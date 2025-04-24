AI Gold Sniper MT5

Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ !

AI Gold Sniper applique le dernier modèle GPT-4o (GPT-4o par OpenAI) dans le trading XAU/USD conçu sur la base d'un cadre algorithmique multicouche, intégrant le traitement de données non structurées et l'analyse inter-marchés pour optimiser les décisions de trading. GPT-4o intégré dans AI Gold Sniper utilisera des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) et des réseaux récurrents (RNN) pour analyser simultanément les séries de données de prix historiques, les fluctuations macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation), les signaux techniques multi-périodes et les données d'actualité en temps réel via le traitement du langage naturel (NLP). Le mécanisme d'apprentissage par renforcement profond permet à EA de s'adapter dynamiquement aux changements du marché en évaluant les interactions multidimensionnelles entre XAU/USD et les indices connexes (indice USD, rendements des obligations américaines, prix du pétrole brut). Un modèle de méta-apprentissage stochastique est appliqué pour équilibrer une stratégie à court terme basée sur l'analyse du sentiment provenant de sources financières et sur les tendances à long terme issues de l'analyse fondamentale. Le système est vérifié par backtesting Monte Carlo avec une fiabilité de 99 % sur des données multi-périodes, démontrant sa capacité à minimiser le drawdown (< 5 %) et à optimiser le ratio de Sharpe (> 2,3) dans des conditions de marché volatiles.

EA utilise un stop loss pour tous les ordres et n'utilise aucune méthode de trading dangereuse : pas de grille, pas de martingale… AI Gold Sniper est l'un des EA que j'utilise et trade avec des comptes de gestion de fonds depuis de nombreuses années. J'ai officiellement publié la version la plus optimisée d'EA.

La période de trading n'est pas importante pour un EA. Je recommande néanmoins de conserver la période H1 afin qu'EA puisse utiliser les données de toutes les périodes à partir de H1 comme paramètres. Le prix limité à 299 $ est valable uniquement pour les 10 premières ventes. Après 10 ventes, le prix sera augmenté de 100 $. Le prix final de l'AI Gold Sniper est de 1999 $. Quelques fonctionnalités :



- N'utilisez aucune méthode de trading dangereuse : pas de grille, pas de martingale, une seule transaction



- L'ordre est toujours protégé par un stop-loss - Optimisation de l'EA avec les paramètres par défaut - Facile à utiliser - Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, les hausses et les écarts inattendus... ...



La stratégie a été rétro-testée stable de 2003 à 2024, en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 avec Dukascopy Real Ticks, qualité de tick 100 %. Le trading en direct fonctionne bien sur de nombreux courtiers.



Gold Trading AI est un EA qui fonctionne avec XAUUSD (GOLD). Conseiller entièrement automatique.



- CONFIGURATION EA : Symbole XAUUSD Période H1 Test à partir de 2003

Dépôt minimum

100 $/0,01 lot

(Pour un drawdown d'environ 10 %)

Paramètres Paramètre par défaut Courtiers TousDépôt recommandé 500 $/0,01 lotFonctionnalité

- Pas de Martingale, pas de Grille



- L'ordre est toujours protégé par Stoploss

- Facile à utiliser avec les paramètres par défaut

- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, hausses et écarts inattendus...

Avertissement : Je vends des EA uniquement via MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte en prétendant que j'essaie de vous vendre quelque chose, il s'agit d'un escroc. Bloquez-les et signalez-les comme spam.

Si vous achetez cet EA ailleurs que sur MQL5, il s'agit d'une fausse version qui ne fonctionnera pas comme la version originale et vous ne recevrez jamais de mises à jour ni d'assistance.



