Quantum King EA
- Experts
- Bogdan Ion Puscasu
- Version: 2.2
- Activations: 10
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader
Gérez votre trading avec précision et discipline.
Quantum King EA réunit la force d'une grille structurée et l'intelligence de la Martingale adaptative dans un système transparent, conçu pour AUDCAD sur M5 et conçu pour les débutants et les professionnels qui souhaitent une croissance régulière et contrôlée.
Quantum King EA est un système de trading entièrement automatisé développé pour la paire AUDCAD sur la période M5.
Il combine la structure d'une stratégie Grid avec la logique de récupération adaptative de Martingale, formant un système qui gère intelligemment les transactions dans toutes les phases du marché.
Conçu pour l'accessibilité et la cohérence, Quantum King est idéal pour les traders souhaitant accroître leur capital sans intervention manuelle constante. Sa configuration est simple, son exécution rapide et ses performances équilibrées, ce qui en fait un excellent choix pour les traders débutants comme expérimentés.
L'algorithme s'adapte dynamiquement à la volatilité, en élargissant ou en réduisant sa grille pour maintenir l'équilibre et l'efficacité. Ce comportement intelligent permet à Quantum King de négocier activement tout en minimisant les expositions inutiles.
Optimisé spécifiquement pour l'AUDCAD, l'EA profite des mouvements de prix stables et répétitifs de la paire pour extraire des bénéfices avec précision et cohérence.
Caractéristiques principales
- Trading entièrement automatisé pour AUDCAD (M5)
- Hybride Grille + Martingale avec contrôle adaptatif
- Conçu pour les débutants et les professionnels
- Fonctionne avec de petits dépôts — minimum 200 $
- Optimisé pour la stabilité à long terme et la préservation du capital
- Facile à installer et prêt à être commercialisé immédiatement
Recommandations
- Paire de devises : AUDCAD
- Période : M5
- Dépôt minimum : 200 $ ; recommandé : 500 $ et plus
- Type de compte : ECN, Raw ou Razor (spreads très faibles)
- Effet de levier : 1:100
- Type de compte : Couverture
- Courtiers recommandés : I C Markets, IC Trading
Pour des performances optimales, utilisez toujours des comptes à faible spread.
Quantum King EA allie structure, intelligence et accessibilité dans un système puissant.
Il est conçu pour trader en toute confiance : cohérent, efficace et toujours sous contrôle.
Que vous commenciez petit ou que vous gériez un portefeuille plus important, Quantum King vous offre un outil de qualité professionnelle affiné avec l'élégance de la série Quantum.
Commercez en toute confiance. Commercez avec équilibre. Commercez avec le Roi .