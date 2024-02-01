The Gold Reaper MT5

4.43

Bienvenue chez le Faucheur d'Or !

S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence des transactions de très conservatrice à extrêmement volatile.

L'EA utilise plusieurs algorithmes de confirmation pour trouver le meilleur prix d'entrée et exécute plusieurs stratégies en interne pour répartir le risque des transactions.

Toutes les transactions ont un stoploss et un takeprofit, mais utilisent également un stoploss et un takeprofit suiveurs pour minimiser le risque et maximiser le potentiel de chaque transaction.

Le système est construit sur une stratégie très populaire et éprouvée : négocier des cassures de niveaux de support et de résistance importants.  

L'or est très approprié pour cette stratégie, car il s'agit d'une paire très volatile.

Le système adapte automatiquement la fréquence des transactions et la taille des lots en fonction de la taille de votre compte et de votre paramètre de prélèvement maximum autorisé !


Les backtests montrent une courbe de croissance très stable, avec des baisses très contrôlées et des reprises rapides. 

Cette évaluation environnementale a été soumise à des tests de résistance sur la plus longue période disponible pour l'or, en utilisant plusieurs flux de prix pour différents courtiers, et rien ne semble pouvoir la faire échouer.

Pas de discours commercial de type « réseau neuronal/apprentissage automatique AI/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais un système commercial réel et honnête, basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai +15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés.  Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne l'est pas.  Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trader comme les backtests sans tricher.

NOTE AUX UTILISATEURS DE GOLD TRADE PRO :

Même si les deux EA appliquent des stratégies similaires sur l'or, la corrélation entre les deux est en réalité très faible. 

L'exécution conjointe des deux EA montre même une croissance beaucoup plus forte et ce, alors que le prélèvement maximum reste à peu près le même ou même diminue dans certaines configurations !  (voir capture d'écran)

Pour obtenir des conseils concernant la configuration de l'exécution des deux ensemble, veuillez me contacter par message privé.


Principales caractéristiques:

  • Très simple à utiliser : installez sur la carte et définissez votre prélèvement maximum autorisé préféré.  L'EA déterminera la fréquence des échanges et la taille des lots de manière entièrement automatique 
  • Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion des risques risquée
  • bons résultats sur les données historiques complètes pour XAUUSD
  • Facile à utiliser pour les entreprises d'accessoires
  • Solde minimum du compte : 300$


Backtest : 

Exécutez simplement sur XAUUSD en utilisant les paramètres par défaut ou modifiez le prélèvement maximum autorisé selon vos préférences.  Vous pouvez également modifier manuellement la fréquence des transactions pour voir les différents résultats


Installation:

Exécutez sur XAUUSD et définissez votre fréquence de négociation (automatique par défaut) ainsi que votre prélèvement maximum autorisé préféré.

Ou définissez manuellement la fréquence des transactions selon vos préférences


Paramètres:

  • ShowInfoPanel  -> afficher le panneau d'informations sur la carte 
  • Ajustement de la taille de l'Infopanel  -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur "2"
  • mettre à jour le panneau d'informations pendant les tests  -> désactivé pour un backtest plus rapide
  • Fréquence de trading  : vous permet d'utiliser différentes configurations de l'EA, allant d'une fréquence de trading très conservatrice à une fréquence de trading extrême.  Par défaut, il est défini sur « auto », ce qui signifie qu'il utilisera le solde du compte et le prélèvement maximum autorisé pour déterminer la fréquence des transactions.   Lorsque vous utilisez « StartLots », vous DEVEZ également définir la fréquence de négociation manuellement !
  • Spread maximum autorisé  : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser
  • Heure d'arrêt du vendredi  -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie "désactivé)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec SL et TP
  • Utilisez l'expiration virtuelle  -> activez uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec date d'expiration
  • Randomisation  -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions un peu différentes.  Convient également aux entreprises d'accessoires.  La bonne valeur est "50"
  • BaseMagicNumber  -> le numéro magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies
  • Commentaire pour les transactions  -> le commentaire à utiliser pour les transactions
  • Méthode de calcul de la taille du lot  -> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utilisez StartLots), ou utilisez le "Max Allowed Total Drawdown".
  • Startlots  -> définit la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie.  Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot.
  • Tirage maximum autorisé  -> Le prélèvement total maximum autorisé préféré (en %).  L'EA déterminera ensuite la taille des lots en fonction du DD maximum historique de l'EA.
  • Définir le prélèvement quotidien maximum  -> Ici, vous pouvez définir un prélèvement quotidien maximum autorisé (en %).  S’il est atteint, l’EA clôturera toutes les transactions et commandes en attente et attendra le lendemain.  Ceci est utile pour les entreprises d'accessoires
  • Utilisez Equity au lieu de Balance  -> utilisez Equity du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot
  • OnlyUp  -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)



Avis 88
raja5655
752
raja5655 2025.09.11 17:12 
 

Honesty and integrity. I bought it two days ago at the previous discount. I haven't used it, but I tested it and invested $1,000 in it. Most importantly, as of its update date of July 17, 2025, you'll find that it has made $250 profits so far, which is a good 25%. The writer is responsive and very reliable. He's not one of those programmers who lose money and the expert is removed. I wish everyone the best.

Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.07.23 05:08 
 

I’ve bought many EAs from MQL5, joined several groups, and spoken with many developers , and I can confidently say Wim stands above the rest. He is transparent, honest, and explains everything in detail without any manipulation. The experience with his group is completely different — supportive, respectful, and helpful whenever someone opens a discussion. I’m currently using five of Wim’s EAs on a single account, and I’m very satisfied. Highly recommended!

Robert L
300
Robert L 2025.07.19 16:10 
 

I've been using multiple EAs from this author, and each one has performed exactly as advertised. They are reliable and consistent, and with proper risk management, they deliver long-term profitability. The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

raja5655
752
raja5655 2025.09.11 17:12 
 

Honesty and integrity. I bought it two days ago at the previous discount. I haven't used it, but I tested it and invested $1,000 in it. Most importantly, as of its update date of July 17, 2025, you'll find that it has made $250 profits so far, which is a good 25%. The writer is responsive and very reliable. He's not one of those programmers who lose money and the expert is removed. I wish everyone the best.

Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.07.23 05:08 
 

I’ve bought many EAs from MQL5, joined several groups, and spoken with many developers , and I can confidently say Wim stands above the rest. He is transparent, honest, and explains everything in detail without any manipulation. The experience with his group is completely different — supportive, respectful, and helpful whenever someone opens a discussion. I’m currently using five of Wim’s EAs on a single account, and I’m very satisfied. Highly recommended!

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.23 05:19
thx mate! lovely to hear that!
Robert L
300
Robert L 2025.07.19 16:10 
 

I've been using multiple EAs from this author, and each one has performed exactly as advertised. They are reliable and consistent, and with proper risk management, they deliver long-term profitability. The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.19 16:13
Thx for the review! Much appreciated
Sam Mirzagharcheh
330
Sam Mirzagharcheh 2025.05.17 09:23 
 

After five months of thorough testing in a demo account and subsequently using it live, I can confidently say that the backtest, demo, and live accounts yield identical results. This EA is genuinely reliable, without any AI or gimmicks involved. What sets this EA apart is the author's commitment to support. They are always available and remarkably helpful, providing consistent updates and upgrades to ensure the software adapts to real market conditions. If you're looking for a trustworthy EA, this one is definitely worth considering!

bi mo
204
bi mo 2025.05.17 02:13 
 

Great EA, solid risk management and REAL profit curve.

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:42 
 

Very solid EA! Run it toghether with Gold Trade Pro and Goldbot One

RehanRM M
163
RehanRM M 2025.05.10 14:18 
 

The Gold Reaper is a great ea IMO. it had issues in the past (even then it would've recovered the losses with time) but ever since the ea had been updated major profits have been made with minimum drawdown its now a very reliable ea and i trust it to run it on my live account i expect a max drawdown of 15% at the total max but based on the eas peformance i assume it will be below 7.5% with the set files with profits still exceptional in 2025 its up 11% very happy with it i recommend this ea. Wim support is top tier always responds to questions and very nice I highly recommend his combo deal ive been running it for 11 months and im very happy with the results especially in 2025 im up 40% on low settings unreal results very good price for what you get go get it!

martinyl
41
martinyl 2025.05.07 10:05 
 

Muito bom produto, cumpre tudo o que diz, e o suporte e EXCELENTE, inclusive remotamente. Altamente recomendado, ja estou de olho em outros produtos do mesmo programador

Kris Jef Saelen
447
Kris Jef Saelen 2025.04.24 14:26 
 

I'm running since a few The Gold Reaper and i have only wins so far. The EA is running very stable and i have made some nice gains with low risk. Wim did a great job with this EA and his support is excellent.

Daichi Matsuki
169
Daichi Matsuki 2025.04.01 06:31 
 

My live results are in perfect agreement with the backtests. The developer is trustworthy. This EA is by far the best. You will understand how amazing this EA is if you continue to use it for a long time.

Sharif Hamwi
183
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:40 
 

The Gold Reaper Has been a great ea since day one and the author only keeps improving it to make it even better and better. Just wanna say thank you for all you hard work and honesty mate!!

Gravity Tool
182
Gravity Tool 2024.11.09 08:35 
 

I have had the Gold Reaper as part of my portfolio for a few months now. It works as expected and the live results are in line with the backtests, which I think is a very important point. In some reviews here people complain about the drawdown period of the EA in the last few months. While it is true that the EA has not performed very well for a few months, it has been clearly positive since the product was released. So I don't understand some of the reviewers. This is trading. If you want a regular income, go and buy some bonds. That is fine, but you might miss the opportunity for higher income if you just stick to your trading strategy for the long term. And this is possible with the developers (Wim) EAs like this one as shown on several of his live accounts. He is very helpful and responsive to all my questions (and patient!). If some people report a 50% drawdown in a few months, I recommend to check risk management. Because that is up to the user, not the EA. Personally, I use several EAs in my portfolio, so a drawdown period for one EA would not dramatically affect my overall portfolio. For this setup I can also recommend Wim's other EAs because they are not highly correlated. To sum up: Great EA, great support, great evolution of the strategy, so a strong recommendation from me.

994kk
49
994kk 2024.10.30 23:43 
 

I got the combo offer for the Gold Reaper and Gold Trade Pro. I started running them both in mid April on barebone stock settings. I set up a demo account with IC markets which is one of the developer's recommended brokers. Demo account with $1000 balance trading 0.01 lots. I did a backtest with $10000 from Jan 2021 to April 2024 also trading 0.01 lots. Backtest showed $1000 in profit over that period. I was underwhelmed by that but I thought in conjunciton with the other algo it will make some real money. On the demo account, the bot made 40% profit (+$400 on the initial $1000 balance) in about 2 weeks. I was impressed but decided to keep running it in demo as 2 weeks is too short of a period obviously. I saw some people leaving a review after running it for that much lol. Next time wait a bit more ;) For a month after the first two weeks nothing happened, the balance was slighly up and down but no major move. Then in month 2 things got hectic - the bot started losing, went down to $1200. Then it kept losing and on month 4 it got down to $800. That's almost a 50% drawdown. I decided to keep running it tho. Month 5 it got to $1200, then $1600. I thought maybe that's how it works so I kept running it. I actually forgot about it for a while. Then mid October which is exactly the 6 month mark I checked it again. It was at $900 from $1600. A bot that makes 30-45% drawdown swings every other month I can only call unreliable. The MyFXBook of the Gold Reaper also shows that same unreliability. True, it's an actual strategy rather than a martingale BUT I'm yet to see it make any consistent profit. Gold's been making all time highs since I started running this EA. If it's not making money now, when will it? I actually stopped it. I'm never giving it any real money. Not worth the risk. If I could, I would get a refund. Also prop firms - if you're thinking of using this EA on one - probably think again. Wim, no hard feelings mate. You give the impression of being a cool dude. Response time was always fast but I actually prefer a bot with 0 customer support that makes money over a fast response time for a bot which doesn't. Cheers.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.10.31 06:14
Thank you for the feedback.
While I agree on the fact that the last few months were tough, I believe in the longterm strength of the strategy. The EA has similar periods in the backtests, and has already proven that it can recover very quickly in a short time.
Also, I made various improvements to the EA, some of which have only recently been released. to see the effect of those improvements, we need a few months. I understand that most can not handle this type of longterm strategy, but I believe that in order to win in forex, it's the only way. I know this, because I've been doing this for +15 years and the only way I started to actually become profitable year after year, is by avoiding the nice straight line EA's, and using real systems only. they require a stronger stomach, but all I can guarantee that all the straight line EA's all end the same: margin call. Since you still have the bot and MQL5 does not offer refunds once a product has been used, I can highly recommend to keep running it on demo (live and demo results match almost 100%), so you can still evaluate the EA long term (check my live results by the end of the year as well..)
This EA has a lot in common with Goldtrade Pro regarding strategy. And Goldtrade Pro has already shown how it comes out of drawdowns blasting. And that one is still up 90% this year, despite several negative months this year. Gold Reaper will do the same
Nunthiwut Choosuwan
155
Nunthiwut Choosuwan 2024.10.22 11:26 
 

Wim is a goodguy I have both gold reaper and gold trade pro. In the beginning it work but after my ac dd 40-50% so I decide stop used

Update 2025 after have false breakout filter it really good.

David Alba Mourenza
611
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:17 
 

It's destroying my earnings for the year, I'm deleting it from my portfolio to protect my account.

Lasse Mathias Baagoe S Christensen
982
Lasse Mathias Baagoe S Christensen 2024.09.30 10:59 
 

It's alright

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.09.30 12:11
Hi, thx for the feedback. Were you running the "prop firm" set file on your prop firm? Because if it blew "very fast", I'm suspecting that you were running too high risk settings? While it is possible that the EA exceeds the prop firm's max drawdown limits if there is a really bad period, I don't believe it would be "very fast", but rather quite gradually, with more than enough time for the user to shut it down if max drawdown is getting close. I'm happy to look into your setup if you contact me in private, so I can figure out why your account didn't go as planned. I do agree that the EA is going through a drawdown period currently, but it looks like we are getting out of it now slowly.
Eduard-mihai Hucai
193
Eduard-mihai Hucai 2024.09.12 12:52 
 

This EA is a waste of time and money. Since May this year, he has not managed to make me any profit, in fact, he is losing prop accounts. So stay away.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.09.12 12:58
Time will tell. drawdown are normal, and unavoidable. only the traders with nerves of steel will survive the trading game longterm
Lorenzo Rossini
285
Lorenzo Rossini 2024.09.11 16:33 
 

well good vendor, but the EA is losing money since June. The vendor's signal is accurate.

basa2021
268
basa2021 2024.09.06 17:06 
 

Solid EA. No fancy advertising, no linear backtest result yet reliable EA

Back San
93
Back San 2024.08.23 12:43 
 

Is the time zone for the Gold Ripper "H1"? I can't find it no matter how much I look for it.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.08.23 15:15
Yes, H1
