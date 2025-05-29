Aot

5
Cet EA convient aux défis des prop firms [paramètres] et aux comptes de trading personnels [paramètres], combinant des outils analytiques avec des fonctionnalités de gestion des risques pour soutenir votre trading.

AOT MT5 – Expert Advisor Avancé de Trading Multi-Devises
Un Expert Advisor conçu pour assister les traders en utilisant l'IA avancée pour l'analyse de marché sur 16 paires de devises, incluant EURUSD, GBPUSD et AUDUSD.

Pourquoi choisir AOT MT5 ?

  • Analyse Alimentée par l'IA : Exploite la technologie IA avancée pour analyser les tendances du marché et le sentiment en temps réel, fournissant des insights précieux pour une prise de décision éclairée.
  • Trading Diversifié : Analyse 16 paires de devises sur la période M15, offrant une approche équilibrée du risque et des opportunités sur plusieurs marchés.
  • Facilité d'Utilisation : Dispose d'une interface conviviale—attachez-le simplement à votre graphique et commencez à trader sans configuration complexe.

Caractéristiques Principales

Insights alimentés par l'IA en temps réel pour une adaptation dynamique du marché. (Le filtre de sentiment IA est optionnel—le bot peut fonctionner sans lui. Cette fonctionnalité sert de mesure de sécurité pour le contrôle du drawdown.)
Support multi-devises sur 16 paires dans la période M15.
Options de gestion des risques configurables pour s'adapter à votre style de trading.
Compatibilité avec les prop firms pour l'utilisation dans les défis et comptes financés.
Support disponible via la messagerie MQL5 pour la configuration et les demandes.

Spécifications Techniques

Symbole : EURUSD
Période : M15
Dépôt Minimum : $100 (Recommandé : $300+)
Type de Compte : ECN / Raw Spread
Effet de Levier : 1:30 ou plus
VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu

Dépannage

Code d'Erreur 4302 : Indique des symboles manquants dans Market Watch. Redémarrez votre terminal, activez "Afficher Tous les Symboles", et rattachez l'EA.
Erreur 4805 : Suggère des données de backtest incomplètes. Assurez-vous que toutes les 16 paires de devises ont des données historiques complètes chargées.

Avertissement : Le trading implique des risques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Utilisez AOT MT5 seulement si vous comprenez sa stratégie et les risques associés.

Avis 5
Mark Vaines
2130
Mark Vaines 2025.07.16 21:32 
 

An Exceptional Trading Bot with AI-Powered Potential

This trading bot stands out as a truly impressive and fairly priced solution for automated trading. Its high win rate is a significant draw, consistently demonstrating its ability to generate positive outcomes over time. While acknowledging that there are occasional sharp losses, the bot's consistent recovery from these drawdowns to achieve overall profitability is a testament to its robust design.

What truly sets this bot apart, however, is the owner's commitment to continuous improvement and their innovative integration of true AI capabilities. In a market saturated with trading algorithms, few have genuinely explored how a sophisticated AI interface can enhance a trading robot's performance. This progressive approach adds an exciting and largely unknown dimension to the bot's potential.

I wholeheartedly give this bot five stars for several compelling reasons:

Exceptional Craftsmanship: The bot is remarkably well-developed and demonstrates a high level of technical expertise.

Reliable Performance: Crucially, the backtest results accurately mirror real-account performance, providing confidence in its historical data and future projections.

Dedicated Owner Support: The owner's ongoing dedication to improving the bot and providing excellent support further enhances its value.

Pioneering AI Integration: The genuine AI integration is a forward-thinking development that positions this bot at the forefront of automated trading technology.

Consistent Profitability & Value: Despite periods of sharp losses, the bot consistently recovers to deliver overall positive results, making it a profitable and excellent value-for-money investment.

I strongly encourage the owner to continue refining this robot. With its current trajectory, especially if the larger drawdowns can be mitigated, its potential is immense. My own backtesting with different settings has yielded remarkable win rates ranging from 84% to an astounding 97%, indicating the significant room for further optimization. Keep pushing the boundaries – this robot is poised for remarkable success!

Leonstevey20
327
Leonstevey20 2025.07.03 20:11 
 

I think this EA could be underestimated and underrated in my opinion, i have been using it in a couple of days and the performance is absolutely outstanding, i'm never saying there will never come a time of drawdowns or stoploss because that is part of trading but i'm positive that we could be having a hidden gem here, 💎, i will keep monitoring and updating my review as we progress but so far it's pretty impressive.

Kremsman
56
Kremsman 2025.06.17 08:24 
 

Seems like I have the honor to write the first review here :-) So, Aot is a mean-reversion bot that basically covers the entire Forex-market for you at an incredibly fair price tag. As one of the early adopters, I can say that the performance until now has been very solid. Naturally, it will take much more time to build a statistically reliable track record. I will update my review then. But what I can already say with confidence is that the editor offers an incredible support for his products. I own another one of his bots and when the latter hit a drawdown, he really fought to get it back on track. We had almost daily updates for a week and now that bot is stronger than ever. As for Aot, I had some initial suggestions to improve usability and risk-management options. I took those to the editor and it just took two days for them to be implemented. That's incredible. Keep it up friend! We're on to something big here!

Filtrer:
Répondre à l'avis