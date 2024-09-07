Indicement MT5

PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble  ici

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT    apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionnels aux marchés indiciels.

L'EA utilise un algorithme très bien pensé pour trouver le meilleur prix d'entrée et exécute plusieurs stratégies en interne pour répartir le risque des transactions.

Toutes les transactions ont un stoploss et un take profit, mais utilisez également un stoploss suiveur et un take profit suiveur pour minimiser le risque et maximiser le potentiel de chaque transaction.

Le système est construit sur une stratégie très populaire et éprouvée : le trading de cassures de niveaux de support et de résistance importants.  

Je suis heureux de dire que j'ai perfectionné cette stratégie au cours de mes nombreuses années de développement d'EA


Cet EA est développé pour trader spécifiquement les indices US500, US30 et NAS100.

Ces marchés sont particulièrement adaptés au trading de ce type de stratégie.


Les backtests montrent une courbe de croissance très stable, avec des drawdowns très contrôlés et des récupérations rapides. 

Cet EA a été soumis à des tests de résistance pour les 3 indices, en utilisant plusieurs flux de prix pour différents courtiers. Des tests inter-marchés ont également été effectués pour éliminer le risque de sur-optimisations.

Pas de discours commercial de type « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaits », mais un système de trading réel et honnête, basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne l'a pas. 

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trader comme les backtests sans tricher.


Caractéristiques principales :

  • Très simple d'utilisation : installez sur 1 seul graphique H1 et utilisez l'un des fichiers d'ensemble fournis
  • Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion des risques risqués
  • Extrêmement stable à long terme en utilisant l'ensemble complet de stratégies
  • Facile à utiliser pour les sociétés de vente d'accessoires
  • Solde minimum du compte : 150$   (utilisez le fichier « risque extrêmement faible » pour les comptes inférieurs à 300$)


Configuration pour le backtesting : 

A) assurez-vous de remplir les SYMBOLES CORRECTS pour les 3 indices dans les paramètres (consultez la fenêtre MarketWatch pour voir les noms réels des indices)

B) Sélectionnez le symbole EURUSD H1 dans le backtester. Il exécutera les 3 indices à partir des paramètres, quel que soit le symbole que vous sélectionnez dans le testeur

C) Définissez votre drawdown maximal souhaité par stratégie dans les paramètres ou chargez un  fichier défini

(consultez la capture d'écran  ici  pour voir comment définir les noms des indices)    


Configuration pour le trading en direct :

A) Chargez l'EA sur n'importe quel  graphique H1  de votre choix (EURUSD recommandé car il a le plus de ticks). L'EA exécutera automatiquement les 3 indices, quel que soit le graphique sur lequel vous l'exécutez    

B) IMPORTANT : assurez-vous de renseigner les SYMBOLES CORRECTS pour les 3 indices dans les paramètres (consultez la fenêtre MarketWatch pour voir les noms réels des indices) (exemple  ici  )  

C) Définissez votre drawdown maximum souhaité par stratégie dans les paramètres (ou chargez l'un des fichiers définis, disponibles  ici  )


IMPORTANT :  pour que AUTO_GMT fonctionne -> vous devez ajouter l'URL « https : // www . worldtimeserver.com/ » (supprimez les espaces !!) aux « URL autorisées » dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)  



Paramètres:

  • ShowInfoPanel    -> afficher le panneau d'informations sur le graphique 
  • Réglage de la taille de l'Infopanel    -> en cas d'affichage 4K, définissez la valeur sur « 2 »
  • mettre à jour le panneau d'information pendant les tests    -> désactivé pour un backtesting plus rapide
  • Heure d'arrêt du vendredi    -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient suspendues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie « désactivé)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP
  • Utiliser l'expiration virtuelle    -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration
  • BaseMagicNumber    -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies
  • Commentaire pour les transactions    -> le commentaire à utiliser pour les transactions
  • Supprimer le suffixe du commentaire    -> supprimez la partie qui ajoute plus d'informations aux commentaires (comme « US500_A »)
  • RunUS500    -> activer la stratégie pour l'indice US500 (SP500)
  • US500_Symbol    -> définir le nom du symbole pour la paire US500 (très important de le définir correctement !!)
  • US500_Strat1    -> activer la stratégie 1 pour cette paire
  • US500_Strat2    -> activer la stratégie 2 pour cette paire
  • US500_Strat3    -> activer la stratégie 3 pour cette paire
  • Valeur en $ d'un déplacement d'unité    -> la valeur par défaut est "0" (auto). Ne modifiez cette valeur que si la taille de votre lot est beaucoup trop élevée. Demandez-moi des instructions
  • US500_MaxSpread    -> spread maximum autorisé
  • US500_Randomization    ->  cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions légèrement différentes. Également utile pour les sociétés prop.  
  • Mêmes  options pour US30 et NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter    -> activer ou désactiver le filtre NFP
  • AutoGMT    -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte
  • GMT_OFFSET_Winter    -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)
  • GMT_OFFSET_Summer    -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)
  • NFP_CloseOpenTrades    -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders    -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)
  • NFP_MinutesBefore    -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour fermer les transactions et les ordres en attente
  • NFP_MinutesAfter    -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges
  • PARAMÈTRES DE COMMERCE UNIQUES PROPIRM    -> ici, vous pouvez modifier manuellement l'entrée et la sortie des transactions, pour les rendre différentes par rapport aux autres utilisateurs de l'EA (pour les entreprises prop)
  • Méthode de calcul de la taille du lot   -> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe, risque maximal par stratégie ou étape de taille du lot
  • Lots de départ   -> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot
  • Risque maximal par stratégie   -> Le drawdown total maximal autorisé préféré (en %) pour chaque stratégie. L'EA déterminera ensuite la taille du lot en fonction du DD maximal historique de cette stratégie
  • LotsizeStep    -> définissez la valeur de l'étape pour laquelle l'EA doit augmenter la taille du lot de 0,01 à 0,02 lots
  • Définir le drawdown quotidien maximal   -> Ici, vous pouvez définir un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). S'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions et les ordres en attente et attendra le jour suivant. Ceci est utile pour les sociétés prop
  • Utiliser les capitaux propres au lieu du solde   -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot
  • OnlyUp   -> cela empêchera la taille des lots de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)
  • Heures de négociation    -> ici, vous pouvez définir les heures entre lesquelles l'EA doit négocier


Avis 27
Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Ukrit Khonglao
381
Ukrit Khonglao 2025.09.24 18:11 
 

Beautiful work, Wim. I bought this EA a long time ago, paused for a while, and recently started testing it again after purchasing UBS. I really appreciate that you haven’t abandoned this EA. Solid trades so far. Daily breakout strategies for USTEC and US500 could be interesting - Overall, very happy — so far, so good.

Jorge Dominguez Martinez
448
Jorge Dominguez Martinez 2025.09.19 10:13 
 

Honest Review of “Indicement” (after ~1 year of use) This isn’t a pleasant review to write, but it’s the truthful one: after roughly a year, the EA hasn’t delivered the results I hoped for. On the positive side, Wim has replaced the US30 strategies with daily (D1) approaches. In my experience, this is a step in the right direction—D1 logic tends to be more stable, as H1 strats for indexes seems to have too much noise to predict results, and backtests on daily data usually resemble live trading more closely. However, for the other indices the gap remains. On US500 and USTEC, backtests still don’t align with real-account performance. Two of the four US500 strategies have already been replaced due to this mismatch, but none of the USTEC strategies currently mirror their backtested behavior in live trading. What I want to underline is Wim’s integrity. He’s one of the few genuinely honest EA developers on MQL5, and I’m confident he’ll keep working to turn Indicement’s performance around. I’ll update this review as progress is made.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.09.19 10:14
thx for sharing your thoughts. I'll continue to work to improve the EA, no worries
Axel S
212
Axel S 2025.07.16 17:10 
 

It saddens me to write this review. I have used indicement since launch and has kept it running live for ~9 months now. - The result is a drawdown that equals approximately twice the drawdown in backtests. According to the developer, the max dd is expected to be around 5-6 times the risk per strategy, meaning 3% risk as used in the signal should stay below 15-18%. Currently it’s close to 30%. If all strategies theoretically would go down it’s worst expected drawdown simultaneously we would end up around here, but this is way worse than what has happened ever before according to the developer in other words. - using the prop firm setfile got me to lose my funded account. - US30 had bigger drawdowns than history and US500 performs worse than backtest but in line with drawdowns. What I find most disappointing is the fact that US30 was turned off in the live signal due to this and no information or update was given to the users. Only response has continuously been that every trader has his own responsibility. For example, current setfiles and information on this page still shows possibly outdated information. Don’t get me wrong, Wim has always been very helpful, informative and fast in response. This review might change after some more months of running it live or with future updates. What I would expect would be more information about differences from backtests published here and maybe a rearrangement of strategies etc. For example I know that NAS is still in line and has even more promising updates. Functional/more stable strategies could be left etc. There are ways to go forward using learning points from Indicement by analyzing what has happened or simply putting more focus on NAS/US100 with slightly higher lotsizes. I do welcome other points of perspective on this matter. I believe there are several ways to learn, adapt OR inform. 2015-07-16

Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Andrii Soma
691
Andrii Soma 2025.01.27 11:56 
 

I bought the Indicement EA on the 1st day (7 September 2024) and it has been on a live account since then. First, it had a DD, and was vulnerable to news, I had a huge slippage on NFP. After Wim has added the news filter and breakout filter, this EA looks promising long term and is making profits for me now! Using in my portfolio and can recommend it. Huge thanks for Wim's support 🙌

RehanRM M
163
RehanRM M 2025.01.13 11:41 
 

This is one of my favourite EA’s I’ve been using Wims ea’s for around 7 months with the combo deal and I’m looking forward to the future. The EA had drawdown at the start although this was small and was recovered one thing to note from this is it is perfectly aligned with the backtest which I believe shows this is an honest EA from an honest person with the backtest being actually real it shows some really good potential in long term stability and profit. This is a normal strategy that dose not use gambling strategies unlike other EAs on the market like grid and martingale this is just a strategy which I like I’ve learnt the hard way to stay away from martingale systems learn from my mistakes and never go near them. There are not many EAs on the market that trade indices so even if you use other EAs I highly reccomend you purchase this ea for diversification in your portfolio. The author is very good with support and communication which is important when you are buying a ea. Overall this system is very reliable and shows amazing performance in the long run, this is an honest ea from an honest seller so I highly recommend

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.01.13 13:11
Thx mate!
Lion
118
Lion 2025.01.12 15:58 
 

I've tested this EA since it's launch and unfortunately it's in the negative consistently occasionally going to a small profit only to drop back down. I also removed certain aspects to see if I could improve the results but it made no difference so I can't quite recommend the ea (For now- though i saw there is new update). In saying that some of the devs other EAs are superb and he is super helpful and responsive.

Gravity Tool
182
Gravity Tool 2024.12.28 07:36 
 

Still a young EA at this point. It behaves like in the backtests which indicates high longterm potential. The autor's support is amazing and he is further developing his products. Very trustful and reliable. I run also his other products in a portfolio and managed to be profitable. Not for every month, of course, but in the longterm and with a decent risk management. Wim and his EAs are highly recommended!

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.12.19 23:15 
 

Updated: 18.05.2025

I’m adjusting my review slightly. I've paused US30 trading on my real-money account, as this pair has negatively impacted the overall performance of the EA.

Other pairs have been profitable from the start, so I’ve kept them active. US30 trading will remain active on a demo account, and if I notice improvements, I’ll consider reactivating it on the live account.

Overall, the EA appears to be profitable in the bigger picture, and I recommend using a more conservative risk management approach.

It's not impossible for the EA to have several consecutive losing months — but at the same time, the strategies show strong potential for long-term profitability based on years of development.

Let’s review and re-evaluate again in 2 to 4 months.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

edited 13.03.2025

I am changing my assessment. I have been testing this EA on a small-capital account for over six months now, and the results have not changed. And for this price, such an EA? 😀

The developer is helpful, but that only serves as good salesmanship, benefiting the developer rather than the users. No one truly evaluates the EA's actual performance.

Just like the developer's other EAs, this one does not generate real profit either. If we are talking about long-term results with just 2% annual returns in this manner, then you might as well get a fixed-term deposit at your local bank—you’d earn more with less risk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have tested this EA for over 3 months on a real-money live account, and the results are still negative. I have given this EA sufficient time, and the outcome remains disappointing. Fortunately, it hasn’t destroyed the account’s capital, but simply waiting and hoping for better trades and profits feels like a waste of time at this point.

The developer, however, is very helpful and professional in their communication.

I’ll still keep it active on a small-capital account with minimal lot size, as the risk is negligible—perhaps things will improve (purely out of trust in the developer, as this is not a scammer and there is potential). I also reserve the right to change my review if I see improvements or declines in the EA’s performance.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.12.20 06:52
Thx for the feedback!
Sharif Hamwi
183
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:34 
 

The author support is amazing and very honest and after checking so many EAs on mql5 I can say for sure. He has the best strategies and I really do appreciate all his hard work,Indicement life trading matches backtesting very reliable EA and trustworthy author

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.12.16 07:39
thx mate! much appreciated!
Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:34 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

David Alba Mourenza
611
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:16 
 

Ugh, as soon as I put the EA in, it hasn't stopped generating losses, I have to eliminate it from my portfolio.

Evgeny Mikhaylov
834
Evgeny Mikhaylov 2024.10.17 11:40 
 

Generate losses only. Do not buy it. Profits are very rare and relatively small.

mike27399
372
mike27399 2024.09.18 07:41 
 

Schnell zugreifen solange der EA noch günstiger ist, Ich hab den EA gleich auf meinen Echtgeldkonto installiert. Ich verwende die Propeinstellung. Seit Montag live im Betrieb - jeder Tag wurde insgesamt ein Gewinn produziert - perfekt. Einfach Backtest machen bevor man den EA kauft (MT5) .

Ich verwende ICMarketsSC MT5 Broker, leider produziert der EA nur Verluste- nicht zu empfehlen

Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2024.09.16 16:51 
 

Not just limited to Indicement, Wim's other consistent products like Day Trade Pro, Gold Trade Pro are reliable if you have patience. None of Profalgo's EAs will bring you quick profit. There are loss months too. If you stick to the strategy, you will end-up in green. There are regular updates. Support is next to none. My experience with Indicement is good so far. Testing Gold Trade Pro. I will keep updating here. Wim is one of the most reliable person in this chaos. Thank you.

Moreno Dainese
1383
Moreno Dainese 2024.09.10 21:06 
 

non profittevole

raja5655
752
raja5655 2024.09.10 17:22 
 

The stop loss Breakout System is good and reasonable, an experienced programmer is reliable and will carry out any corrective action if necessary.

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.09.10 13:59 
 

Backtesting, this EA is losing money on all and every index for a few months at least. Not going on the charts for now.

Edit - 2024-09-24 - In response to the developer: "the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs..." - This is so wrong. There is nothing preventing a bad EA to go down in flames and never make a buck again. The live signal actually provides everything you'd need to know about the profitability of this EA. I'll take a bet and say it won't exist for long. All this EA does is shooting everywhere and hoping it'll get something back. STAY AWAY! I paid 90 bucks so you do not have to pay 399.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.09.10 14:15
the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs... The probability of a strategy making profits after drawdown is bigger than making profits after new highs (very logical if you think about it) But why not run on demo? You can't lose any money, but you might at least see the EA at work
