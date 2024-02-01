The Gold Reaper MT5

PROP FIRM PRÊT ! ( télécharger SETFILE ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel !

Bienvenue chez le Faucheur d'Or !

S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence des transactions de très conservatrice à extrêmement volatile.

L'EA utilise plusieurs algorithmes de confirmation pour trouver le meilleur prix d'entrée et exécute plusieurs stratégies en interne pour répartir le risque des transactions.

Toutes les transactions ont un stoploss et un takeprofit, mais utilisent également un stoploss et un takeprofit suiveurs pour minimiser le risque et maximiser le potentiel de chaque transaction.

Le système est construit sur une stratégie très populaire et éprouvée : négocier des cassures de niveaux de support et de résistance importants.

L'or est très approprié pour cette stratégie, car il s'agit d'une paire très volatile.

Le système adapte automatiquement la fréquence des transactions et la taille des lots en fonction de la taille de votre compte et de votre paramètre de prélèvement maximum autorisé !





Les backtests montrent une courbe de croissance très stable, avec des baisses très contrôlées et des reprises rapides.

Cette évaluation environnementale a été soumise à des tests de résistance sur la plus longue période disponible pour l'or, en utilisant plusieurs flux de prix pour différents courtiers, et rien ne semble pouvoir la faire échouer.

Pas de discours commercial de type « réseau neuronal/apprentissage automatique AI/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais un système commercial réel et honnête, basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai +15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne l'est pas. Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trader comme les backtests sans tricher.

NOTE AUX UTILISATEURS DE GOLD TRADE PRO : Même si les deux EA appliquent des stratégies similaires sur l'or, la corrélation entre les deux est en réalité très faible. L'exécution conjointe des deux EA montre même une croissance beaucoup plus forte et ce, alors que le prélèvement maximum reste à peu près le même ou même diminue dans certaines configurations ! (voir capture d'écran) Pour obtenir des conseils concernant la configuration de l'exécution des deux ensemble, veuillez me contacter par message privé.





Principales caractéristiques:

Très simple à utiliser : installez sur la carte et définissez votre prélèvement maximum autorisé préféré. L'EA déterminera la fréquence des échanges et la taille des lots de manière entièrement automatique

L'EA déterminera la fréquence des échanges et la taille des lots de manière entièrement automatique Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion des risques risquée

bons résultats sur les données historiques complètes pour XAUUSD

Facile à utiliser pour les entreprises d'accessoires

Solde minimum du compte : 300$



Backtest : Exécutez simplement sur XAUUSD en utilisant les paramètres par défaut ou modifiez le prélèvement maximum autorisé selon vos préférences. Vous pouvez également modifier manuellement la fréquence des transactions pour voir les différents résultats

Installation: Exécutez sur XAUUSD et définissez votre fréquence de négociation (automatique par défaut) ainsi que votre prélèvement maximum autorisé préféré. Ou définissez manuellement la fréquence des transactions selon vos préférences

Paramètres: ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur la carte

-> afficher le panneau d'informations sur la carte Ajustement de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur "2"

-> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur "2" mettre à jour le panneau d'informations pendant les tests -> désactivé pour un backtest plus rapide

-> désactivé pour un backtest plus rapide Fréquence de trading : vous permet d'utiliser différentes configurations de l'EA, allant d'une fréquence de trading très conservatrice à une fréquence de trading extrême. Par défaut, il est défini sur « auto », ce qui signifie qu'il utilisera le solde du compte et le prélèvement maximum autorisé pour déterminer la fréquence des transactions. Lorsque vous utilisez « StartLots », vous DEVEZ également définir la fréquence de négociation manuellement !

: vous permet d'utiliser différentes configurations de l'EA, allant d'une fréquence de trading très conservatrice à une fréquence de trading extrême. Par défaut, il est défini sur « auto », ce qui signifie qu'il utilisera le solde du compte et le prélèvement maximum autorisé pour déterminer la fréquence des transactions. Spread maximum autorisé : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser

: spread maximum pour les ordres en attente à autoriser Heure d'arrêt du vendredi -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie "désactivé)

-> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie "désactivé) SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec SL et TP

-> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec SL et TP Utilisez l'expiration virtuelle -> activez uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec date d'expiration

-> activez uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec date d'expiration Randomisation -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions un peu différentes. Convient également aux entreprises d'accessoires. La bonne valeur est "50"

-> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions un peu différentes. Convient également aux entreprises d'accessoires. La bonne valeur est "50" BaseMagicNumber -> le numéro magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

-> le numéro magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

-> le commentaire à utiliser pour les transactions Méthode de calcul de la taille du lot -> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utilisez StartLots), ou utilisez le "Max Allowed Total Drawdown".

-> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utilisez StartLots), ou utilisez le "Max Allowed Total Drawdown". Startlots -> définit la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot.

-> définit la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot. Tirage maximum autorisé -> Le prélèvement total maximum autorisé préféré (en %). L'EA déterminera ensuite la taille des lots en fonction du DD maximum historique de l'EA.

-> Le prélèvement total maximum autorisé préféré (en %). L'EA déterminera ensuite la taille des lots en fonction du DD maximum historique de l'EA. Définir le prélèvement quotidien maximum -> Ici, vous pouvez définir un prélèvement quotidien maximum autorisé (en %). S’il est atteint, l’EA clôturera toutes les transactions et commandes en attente et attendra le lendemain. Ceci est utile pour les entreprises d'accessoires

-> Ici, vous pouvez définir un prélèvement quotidien maximum autorisé (en %). S’il est atteint, l’EA clôturera toutes les transactions et commandes en attente et attendra le lendemain. Ceci est utile pour les entreprises d'accessoires Utilisez Equity au lieu de Balance -> utilisez Equity du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot

-> utilisez Equity du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot OnlyUp -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)







