AI Gold Sniper MT5

AI Gold Sniper applique le dernier modèle GPT-4o (GPT-4o par OpenAI) dans le trading XAU/USD conçu sur la base d'un cadre algorithmique multicouche, intégrant le traitement de données non structurées et l'analyse inter-marchés pour optimiser les décisions de trading. GPT-4o intégré dans AI Gold Sniper utilisera des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) et des réseaux récurrents (RNN) pour analyser simultanément les séries de données de prix historiques, les fluctuations macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation), les signaux techniques multi-périodes et les données d'actualité en temps réel via le traitement du langage naturel (NLP). Le mécanisme d'apprentissage par renforcement profond permet à EA de s'adapter dynamiquement aux changements du marché en évaluant les interactions multidimensionnelles entre XAU/USD et les indices connexes (indice USD, rendements des obligations américaines, prix du pétrole brut). Un modèle de méta-apprentissage stochastique est appliqué pour équilibrer une stratégie à court terme basée sur l'analyse du sentiment provenant de sources financières et sur les tendances à long terme issues de l'analyse fondamentale. Le système est vérifié par backtesting Monte Carlo avec une fiabilité de 99 % sur des données multi-périodes, démontrant sa capacité à minimiser le drawdown (< 5 %) et à optimiser le ratio de Sharpe (> 2,3) dans des conditions de marché volatiles.
EA utilise un stop loss pour tous les ordres et n'utilise aucune méthode de trading dangereuse : pas de grille, pas de martingale… AI Gold Sniper est l'un des EA que j'utilise et trade avec des comptes de gestion de fonds depuis de nombreuses années. J'ai officiellement publié la version la plus optimisée d'EA.La période de trading n'est pas importante pour un EA. Je recommande néanmoins de conserver la période H1 afin qu'EA puisse utiliser les données de toutes les périodes à partir de H1 comme paramètres.
Le prix limité à 299 $ est valable uniquement pour les 10 premières ventes. Après 10 ventes, le prix sera augmenté de 100 $. Le prix final de l'AI Gold Sniper est de 1999 $.

Quelques fonctionnalités :

- N'utilisez aucune méthode de trading dangereuse : pas de grille, pas de martingale, une seule transaction

- L'ordre est toujours protégé par un stop-loss

- Optimisation de l'EA avec les paramètres par défaut - Facile à utiliser

- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, les hausses et les écarts inattendus...

...

Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/133196
La stratégie a été rétro-testée stable de 2003 à 2024, en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 avec Dukascopy Real Ticks, qualité de tick 100 %. Le trading en direct fonctionne bien sur de nombreux courtiers.
Gold Trading AI est un EA qui fonctionne avec XAUUSD (GOLD). Conseiller entièrement automatique.

- CONFIGURATION EA :

Symbole XAUUSD
Période H1
Test à partir de 2003
Paramètres Paramètre par défaut Courtiers Tous Dépôt minimum 100 $/0,01 lot Dépôt recommandé 500 $/0,01 lot (Pour un drawdown d'environ 10 %) Fonctionnalité

- Pas de Martingale, pas de Grille

- L'ordre est toujours protégé par Stoploss

- Facile à utiliser avec les paramètres par défaut

- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, hausses et écarts inattendus...
Avertissement :
  • Je vends des EA uniquement via MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte en prétendant que j'essaie de vous vendre quelque chose, il s'agit d'un escroc. Bloquez-les et signalez-les comme spam.
  • Si vous achetez cet EA ailleurs que sur MQL5, il s'agit d'une fausse version qui ne fonctionnera pas comme la version originale et vous ne recevrez jamais de mises à jour ni d'assistance.


Avis 11
Filtrer:
Eaton Mcdonald
110
Eaton Mcdonald 2025.09.23 22:10 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.09.24 10:03
Thank you so much bro, i send you message to support you with manual guide this morning.
Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.09.19 13:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.09.20 05:12
Dear Seidel, Thank you very much for your feedback and review. Customer satisfaction is always my top priority. I will try to improve to always handle problems promptly.
Lieber Seidel, vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Bewertung. Kundenzufriedenheit steht für mich immer an erster Stelle. Ich werde versuchen, mich zu verbessern und Probleme stets zeitnah zu lösen.
Vikram Joshi
24
Vikram Joshi 2025.09.18 08:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.09.18 15:31
Thank you so much for your honest review Vikram Joshi. My clients' trading performance is always my top priority.
Santiago Sanchez
35
Santiago Sanchez 2025.09.10 20:45 
 

It does have a 100% win rate so far. Very good support. Four stars on Description quality and completeness as I find some settings difficult to understand. It could be a good idea to have a one-two pages guide to understand the options. It could probably improve if once the trade is done SL is updated regularly with the purpose of minimizing loss. Overall, I think it is a great product, quite impressed with the success rate so far.

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.09.11 15:18
Thank you so much for your honest review Santiago Sanchez. The settings in the EA settings are mostly for adjusting the display of the EA on the user's computer. I have optimized all the complex settings inside so that users do not need to adjust any parameters to help the EA work. The only thing users need to care about is the trading volume/Capital. The rest of you can rest assured to install the EA and use it in the simplest way.
Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.09.03 00:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.09.03 16:35
感谢您的反馈。我们将进行优化，以达到最佳性能。
Steven A Terrell
187
Steven A Terrell 2025.08.15 06:43 
 

I’ve been running AI Gold Sniper live on Pepperstone since early June 2026, after backtesting showed near-identical results to the live signal. Over 10 trades, it’s delivered a 100% win rate with a total profit of $339.40. Drawdown stayed under 10%, and the EA avoided risky periods like recent tariff news. Support from the author, Ho Tuan Thang, has been excellent throughout. I’ve now switched to autorisk to scale with the growing balance.

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.08.15 16:14
Thank you bro. Client trading results are always my top priority in developing Expert Advisors.
Vladislavs Dorodnovs
108
Vladislavs Dorodnovs 2025.08.08 12:50 
 

Советник работает отлично. Вход в сделку очень точен с минимальной просадкой. Работает редко - зависит от новостного фона. Я его использую в дополнение еще с 4 советниками. Вы можете смело его использовать но не надейтесь что с маленьким балансом он принесет вам миллионы в плюс. Лично мое мнения и как я его использую - Подключен к счету еще с 3 советниками и лишь помогает дополнительной прибылью и улучшает статистику выигрышных сделок. Стоит ли его покупать? - Точно ДА! Использовать как единственный советник на счете с маленьким балансом? - Я думаю что нет. Использовать только этот советник на счете с большим депозитом с % риска около 50%? - Да, прибыль будет. Но если рынок не стабилен советник торговать не будет. Автору спасибо. Хотелось бы конечно более активной торговли, но если нет возможности изменить алгоритмы торговли и сохранить 100% профит сделки - пусть остается как есть :)

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.08.15 06:46
Большое спасибо за ваш искренний комментарий.
Fujikyo 市場アナリスト
121
Fujikyo 市場アナリスト 2025.06.24 00:28 
 

NICE EA, Slow but sure, not everyday trade but best execution from EA.

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.06.25 14:56
Thank you so much for your honest review, Hardiansyah
cyberhiga
937
cyberhiga 2025.06.04 03:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.06.10 14:54
Thank you so much for your honest review, cyberhiga
189114nickynomates
1022
189114nickynomates 2025.05.31 05:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ho Tuan Thang
46369
Réponse du développeur Ho Tuan Thang 2025.05.31 07:09
Thank you very much for review189114nickynomates. I always take into account customer feedback and improve EA better and better, thank you very much for trusting and using EA
fredrikg
180
fredrikg 2025.05.27 20:20 
 

It does have a 100% win rate so far. However, the stop loss is very wide, and when it eventually gets hit, the loss can be significant. You might see 20, 30, or even 40 winning trades in a row, but a single stop loss can wipe out a large portion of the accumulated profit. It feels a bit like playing roulette — as long as you don’t lose, you're doing great, but when the loss comes, it hits hard. The system trades infrequently and uses AI-based sentiment analysis to avoid entering trades in poor market conditions. In theory, it seems like it could be profitable long-term as long as there is no frequent SL. If you check the live signal, you'll notice that the seller used high lot sizes during the first month — essentially gambling. Later, he reduced the lot sizes, which also limits potential profit. So, is it good? Maybe. But it's definitely risky.

Répondre à l'avis