’écris parfois de mini‑articles.
S’abonner !


Cet Expert Advisor est un système d’ensemble de modèles entraînés dans un espace de caractéristiques synthétiques de haute dimension.

Caractéristiques principales de Mad Turtle :

  • Sécurité du dépôt
    Pas de stratégies dangereuses comme les grilles ou le martingale.
    Prend en charge les ordres uniques et les stop‑loss courts.

  • Transparence
    Vous pouvez voir en temps réel comment le modèle « réfléchit » et quelle probabilité (ACHAT/VENTE) il attribue.
    Vous pouvez également ajuster le seuil d’activation.

  • Fondements
    Format 24h complet sur les unités de temps supérieures.
    N’utilise pas le micro‑scalping, le pré‑rollover ou d’autres stratégies dépendantes du courtier ou de l’exécution.

  • Exclusivité
    Basé sur mon ingénierie des caractéristiques unique : \
    Les séries temporelles sont transformées par analyse de Fourier pour extraire les fréquences dominantes, testées pour la stationnarité (Dickey‑Fuller) et enrichies avec des métriques non linéaires (moments d’ordre supérieur, caractéristiques d’entropie).
    Cela permet au modèle de fonctionner non pas sur des cotations brutes mais sur des motifs abstraits multidimensionnels.
    Pour améliorer la robustesse et réduire la variance des prévisions, les sorties sont filtrées par une cascade de méta‑modèles (régression logistique, SVM) qui effectuent une régularisation bayésienne du signal final.

Démarrage

Cela prend 1 minute :

  1. Attachez l’EA au graphique XAUUSD H1.

  2. Choisissez le risque — je recommande de commencer bas puis d’augmenter.

  3. Choisissez le modèle qui vous convient le mieux. Une description complète des modèles est donnée ci‑dessous.
    En cas de doute, envoyez‑moi un message — je vous expliquerai avec plaisir et vous aiderai à configurer le risque et l’EA.
    N’oubliez pas d’activer le trading automatique, et c’est tout.

Modèles

À savoir avant d’acheter

  • Le stop‑loss fait partie de la stratégie et n’est pas un signe de dysfonctionnement.
    La rentabilité doit être évaluée sur un mois complet de trading, pas sur quelques jours.

  • L’absence de transactions pendant plusieurs jours n’est pas non plus un dysfonctionnement.
    Parfois, le modèle s’arrête quelques jours s’il détecte des anomalies dans la structure des prix.

  • Dans le monde du trading algorithmique, il est facile de se laisser tromper par des EAs aux courbes de solde « parfaites » — généralement le résultat d’un sur‑apprentissage.
    Mes modèles ne sont pas conçus pour des backtests impeccables mais pour offrir des performances stables sur des marchés réels et imprévisibles.
    Si votre objectif est uniquement de tester des algorithmes « idéaux », vous pouvez consulter des exemples académiques sur mon site.
    Vous y trouverez des « graals » qui réussissent des backtests parfaits depuis 1800.

Prix

Location :
Le prix de location est fixe et n’augmentera pas avant août 2026.
Prix : 43 USD par mois (minimum 3 mois).
Je recommande de commencer par la location pour vérifier si l’EA vous convient.
La location peut également remplacer complètement l’achat — vous pouvez louer tous les 3 mois et être sûr que le prix reste le même.

Achat :
Afin d’équilibrer les intérêts de l’acheteur et du vendeur, le prix augmentera progressivement.
Prix            Copies restantes
499 USD 0
599 USD 3
699 USD 10
799 USD 15
999 USD 30
1299 USD 50


Avis 22
Marco Russo
251
Marco Russo 2025.09.24 15:10 
 

Never seen anything like this. The turtle is really a beast! The live trading fits PERFECTLY the backtest, among a lot of history reader EAs on this market this is a rare gem. You'll love the logic of this wonderful machine. The author is completely passionate and supportive if you need any help. Very glad to have foùnd this amazing EA!

Matias Hernan Nulman
464
Matias Hernan Nulman 2025.09.22 12:18 
 

Very good EA and very good support. I really recommend it.

raja5655
752
raja5655 2025.09.16 23:10 
 

I have 6 successful deals and no losses. The author is cooperative with any inquiries.

Produits recommandés
EA Smile 3 MT5
Luis Enrique Ricales
Experts
Working with pending orders Buy Stop and Sell Stop. A channel of two indicators iMA (Moving Average, MA). Input parameters Take Profit   - Take Profit; Trailing Stop   - trailing; Trailing Step   - trailing step; Lots   - lot size is set manually (a NECESSARY CONDITION:   Risk   must be equal to zero!); Risk   - lot size is calculated automatically, in risk percents per trade (a NECESSARY CONDITION: "Lots" must be equal to zero!); Difference   - offsets from the channel borders; Expert Every Ti
FREE
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
Experts
Désolé pour l’excellente performance de 340% par an ! Oui, vous avez bien lu : ces résultats de backtest à 340% par an sont presque indécemment bons. Mais ne vous méprenez pas – ce n’est pas un coup de marketing, mais le fruit d’une programmation rigoureuse et de tests honnêtes. Bien entendu, de tels rendements de rêve ne sont pas réalistes sur le long terme, car après quelques années, tout EA finit par atteindre la limite des tailles de lots en backtest. Malgré tout : Stealth 150 DE40 mo
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experts
One Bar Breaout EA 시스템은 높은 이윤폭으로 인해 많은 잠재력을 지닌 획기적인 전략입니다. 그날의 가장 강력한 추세를 따라가고, 혁신적인 추적 방법을 통해 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 승률이 낮더라도 짧은 시간에 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 올바르게 설정되면 몇 달 동안 수익성 있게 운영될 수 있습니다. 이는 ES(US500), NQ(NAS100)와 같은 대규모 시장이나 금, 은 등과 같은 상품에 가장 적합합니다. 기능이나 설정/백테스트에 대해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요. 구매하기 전에 저희에게 편지를 보내주실 수도 있습니다. 귀하는 다양한 설정 및 최적화 옵션을 갖춘 매우 유연한 브레이크아웃 시스템을 구매하고 있습니다. 우선 NAS100(NQ) 및 Gold에 대한 현재 최상의 설정을 포함하겠습니다. 또한 성공적인 백테스트에 대한 팁과 최적의 데이터를 얻을 수 있습니다.
Blue Onyx Pi MT5
Duc Anh Le
Experts
Fully-adjustable multi-layer Fibonacci strategies to suit any risk-appetite and trading styles| Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue Onyx Pi MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal   -->  (Coming soon) Intro BlueOnyx Pi EA   ('Onyx') is a next-gen   multi-currency    multi-timeframe  EA base on   multi-layer / cross-timeframe Fibonacci   indicator. There are options for both grid & no-grid trading to s
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System pour MT5 – L’Expert Advisor Ultime pour le Trading à Haute Fréquence Une Décennie de Succès, 9 Mois de Développement HFT System pour MT5 est le résultat de plus de dix ans d’expérience en trading algorithmique et de neuf mois de développement intensif. Il a été conçu pour offrir des performances élevées et une stabilité optimale sur les marchés financiers. Cet Expert Advisor (EA) représente le plus haut niveau d’optimisation pour le trading à haute fréquence (HFT), en exploitant des
Intelligent Moving Bot
Denys Babiak
Experts
Intelligent Moving Bot — Adaptive EA with Neural Optimization Intelligent Moving Bot is a fully autonomous EA built on the Intelligent Moving indicator. It uses a dynamic MA, ATR-based deviation bands, and virtual trades with a perceptron to optimize parameters on the fly — with no repainting and no manual curve-fitting. This product is also available for MetaTrader 4 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/148152 Intelligent Moving indicator is available here =>  https://www.mql5.com/en/
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indicateurs
Are you tired of drawing Support & Resistance levels for your Quotes? Are you learning how to spot Support & Resistances? No matter what is your case, Auto Support & Resistances will draw those levels for you! AND, it can draw them from other timeframes, right into you current chart, no matter what timeframe you are using... You can also Agglutinate regions/zones that are too much closer to each other and turning them into one single Support & Resistance Level. All configurable. SETTINGS Timefr
FREE
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999 $   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fi
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Experts
GOLD TRADING EA - OPTIMIZED SOLUTION FOR XAU/USD BUY STRATEGIES Usage Conditions: Feature Details Exclusive to XAU/USD Operates   only with Gold/USD , leveraging gold's unique volatility patterns. Unidirectional Buy Strategy Enters   BUY orders exclusively   when technical criteria converge, ensuring trend-aligned execution. Peak Performance in Uptrends Maximizes profitability during   strong bullish gold markets . KEY ADVANTAGES Benefit Description Simple & User-Friendly Minimal setup.
Forex Game the Backtesting Tool
Kyota Tsushima
Utilitaires
This is a very simple backtesting tool. It starts from the most old chart in the past chart. It has 0.2pips spread, and you can do averaging 10 times. You can set the size of bars and the time frame as a parameter. You can't change the time frame during the backtest.  These are the functions of buttons. ------------------------------------------------------------ Resume/Pause: Auto scroll stop and resume. Next bar: Showing candle sticks one by one. Speed1,2,3: The speed of auto scroll. Skip: ski
FREE
Outbreak
Heiko Kendziorra
2.26 (23)
Experts
Outbreak is a fully automated robot that   follows breakouts in EURUSD. It opens several trades a day and closes them the same day.  Always just one order open with StopLoss. More than 80% of the trades are   profitable   in historical backtests and in the Live trading signal  >>    Live tradingl of the second strategy here >>   NO   m artingale, grid trading or other dangerous method used, that at the end erases your account.  Usually Outbreak  is scalping  the market, cutting small profits f
Happy scrooge
Ekaterina Stavskaia
Experts
A Forex bot that trades gold is an automated program that uses algorithms and strategies to buy and sell gold on the Forex market. Gold is one of the most popular instruments in Forex, as its price is quite stable and predictable. To start working with the bot, you need to register on the Forex platform and open a trading account. After that, you need to select a bot that trades gold and configure its parameters. For example, you can set the risk level, lot size, trading session time and other
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitaires
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Experts
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Remarque préliminaire importante : le RS Volatility EA MT5 (RSV EA) n'est pas sur-ajusté. Le code du programme du RS Volatility EA MT5 (RSV EA) est basé sur un trading forex honnête au cours des dernières années. Le RS Volatility EA MT5 est un simple Expert Advisor qui suit les tendances et est donc idéal pour les débutants en trading. Le RSV EA est un EA qui génère des ordres sur la base des signaux de l'indicateur RS Volatility MTF. Le RSV EA négocie l
Blue Marlin Break Out
Andre Tavares
Experts
The default input values are already optimized for EURUSD at time frame M1, spread at 14 and hedged account mode with leverage 1:100 and initial deposit of US$ 10,000, if you don't have this balance, I suggest you to use a CENT account. Always use the strategy tester optimization to set the best values for your assets, time frame, spread and account mode. It is very important and strongly recommended for successful trading. Optimize the input values as your needs.The EA's Strategy The Strategy T
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experts
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
PrimeGBPUSD
Alexander Bayer
Experts
PrimeGBPUSD – by BlackLotTrading (MT5) Robust. Disciplined. Sustainable. Made & Developed in Germany. Pricing (Early-Bird) The launch price is 249 .00 $ for the first 20 activations . Once these are sold, the price will increase to 399 .00 $ , and in the future the final price will be 1,800.00 $ . !Secure your spot now—before the price increases! 5-Day Money-Back Guarantee Test PrimeGBPUSD completely risk-free. If you’re not satisfied within 14 days, you’ll receive a full refund
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitaires
Tableau de bord de trading multifonctionnel pour simplifier le trading manuel. Visualisation des transactions et des ordres, calcul du P&L, trading en un clic, modification des ordres, seuil de rentabilité, stop suiveur, stop-loss partiel, take-profit partiel, clôture par heure, stop-loss et take-profit actions : tout cela est possible en un ou quelques clics, à l'aide de raccourcis clavier ou par simple glissement de la souris sur les niveaux du graphique. Une interface conviviale vous permet d
EA Smart News Trade MT5
Ruslan Pishun
Experts
The initial price is 92.25 USD, the future price is 250 USD Universal advisor with the use of economic and fundamental news " Smart News Trade ". Trading tactics are based on tracking the dynamics of the market and accelerating the price movement. Not guessing, not forecasting, only calculations with clear guidelines for the direction of positions. The work is carried out with pending orders, a stop loss is used to protect funds. A VPS server is required for smooth operation. Ease of use: Ther
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
Maîtrisez le Nasdaq à son moment le plus explosif : la séance américaine US100 Session Pro est une stratégie professionnelle conçue pour exploiter les opportunités les plus rentables du NASDAQ (US100) pendant l'ouverture du marché new-yorkais et les heures de négociation actives. Elle combine trois configurations éprouvées pour s'adapter aux différentes conditions de marché : Casse à l'ouverture : Capture des mouvements rapides et puissants. Repli de tendance : Entrées nettes avec confirmati
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
Plus de l'auteur
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indicateurs
Cet indicateur est un outil d'analyse intégrant 37 variations différentes de moyennes mobiles, développées par des auteurs tels que Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull et d'autres. Il permet d'effectuer des tests virtuels historiques. L'indicateur peut être utilisé sur divers instruments, notamment l'or, les crypto-monnaies, les indices boursiers, les paires de devises et d'autres actifs. Un backtester visuel intégré permet aux utilisateurs de simuler des positions de trading
FREE
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indicateurs
Idea The idea is — it seems to me that exactly at 10:00 EURUSD always goes up. How can this be verified? This indicator analyzes historical data at the   same hour of the day   over the past N days and shows: ProbUp   — the probability that after a given number of bars ( HorizonBars ) the price will be higher; ZEdge   — the “strength” of the signal = average move / dispersion. This allows you to understand: “In 70% of cases, after 3 bars during this hour the market moved up.” “The signal is
FREE
Franc Pacific
Gennady Sergienko
4.09 (35)
Experts
Franc Pacific is a CHF scalper that trades between 17 and 22 hours, this watch is the most low-volatility and is well suited for counter-trend scalpers. Intended for EURCHF only. Please note that all strategies of the Franc (CHF) type are poorly reproducible and testing significantly differs from real trading. keep this in mind when calculating risks. Requirements: Currency of account: EURCHF ; Account type: hedging ; Speed of execution (ping): no matter; Minimum deposit:  100 USD; Maximal spr
FREE
CounterTrend Indicators Systems CIS
Gennady Sergienko
5 (2)
Indicateurs
CIS is designed for trading a basket of correlating currencies, as well as single instruments: indicators VSA indicator which draws arrows (does not redraw). Its signals indicate the price reversal on a calm market or decrease of the rise or fall rate during strong movements. Works fine in the flats. As the indicator uses volumes in its calculations, be careful during evenings and night times, when there are very small volumes. It is recommended to be used only on multiple currencies or at lea
Trader Station MT4
Gennady Sergienko
5 (1)
Experts
Trader Station: A wave expert using bitwise analysis of an array of price data, confirmed performance by a real account since 2019; Back Testing the Expert: By default, the settings that are included in the SET 1; Only for EURUSD M5 ; Settings LOT - set the required lot size or select AUTO RISK; RISK AUTO - quick risk selection or select manual risk entry; custom value RISK - entering a custom risk value; Expert ID - enter the Expert ID or enter the value-1 for the automatic ID; What you n
Nesco MT4
Gennady Sergienko
4.58 (12)
Experts
Bonjour, je m'appelle   NESCO   / - Je suis un expert en robots entièrement automatiques, j'analyse le marché de manière indépendante et prends des décisions commerciales. Certaines de mes fonctions sont écrites en utilisant   GPT-4_COPILOT   et optimisées par   MQL5_CLOUD_NETWORK   . J'ai mon propre serveur pour recevoir les événements financiers dans le monde. Je peux travailler pour vous 24h/24 et 5j/7 sans votre intervention et vous avertir par un message au téléphone si votre attention es
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experts
Bonjour, je m'appelle   NESCO   / - Je suis un expert en robots entièrement automatiques, j'analyse le marché de manière indépendante et prends des décisions commerciales. Certaines de mes fonctions sont écrites en utilisant   GPT-4_COPILOT   et optimisées par   MQL5_CLOUD_NETWORK   . J'ai mon propre serveur pour recevoir les événements financiers dans le monde. Je peux travailler pour vous 24h/24 et 5j/7 sans votre intervention et vous avertir par un message au téléphone si votre attention es
Filtrer:
Marco Russo
251
Marco Russo 2025.09.24 15:10 
 

Never seen anything like this. The turtle is really a beast! The live trading fits PERFECTLY the backtest, among a lot of history reader EAs on this market this is a rare gem. You'll love the logic of this wonderful machine. The author is completely passionate and supportive if you need any help. Very glad to have foùnd this amazing EA!

Matias Hernan Nulman
464
Matias Hernan Nulman 2025.09.22 12:18 
 

Very good EA and very good support. I really recommend it.

raja5655
752
raja5655 2025.09.16 23:10 
 

I have 6 successful deals and no losses. The author is cooperative with any inquiries.

liganss
248
liganss 2025.09.10 13:25 
 

Good ea, I don't like Grid Martingale stategies, and this is exactly what I need.

Michael John Malkinson
515
Michael John Malkinson 2025.09.09 15:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Xiao Bo Xu
184
Xiao Bo Xu 2025.09.08 07:01 
 

This 1-hour upward trend of the gold price was executed by the EA without missing any upward fluctuations and it stopped profiting at the highest point.

I found that it entered and exited positions more intelligently than humans, rather than simply waiting for opportunities to pass or risks to come.

aditia setiawan
63
aditia setiawan 2025.09.08 02:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Philippe Andreas Bachmann
540
Philippe Andreas Bachmann 2025.09.07 13:06 
 

2 weeks live, VERY GOOD EA!!! The author is very helpful and happy to provide information.

Ca Phu Minh
608
Ca Phu Minh 2025.09.07 12:12 
 

7/9 waiting

8/9 There is interest

9/9 Capital recovered and profited

Overall EA works great in Up trend phase. Holds position very well.

EA only reflects a part, the rest is the author Gennady Sergienko. He recommends renting at a price of 43$/month. to experience EA. That makes me confident in his passion. He is willing to update EA to develop 5* support Gennady Sergienko

On September 23 everything went well, Ea worked flexibly. I like the smart TP and SL the most. The 400 USD account increased by 61% from September 8

Yan Hung Kwok
280
Yan Hung Kwok 2025.09.05 16:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Chuan Jiang Huang
193
Chuan Jiang Huang 2025.08.31 07:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Nuttapon Maneechote
186
Nuttapon Maneechote 2025.08.28 18:11 
 

Good Ea

mmm0419a
62
mmm0419a 2025.08.17 18:31 
 

very good!!

delmas Ollivierre
137
delmas Ollivierre 2025.08.14 21:40 
 

look promising, will update in future

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.15 06:38
Thank you👍👍
Richard Bergmann
939
Richard Bergmann 2025.08.11 11:47 
 

Not my first EA from Gennady, and probably not my last either. Backtesting results look very promising. A more detailed review will follow after live testing...

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.14 10:21
Axel, thank you for your trust and for your kind words! 🙏
I always try to put maximum effort into achieving real results, as I never want to let my clients down.
Since this is my first paid ML-based EA, I hope it will turn out to be an excellent project!
Jim
1488
Jim 2025.08.09 15:01 
 

Highly respected, trustworthy author. Interesting research!

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.10 11:10
That’s doubly nice to hear from an experienced trader — glad to see you, Jim!
Kurt
1776
Kurt 2025.08.09 10:24 
 

Mad Turtle looks very promising. Update review in 3 months.

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.10 11:07
Yes, the project turned out to be unexpectedly interesting. thank you for the review, look forward to your updates.
nannini1
1172
nannini1 2025.08.08 19:56 
 

Thanks for your continous development and dedication Gennady. As the EA was released lately no comment on the performance can be made yet from my side. Looking forward to see some good results.

Stephen J Martret
2440
Stephen J Martret 2025.08.08 12:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.10 11:00
Thank you for your feedback and help in finding the bug!
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.07 12:41 
 

Preliminary Review as i have yet to run the bot however dev was very friendly and helpfull immeditaly adressed any issue. Also he has a live signal and sets realistic expectations. Imo its an honest system and bot.

Gennady Sergienko
15026
Réponse du développeur Gennady Sergienko 2025.08.07 16:46
I'm happy to be helpful, thank you!
12
Répondre à l'avis