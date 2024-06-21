Quantum Queen MT5

4.97
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Prix réduit . Le prix augmentera de 50 $ tous les 10 achats. Prix final : 1999 $.

Signal en direct : CLIQUEZ ICI

Chaîne Quantum Queen :   Cliquez ici


***Achetez Quantum Queen MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails !

Je suis un EA basé sur une grille, méticuleusement conçu pour maximiser votre potentiel de trading. Fort de plus de 15 ans d'expérience en trading, j'ai atteint la perfection. Mes créateurs ont intégré leur connaissance approfondie du marché et leur expertise à chaque ligne de mon code pour garantir les meilleures performances possibles.

Polyvalent et adaptable, je suis prêt à trader sur l'unité de temps de votre choix. Que vous soyez adepte du graphique minute ou journalier, je suis là pour vous. Il vous suffit de me connecter à votre graphique XAUUSD, de sélectionner le niveau de risque souhaité et de me laisser opérer. Pas de configuration complexe, pas de prise de tête : la puissance de trading à portée de main. Je ne trade pas quotidiennement, privilégiant la qualité du trading plutôt que la quantité. Je vous demande donc de faire preuve de patience.

Grâce à ma fonctionnalité prête à l'emploi, vous pouvez démarrer sans effort. Installez-moi simplement, configurez vos préférences de risque et laissez-moi m'occuper du reste. Je surveillerai attentivement le marché, identifierai les opportunités de trading et exécuterai vos transactions avec précision, tout en gérant efficacement vos risques.

Exigences minimales et recommandations

  • Courtiers recommandés : IC MARKETS et IC TRADING ou un courtier avec un spread de type ECN/RAW/LOW
  • Cotation à 2 décimales pour l'or. Quantum Queen n'est pas compatible avec les courtiers proposant une cotation à 3 décimales pour l'or.
  • Dépôt initial minimum : 500 $ sur des comptes avec un effet de levier de 1:500.
  • Dépôt initial recommandé : 1 000 $ sur des comptes avec un effet de levier de 1:500.
  • Effet de levier d'au moins 1:100, 1:500 recommandé
  • Type de compte : Couverture.
  • Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (obligatoire).


Rejoignez la famille Quantum dès aujourd'hui et découvrez la référence absolue en matière de trading avec Quantum Queen. Prêt à dominer le marché de l'or ? Joignez-moi à votre graphique et commençons !



Avis 316
o_OkAayY
121
o_OkAayY 2025.09.24 19:14 
 

I've been using Quantum Queen since last December, and this EA has quickly become my favorite, especially since version 2.0. The EA intelligently enters each trade, allowing you to use the grid system without breaking a sweat, even with higher risk levels. It's worth noting that the maximum deposit load for Bodgan's signal was reached before the EA upgraded to version 2.0, which significantly changed the EA's strategy and performance. I posted the entire history of trades executed by Quantum Queen in the comments section (#381). You can also refer to Bodgan's backtest and live signal, which correspond to the EA's actual performance. I have no complaints about Bogdan's support, which is excellent. The EA is extremely easy to set up, especially since a very comprehensive guide is available. Bogdan responds clearly and very quickly to all additional questions.

melanie317
41
melanie317 2025.09.23 23:09 
 

This is my 3rd EA from the Quantum Family, and very happy with Quantum Queen. I have always wanted to master trading gold and now feel confident using QQ. Because of Gold's volatility, I choose to trade QQ on very low risk, and have still managed an almost 3% profit for a week and a half of trading. It appears to trade on average twice per week, depending on market conditions, which seems to have the right amount of action but waits for a good setup. Patience is worth it with QQ. User support from Bogdan is top notch. And this EA is super user friendly, runs 24 hours on any timeframe.

Yuta Hidaka
636
Yuta Hidaka 2025.09.23 12:19 
 

I've tested almost a month on the demo, and the result was really good. Of course, this is a suitable grid system, but it is reasonable for me because most winning systems use a grid system to recover the system entry wrong timing. And you can see the backtesting because it is not using AI things, whch is awesome!

Produits recommandés
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Description du produit Aperçu VIX Momentum Pro est un système de trading algorithmique sophistiqué conçu exclusivement pour les Indices Synthétiques VIX75. L'algorithme emploie une analyse multi-timeframes avancée combinée avec des techniques de détection de momentum propriétaires pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité dans le marché de volatilité synthétique. Stratégie de trading L'Expert Advisor opère sur une approche comprehensive basée sur le m
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
Phoenix 100M EA
Ndubuisi Francis Ozoaniokor
Experts
Phoenix 100M EA  The Phoenix 100M EA is a next-generation automated trading system designed for traders who want the power of institutional trading logic combined with smart money risk management . Built on advanced Order Block detection , trend confirmation filters, and dynamic trade management, this EA gives you precision entries, controlled risk, and consistent growth. Key Features Smart Order Block Detection Automatically identifies bullish and bearish order blocks with volume confirmat
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Eagle Hunt
Sarfraz
Experts
Eagle Hunt is a sophisticated algorithmic trading system. Developed with robust risk management protocols and advanced order execution logic, this expert advisor provides traders with a professional automated trading solution suitable for various market conditions. The system boasts an 83-87% historical accuracy rate with consistent 1:1.8 risk-reward ratios, making it ideal for fund managers, proprietary traders, and disciplined retail traders seeking an edge in gold markets. Operating 24/5, it
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ pour l'introduction, il augmentera de 100 par mois jusqu'à atteindre 1298 $ Bot de trading automatisé pour XAUUSD (GOLD). Connectez ce bot à vos graphiques XAUUSD (GOLD) H1 et laissez-le trader automatiquement avec une stratégie éprouvée ! Conçu pour les traders à la recherche d'une automatisation simple mais efficace, ce bot exécute des transactions basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et d'action des prix, optimisés pour
Crypto Statistical Arbitrage
Themichl LLC
Experts
This Expert Advisor uses statistical arbitrage to trade cryptocurrency pairs (e.g., BTCUSD & ETHUSD). It identifies mispricings and executes trades based on deviations from historical correlations. The EA employs mean reversion, pair trading, and cointegration analysis. It features advanced risk management, including dynamic position sizing, ATR-based stop-loss/take-profit, equity protection, and drawdown limits. It also includes smart order handling, real-time position verification, and statis
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
Experts
Documentation Complète pour le Conseiller Expert (EA) JesUsdJpy Aperçu Pour de meilleurs résultats : Stratégie Principale (Main Strategy) : Activez cette stratégie en la réglant sur true et utilisez les paramètres par défaut. Stratégie 2 (Strategy2) : Réglez cette stratégie sur false , sauf si vous souhaitez l’utiliser. Ce Conseiller Expert (EA) est spécifiquement conçu pour les traders forex, en mettant l’accent sur l’optimisation des performances sur la paire USD/JPY en intervalle de temps M5.
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Experts
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experts
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Experts
L'Equity BotTrader utilise essentiellement la méthode de couverture, mais incrémente le volume de la position gagnante du nombre incrémentiel que vous spécifiez. Son objectif global est d'augmenter les capitaux propres du compte du montant spécifié et de clôturer toutes les positions ouvertes ou les ordres en attente. , et recommencez, jusqu'à ce que vous soyez la personne la plus riche du monde. Cela ne fonctionne qu'avec MT5 s'il vous plaît. Par exemple. Début avec une position d'achat de
SmartConcept
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
SmartConcepts 1.0 EA – Advanced Smart Money Concept Trading Automation Works Only For gold XAUUSD The SmartConcepts 1.0 EA is a powerful, precision-engineered Expert Advisor designed for traders who want to harness the full potential of Smart Money Concepts (SMC). This EA leverages institutional trading strategies to identify premium and discount zones, ensuring your trades align with market structure shifts and liquidity points. Key Features: Smart Money Concept Logic: Automatically detects
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experts
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
Scalping Entry Grid Martingale Recovery
Ahmad Nawawibashori
Experts
Hybrid Scalping & Recovery EA: Precision Entry with Martingale Grid Management Core Concept This Expert Advisor is a sophisticated, fully automated trading tool that combines a high-precision scalping strategy for initial entries with a robust Grid Martingale system for trade management and recovery. It is designed to find specific, high-probability setups on the M1 timeframe and then manage the trade to a collective profit target, even if the initial market direction is unfavorable. How It Work
ELTRA Guardian EA
Aziz Maulidi Wimantara
Experts
Proven consistent performance — backtested from 2021 to 2025 with steady growth every week, month, and year. ELTRA Guardian EA is a fully automated Expert Advisor exclusively optimized for trading XAU/USD (Gold) . It combines precise level-based entries with EMA trend filtering to deliver consistent performance in volatile gold markets. Key Features: Gold-Only Strategy: Specifically designed and tuned for XAU/USD. Fixed Price Levels: Executes trades only when price touches 4-point interv
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5 , dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investis
EA Forex Expert
Ion Ghitun
Experts
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Le système de trading AO est spécifiquement conçu pour le trading de tendance, en utilisant les heures d'enchères ou de nouvelles comme points de référence pour les comparer avec d'autres heures de commande spécifiques afin d'anticiper les tendances du marché. **Tous les paramètres de temps utilisés dans l'EA sont basés sur l'heure de votre terminal. Différents courtiers peuvent fonctionner dans différents fuseaux horaires GMT, ce qui peut varier davantage en raison des ajustements liés à l'he
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experts
Live Signal:   https://www.mql5.com/es/signals/2333700 AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización. Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experts
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Experts
paramètre par défaut (XAUUSD, M1, dépôt minimum : 1 000 $). Un mois plus tard, le signal suivant utilise un courtier de confiance (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 EA Formule 1 L'EA Formule 1 est un système de trading automatisé de pointe, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAUUSD), exploitant des stratégies haute fréquence sophistiquées optimisées pour l'unité de temps d'une minute. Ce système avancé a été soigneusement conçu pour tirer parti des fluc
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor pour le trading avec des réseaux neuronaux profonds qui s'entraînent avec l'apprentissage automatique, jusqu'à 1 512 mesures pondérées pour chaque symbole, à mesure que le marché progresse. Il fonctionne sur divers symboles et périodes Forex, et en désélectionnant les symboles et les périodes, il peut également être défini sur le graphique actuel sur son symbole et sa période. Il peut être configuré pour différentes paires et un réseau neuronal différent peut être géré sur chaque
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés. Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, an
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading En live depuis 4 mois Après l'achat, tous mes produits resteront gratuits à vie.  Télécharger le fichier de configuration Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker 1. Stratégie de piège de rupture Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées : Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel Cette configuration garantit que l'E
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.15 (107)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Experts
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Experts
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experts
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Gold Trend X
Thang Chu
Experts
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
Plus de l'auteur
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilitaires
Quantum Price Magnifier – Voyez clairement les prix, tradez en toute confiance Quantum Price Magnifier   est un outil utilitaire puissant conçu pour améliorer la visibilité de votre graphique en affichant le prix actuel du marché dans un format plus grand, plus clair et entièrement personnalisable, directement sur votre graphique MetaTrader. Que vous soyez un scalper qui a besoin de rester concentré sur les prix qui évoluent rapidement, ou un swing trader surveillant les zones clés, Quantum P
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Filtrer:
o_OkAayY
121
o_OkAayY 2025.09.24 19:14 
 

I've been using Quantum Queen since last December, and this EA has quickly become my favorite, especially since version 2.0. The EA intelligently enters each trade, allowing you to use the grid system without breaking a sweat, even with higher risk levels. It's worth noting that the maximum deposit load for Bodgan's signal was reached before the EA upgraded to version 2.0, which significantly changed the EA's strategy and performance. I posted the entire history of trades executed by Quantum Queen in the comments section (#381). You can also refer to Bodgan's backtest and live signal, which correspond to the EA's actual performance. I have no complaints about Bogdan's support, which is excellent. The EA is extremely easy to set up, especially since a very comprehensive guide is available. Bogdan responds clearly and very quickly to all additional questions.

melanie317
41
melanie317 2025.09.23 23:09 
 

This is my 3rd EA from the Quantum Family, and very happy with Quantum Queen. I have always wanted to master trading gold and now feel confident using QQ. Because of Gold's volatility, I choose to trade QQ on very low risk, and have still managed an almost 3% profit for a week and a half of trading. It appears to trade on average twice per week, depending on market conditions, which seems to have the right amount of action but waits for a good setup. Patience is worth it with QQ. User support from Bogdan is top notch. And this EA is super user friendly, runs 24 hours on any timeframe.

Yuta Hidaka
636
Yuta Hidaka 2025.09.23 12:19 
 

I've tested almost a month on the demo, and the result was really good. Of course, this is a suitable grid system, but it is reasonable for me because most winning systems use a grid system to recover the system entry wrong timing. And you can see the backtesting because it is not using AI things, whch is awesome!

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:33
Thank you so much for taking the time to share your experience, Yuta! I’m happy to hear, that your month of testing produced strong results and that the EA’s grid system aligns well with your trading approach. The way it handles trades is designed to balance opportunity with controlled risk, helping recover from less-than-ideal entries while still aiming for consistent results. I also appreciate that you noticed the clarity and transparency in the system. One of my priorities is making sure traders fully understand how the EA operates and can trust its performance. Your feedback is very encouraging and motivates me to keep refining the EA, ensuring it remains reliable and effective over time. Thank you for your trust in Quantum Queen!
lhw21232
19
lhw21232 2025.09.23 10:09 
 

Good EA. It shows good performance!

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:29
Thank you for your reivew! I’m really glad to hear, that the Expert Advisor has been performing well and providing value in your trading. Performance is just one part of the experience — ease of use and consistency are equally important, and I’m happy that you’re finding it straightforward and effective. I’m always working on improvements and updates, so if you ever have questions or suggestions, I’m always here to help.
como5v3ago
106
como5v3ago 2025.09.23 09:34 
 

"Quantum Queen" is a good EA that trades infrequently but accurately. After three weeks of use, I'm confident in it, and it's already yielded some profits. Furthermore, Bogdan responds quickly to any requests for clarification or help. Thank you.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:27
Thank you so much for your reivew! I’m glad to hear, that Quantum Queen’s trading style has matched your expectations and that it has already started generating profits for you. Its design prioritizes precision and risk management over frequent trades, so it’s great to know this approach is giving you confidence. I also appreciate your kind words about support. Responding quickly and helping users feel comfortable with the EA is something I take very seriously, so it’s rewarding to hear that you’ve had a positive experience. Thank you again for your trust in Quantum Queen.
AHT TAR
361
AHT TAR 2025.09.22 13:00 
 

I have been using this EA for a week and so far trades are profitable.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:25
Thank you for your review! I’m glad to hear, that your first week with Quantum Queen has been profitable. Early positive results are always encouraging. While it’s still the beginning of your journey with QQ, it’s great to know that it’s already performing as expected and helping you trade with confidence. I designed the EA to focus on consistency and risk management, so seeing it deliver results for users like you is very rewarding. As you continue using it, remember that I’m always here to provide guidance and answer questions.
159418379
32
159418379 2025.09.22 06:49 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:23
Thank you for taking the time to share such a thorough review! It’s incredibly rewarding to hear, that Quantum Queen has become a reliable part of your trading routine. Designing an EA that balances precision, ease of use, and flexible risk management has always been my goal, so it’s great to see it making a difference in your trading experience. I’m also glad that the support has been helpful and responsive. Being available to answer questions and provide guidance is something I take very seriously because I know that even small clarifications can make a big difference in trading outcomes. Beyond immediate performance, I’m always focused on continuous improvement — monitoring results, refining strategies, and ensuring that the EA remains competitive in the long term. Your recognition of that effort means a lot, and it reinforces why I continue investing time and energy into making Quantum Queen better for all users. Thank you again for trusting the EA and for taking the time to provide such thoughtful feedback.
scalaz93
47
scalaz93 2025.09.21 18:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:21
Thank you so much for taking the time to share your experience! I’m really glad to hear that Quantum Queen has met your expectations and that you’re happy with the product so far. Your confidence in the EA is exactly what I aim for when developing and refining it. I also appreciate your note about ongoing support. Providing guidance whenever it’s needed is very important to me, and you can always reach out if you have any questions. It’s important to me that everyone using Quantum Queen feels supported and confident at every step. Your recommendation means a lot — hearing that you would suggest QQ to others is one of the best compliments I can receive. I’ll continue working to improve the EA and make it even more reliable and effective for all traders.
Cody C
23
Cody C 2025.09.19 20:54 
 

after extensive back testing, and im talking hours i decided to purchase this EA to augment my manual trading. so far has been very successful. make sure you set it up properly to match your Risk tolerarances.Nothing in trading is guaranteed but so far very satisfied with the returns on my live account. Thank you!

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.23 15:17
Thank you so much for your review! It’s clear you put a lot of time and effort into your backtesting, and I really respect the dedication you’ve shown before making the decision to purchase Quantum Queen. I’m glad to hear, it’s been a successful addition and that you’re already seeing promising results on your live account. You also make a very important point — proper setup and aligning the EA with personal risk tolerance is key. While nothing in trading can ever be guaranteed, my goal is to create a tool that helps traders achieve consistency and peace of mind, and it’s great to know you’re experiencing that so far.
Ting Shu Deng
134
Ting Shu Deng 2025.09.19 05:37 
 

I have used 'QQ' for three months now. The number of positions is relatively small, but the quality is very stable. There is income from every trade, and overall it has been very smooth, very good, not bad, keep it up!

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.19 06:10
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that Quantum Queen has been performing well for you and that you’re seeing consistent results from each trade. My goal has always been to focus on quality over quantity, so it’s great to know that the stability and reliability of QQ are coming through in your experience. It’s also great to know that the system has felt smooth and reliable throughout your usage. I put a lot of effort into refining the algorithms and making sure updates enhance stability and performance, so hearing that it’s translating into real results for users like you is very encouraging.
MGaitan82
129
MGaitan82 2025.09.17 19:43 
 

Hi all, Very happy user of QQ here! I've been using it for 2 months know with consistent wins. Very good risk/return trade-off. Get it, migrate to VPS and just let it make money for you. In addition, great support from Bogdan whenever there are questions.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.19 06:05
Thank you so much for your review! I’m glad to hear, that Quantum Queen has been delivering consistent results for you over the past months. I also really appreciate you highlighting the VPS setup, because the EA needs to run 24/5 without any interruptions and everyone should use a VPS. Knowing that my support has been helpful means a lot to me. I want every user to feel confident and supported. Thank you for trusting Quantum Queen!
Cristian Duque
37
Cristian Duque 2025.09.17 18:19 
 

Hello friendsI have been using Reina Quantica for 3 months, the results have been more than satisfactory, the technical support is excellent, all my doubts have been clarified so far, it maintains a constant update, I hope it continues like this for a long time. I totally recommend it, quality over quantity. Best regards

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.19 05:54
Thank you so much for taking the time to share your experience! It's great to hear that Quantum Queen has been giving you satisfactory results over these past months. Knowing that the technical support has been useful and that your questions have been fully answered means a lot to me, because I put a big focus on making sure every user feels supported. I’m also glad you’ve noticed the constant updates — I’m always working behind the scenes to refine and improve the experience, and hearing feedback like yours motivates me to keep pushing forward. Your recommendation and kind words about “quality over quantity” really resonate with me, since that’s exactly the philosophy I try to follow in development. Thank you again for your trust and support!
Matushchak
170
Matushchak 2025.09.16 18:22 
 

I am impressed, very good product, makes few open positions but accurate, I liked the queen, I bought the first one of their work, I hope there will be more purchases, thank you Bogdan and his team for the good work.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 09:57
Thank you so much for sharing your experience! I’m glad to hear, that you’re impressed with the accuracy and the way the EA manages positions. The idea behind Quantum Queen was always quality over quantity, so it’s great to know that approach is working for you. From the start, my focus has been on building something reliable and effective, so your feedback confirms we’re on the right path. I truly appreciate your trust. It motivates me to keep working hard and delivering even better tools in the future.
Ruang
21
Ruang 2025.09.16 13:04 
 

I purchased this EA and have been testing it the last 2 weeks. After using the EA, it gives very good returns. And I am more comfortable with this EA than the other EAs I have used.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 09:54
Thank you so much for your review and for trusting Quantum Queen. It’s great to hear, that you’re seeing good returns and that you feel more comfortable with it compared to others you’ve tried. That’s exactly what I’ve been aiming for—an EA that’s not only profitable, but also reliable and easy to work with. Your feedback means a lot and helps me keep improving it further.
tomb007
91
tomb007 2025.09.16 08:32 
 

Great EA ran for the past month on high got almost 25% profit worth buying

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 08:36
Thank you so much for sharing your experience with Quantum Queen! Achieving nearly 25% profit in just a month is truly incredible by any standard in this industry, and I'm glad to see the EA delivering such strong results for you. Quantum Queen was designed to provide consistent performance and it’s fantastic to hear, that it’s proving its value. Your feedback not only motivates me, but also helps other traders see what’s possible with the right tools and strategy.
13kilos
19
13kilos 2025.09.16 06:48 
 

I have been using Quantum Queen for a month now, and I am very happy with the results. The EA trades around 1-2 days per week (multiple trades when it does), and has a very high win rate. No losing days so far, and I've managed to grow my account by 15%, which is quite amazing. It looked very good and safe in the backtest, and to be honest, I was a tiny bit suspicious of the backtest performance. However, I'm happy to say that to-date it has performed in the same way in live trading. Easy to set up, with very few configuration options. The support from Bogdan has been top notch as well. I highly recommend this EA.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:32
Thank you so much for your review! It’s great to hear, that Quantum Queen has been trading consistently for you with a strong win rate and steady growth. The goal has always been to strike the right balance between activity and accuracy, so trading just a couple of days per week while focusing on quality entries is exactly how the EA is designed to work. I completely understand your initial doubts about backtest performance — it’s a healthy skepticism many traders have. That’s why I’m especially glad to hear that the live results have been in line with the backtests. Consistency between testing and live conditions is one of the most important measures of reliability, and it’s encouraging to see that reflected in your experience. It also makes me happy, that you found the setup simple and the support helpful. My aim is to make the process as stress-free as possible so you can focus on results rather than configuration. Thank you again for the recommendation and for your kind words — I’m very happy that Quantum Queen has already added value to your trading.
Andichan
66
Andichan 2025.09.16 03:50 
 

I bought the EA Quantum Queen on August 28, 2025 and started by testing it on demo. A week later, on September 4, I switched to a $2,000 live account. Since then, the results have been truly impressive. Even though it doesn’t open trades every day, when it does, the entries are precise and the profits speak for themselves. Risk Medium High within just a week already give me a good profit with very low drawdown. What I really appreciate is how simple the setup is. The EA comes with a clear step-by-step manual, making installation quick and stress-free. It’s the kind of EA you can run with confidence, without having to constantly check or adjust. On top of that, the developer, Mr. Bogdan, deserves special recognition. He replies fast, always polite, and takes the time to answer questions in detail. For me, He stands out as one of the most reliable and professional. For both the service and the quality of his EAs, he absolutely deserves 5 stars. This EA has already earned my trust, and It’s no surprise that Quantum Queen has become the best EA on MQL5 Market. Well done, Mr. Bogdan!

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:30
Thank you for sharing your detailed experience and for trusting Quantum Queen with both your demo and live accounts. It’s wonderful to hear, that the EA has delivered consistent profits in such a short period of time. The strategy is built around patience, accuracy, and capital protection, so while it doesn’t trade every day, the focus is always on quality over quantity — I’m glad this aligns with your results. I’m glad to hear, that you found the setup process straightforward. Providing clear manuals and easy-to-follow steps is very important to me because I want every trader, regardless of experience level, to feel comfortable running the EA with confidence and without unnecessary stress. I truly appreciate your trust, your kind words, and your 5-star review. Feedback like this inspires me to continue improving and maintaining the high standard I aim for with all my EAs.
fleenx
29
fleenx 2025.09.15 15:15 
 

I purchased this EA two weeks ago so far in my testings I have received really good feedback, the EA doesn't trade a lot but whenever it does it is high quality trades, you have to trust the EA and follow the settings to see results, so far this EA operates flawlessly. Very satisfied with my purchase and also with the support team! keep up the good work.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:25
Thank you very much for your review! I’m really happy to hear, that the EA is performing well and that you recognize its focus on quality over quantity. Quantum Queen was built with the idea of protecting capital first, then letting opportunities come naturally — so while it doesn’t trade very often, the intention is always to make those trades as high quality as possible. You’re absolutely right, that trusting the process and sticking to the recommended settings are important for long-term results.
Mehmet Serin
159
Mehmet Serin 2025.09.15 09:16 
 

I’ve been using Quantum Queen for 2 weeks now. Last week it didn’t open any trades, but the week before it entered a few positions and all closed in profit. I like that it gives signals rarely but with good accuracy — not overtrading. It feels stable and well-built, so far very satisfied. Looking forward to seeing more results in the long run.

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:22
hTank you for taking the time to share your experience, Mehmet! It’s great to hear you appreciate the way Quantum Queen avoids unnecessary trades and focuses on accuracy. The strategy is built to be patient and consistent, so quiet weeks can happen, but the idea is to keep risk under control while aiming for stable results. I’m glad you’re satisfied so far and excited to see how it performs for you in the long run.
Umah Ghanten A L Revi Chander
159
Umah Ghanten A L Revi Chander 2025.09.14 08:21 
 

Quantum Queen trades only when there is a clear indication. Patience needed to use it. I previously used to have trades going on frequently in different EA. But this EA we need to have lots of patience

Bogdan Ion Puscasu
41662
Réponse du développeur Bogdan Ion Puscasu 2025.09.14 11:03
Thank you for sharing your experience! Quantum Queen is designed to trade only when there’s a strong and clear indication. That does require patience, but the priority will always be quality over quantity. My goal is to avoid unnecessary trades and instead focus on consistency and reliability, even if that means waiting for the right opportunities. I’m glad you’ve recognized this difference, and I appreciate your thoughtful feedback!
12345678...16
Répondre à l'avis