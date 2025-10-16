New Rate MT5

New Rate EA – Automatisation précise des cassures

New Rate EA est un Expert Advisor entièrement automatisé conçu pour saisir les opportunités quotidiennes de cassure avec une précision rigoureuse.

Il ne négocie qu'une fois par jour, en se limitant à une fourchette intrajournalière définie et en exécutant ses ordres au point de cassure exact. Pas de réentrées, pas de sur-trading, pas d'émotions.

Basé sur le concept éprouvé de la cassure de la fourchette d'ouverture (ORB), New Rate combine une exécution propre, un contrôle strict des risques et des options de configuration polyvalentes adaptées à tous les symboles MT5, même s'il brille particulièrement sur le XAUUSD et d'autres actifs à forte volatilité.

Caractéristiques principales

Une seule transaction par jour – Une discipline ciblée New Rate EA identifie les niveaux de cassure de la journée et exécute une seule transaction. Cette logique « une seule fois » réduit le bruit, préserve le capital et apporte de la cohérence à vos performances quotidiennes. Détection intelligente de la fourchette L'EA définit automatiquement la fourchette initiale du marché en utilisant les N premières bougies de la session et de la période que vous avez sélectionnées, puis place des ordres en attente exactement aux niveaux de cassure (haut/bas). Une fois qu'une transaction est déclenchée, l'ordre opposé est instantanément annulé, ce qui garantit un contrôle total et l'absence de doublons. Protection intégrée du capital Chaque transaction est ouverte avec un Stop Loss et un Take Profit prédéfinis. Il ne s'agit pas de filets de sécurité, mais de parties intégrantes de la logique du système, garantissant une exposition mesurée et des résultats reproductibles. Compatibilité multi-marchés Bien qu'optimisé pour le XAUUSD sur des périodes intrajournalières, New Rate peut être appliqué aux principales devises, indices, métaux ou paires de cryptomonnaies. Sa logique est transparente et indépendante du courtier.

Recommandations d'utilisation

Périodes idéales : M5 à M30 pour les configurations ORB intrajournalières.

Séances de marché : utilisez les heures de séance qui correspondent aux pics de volatilité (par exemple, l'ouverture de Londres ou de New York).

Paramètres de risque : une exposition prudente est recommandée, généralement 1 à 2 % par transaction.

Jours de trading : vous pouvez facilement activer ou désactiver les jours de la semaine en fonction de votre emploi du temps ou pour éviter les périodes de faible liquidité.

Tester d'abord : effectuez toujours des tests prospectifs sur des lots de démonstration ou de petite taille afin d'ajuster les paramètres avant de passer à l'échelle supérieure.

Pourquoi choisir New Rate EA ?

Précision à la cassure : les ordres se déclenchent exactement au niveau de cassure verrouillé, sans retard ni bougies manquées.

Transparence et logique : pas de martingale, pas de filtres cachés. Chaque transaction est claire et vérifiable.

Gain de temps : avec une seule transaction par jour, vous pouvez vous concentrer sur l'analyse plutôt que sur une surveillance constante.

Confiance grâce au contrôle : vous savez toujours où commence et où finit votre risque, chaque transaction est planifiée avant qu'elle n'ait lieu.

New Rate EA transforme la cassure quotidienne en une routine structurée et mesurable.