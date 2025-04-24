AI Gold Sniper MT5
- Experts
- Ho Tuan Thang
- Version: 1.5
- Mise à jour: 19 septembre 2025
- Activations: 10
Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour
AI Gold Sniper applique le dernier modèle GPT-4o (GPT-4o par OpenAI) dans le trading XAU/USD conçu sur la base d'un cadre algorithmique multicouche, intégrant le traitement de données non structurées et l'analyse inter-marchés pour optimiser les décisions de trading. GPT-4o intégré dans AI Gold Sniper utilisera des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) et des réseaux récurrents (RNN) pour analyser simultanément les séries de données de prix historiques, les fluctuations macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation), les signaux techniques multi-périodes et les données d'actualité en temps réel via le traitement du langage naturel (NLP). Le mécanisme d'apprentissage par renforcement profond permet à EA de s'adapter dynamiquement aux changements du marché en évaluant les interactions multidimensionnelles entre XAU/USD et les indices connexes (indice USD, rendements des obligations américaines, prix du pétrole brut). Un modèle de méta-apprentissage stochastique est appliqué pour équilibrer une stratégie à court terme basée sur l'analyse du sentiment provenant de sources financières et sur les tendances à long terme issues de l'analyse fondamentale. Le système est vérifié par backtesting Monte Carlo avec une fiabilité de 99 % sur des données multi-périodes, démontrant sa capacité à minimiser le drawdown (< 5 %) et à optimiser le ratio de Sharpe (> 2,3) dans des conditions de marché volatiles.
Quelques fonctionnalités :
- N'utilisez aucune méthode de trading dangereuse : pas de grille, pas de martingale, une seule transaction
- L'ordre est toujours protégé par un stop-loss
- Optimisation de l'EA avec les paramètres par défaut - Facile à utiliser
- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, les hausses et les écarts inattendus...
|La stratégie a été rétro-testée stable de 2003 à 2024, en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 avec Dukascopy Real Ticks, qualité de tick 100 %. Le trading en direct fonctionne bien sur de nombreux courtiers.
- CONFIGURATION EA :
|Symbole
|XAUUSD
|Période
|H1
|Test à partir de
|2003
The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.