GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron" est un robot de trading entièrement automatique. Conçu pour le commerce de l'or (XAUUSD). Il suffit d'installer un expert commercial sur le graphique horaire XAUUSD et de voir le pouvoir de prédire les prix futurs de l'or. Pour un début agressif assez 100$. Dépôt recommandé de 300$.

Il y a un an, nous avons fait une percée dans le développement d'indicateurs techniques boursiers. Nous avons réussi à créer un tout nouveau concept. Les indicateurs avec son application ne s'adaptent pas à l'histoire, mais révèlent vraiment des modèles réels et efficaces. Toute la puissance du nouveau développement a été investie dans l'indicateur technique «__AceTrend__».

Un an a passé avec le développement de l'indicateur "_ _ AceTrend__ " et maintenant nous pouvons enfin présenter un bot commercial à part entière. Nous venons de prendre et de connecter 10 systèmes de négociation complémentaires et d'ajouter un filtre de transaction basé sur l'intelligence artificielle moderne. Le robot commercial n'utilise pas la martingale, la moyenne et d'autres techniques de gestion de l'argent en avalanche.

Regardez ce qui s'est passé! Nous savons que nous aimons tous et avons donc lancé la Promotion du compte de manière agressive. L'objectif est de promouvoir le dépôt 10 fois en mars de l'année prochaine. Les vrais tests ont déjà commencé: https://www.mql5.com/fr/signals/2339244





Vos commentaires sont très importants. La rétroaction rend le développement beaucoup mieux et aide à se déplacer ensemble. Avez-vous des questions ou voulez-vous partager votre opinion? Écrivez des commentaires ou envoyez des messages — nous sommes toujours en contact!

Paramètres