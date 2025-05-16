



Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME !

Je suis heureux de vous présenter l'Ultimate Breakout System, un Expert Advisor (EA) sophistiqué et exclusif méticuleusement développé sur huit ans. Ce système a servi de base à plusieurs EA très performants sur le marché MQL5, notamment le célèbre EA Gold Reaper, qui a occupé la première place pendant plus de sept mois, ainsi que Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement et Daytrade Pro.





L'Ultimate Breakout System n'est pas simplement un autre EA. Il s'agit d'un outil de qualité professionnelle conçu pour permettre aux traders de créer un nombre illimité de stratégies d'évasion sur n'importe quel marché et sur n'importe quelle période. Que vous vous concentriez sur le swing trading, le scalping ou la construction d'un portefeuille diversifié, ce système offre une flexibilité et une personnalisation inégalées.

Les possibilités sont infinies !





Pour les traders de sociétés de prop : avec ce système, vous pouvez enfin créer vos propres stratégies de trading et portefeuilles uniques, sans jamais être signalé pour copy trading !

Les algorithmes intégrés dans cet Expert Advisor (EA) ont subi plus de huit années de développement et de perfectionnement continus. Grâce à des améliorations itératives, j'ai incorporé une vaste gamme de fonctionnalités, ce qui a donné naissance à un système auquel je crois fermement se classe parmi les solutions de boîte noire les plus avancées disponibles en ligne pour élaborer des stratégies d'évasion efficaces. Cet EA permet aux utilisateurs de développer leurs propres stratégies distinctives, avec le potentiel de créer des centaines de variantes uniques. En plus de vous fournir le système de boîte noire, je vous fournirai tous les outils et ressources essentiels nécessaires pour concevoir des stratégies de qualité professionnelle.





Inclus avec votre achat :

Plus de 100 fichiers d'ensemble pré-développés : accédez à une bibliothèque de stratégies que j'ai personnellement élaborées, y compris celles qui alimentent mes EA MQL5 Breakout.

Fichiers de set futurs : Recevez tous les nouveaux fichiers de set que je développe en utilisant ce système.

Guides complets : un manuel détaillé et un didacticiel vidéo couvrant les paramètres EA, l'optimisation, le backtesting et les tests de résistance, reflétant mon processus de développement de stratégie.

Modèles d'optimisation : valeurs de début, d'étape et d'arrêt prédéfinies utilisées pour créer des stratégies pour mes EA MQL5. Il suffit de les intégrer et d'optimiser !

Accès communautaire exclusif : rejoignez notre groupe de discussion privé pour une assistance et des conseils directs.

Comment exécuter des backtests avec les fichiers d'ensemble inclus : Les paramètres par défaut sont un exemple simple pour XAUUSD DAILY. Vous pouvez donc l'exécuter sans charger de fichier set.

Plus de 100 fichiers d'ensemble sont inclus. Tous indiquent la période à utiliser et la paire à utiliser.

Chargez simplement le fichier d'ensemble (clic droit dans la fenêtre « entrées », cliquez sur « charger » et sélectionnez le fichier d'ensemble), puis définissez la paire et la période correctes dans le testeur

Vous pouvez exécuter la plupart des ensembles avec la qualité « 1 Minute OHLC » pour des tests rapides

pour les ensembles de scalpers, je recommande d'utiliser de vraies tiques pour obtenir les résultats les plus fiables.

IMPORTANT : Pour que AUTO_GMT FONCTIONNE -> vous devez ajouter l'URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!) aux "URL autorisées" dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)



Comment fonctionne la stratégie de l'EA ?

La stratégie qui a été automatisée dans l'EA est la stratégie d'évasion.

Cela signifie que l'EA négociera la cassure des niveaux de support et de résistance importants.

Il entrera donc dans une transaction d'achat lors de la cassure à la hausse d'un niveau de résistance, et il entrera dans une transaction de vente lors de la cassure à la baisse d'un niveau de support.

Il existe de nombreux paramètres permettant de déterminer exactement quels niveaux doivent être considérés comme des niveaux de support ou de résistance importants (entièrement expliqués dans le manuel, qui peut être téléchargé ICI ).

À ces niveaux, l'EA placera des ordres en attente pour une meilleure exécution.

Chaque transaction peut être définie avec un SL et un TP, et plus important encore, une vaste gamme d'options SL et TP suiveurs :

SL de fuite normal, avec distance définissable, niveau de départ, niveau d'arrêt et taille de pas.

SL de suivi basé sur le temps

SL suiveur basé sur les niveaux de support et de résistance récents

"MagicTrail SL" -> SL suiveur très agressif, utile pour les stratégies de scalping

TP suiveur -> Le TP bouge lorsque le prix s'éloigne du TP (en essayant de sortir avec un petit TP ou une petite perte au lieu d'un SL complet)

En utilisant mon guide détaillé étape par étape et mon guide vidéo, vous serez en mesure de développer vos propres stratégies valables en un rien de temps !

(ou vous pouvez bien sûr simplement utiliser l'une des +100 stratégies déjà incluses !)

!! BONUS !!

Oui, il y a plus ! Exécuter des optimisations et essayer de trouver de bonnes stratégies solides peut prendre du temps. J'ai donc décidé d'offrir une belle récompense pour certaines des meilleures stratégies, réalisées par les clients avec cet EA ! L'idée est que cela deviendra une situation gagnant-gagnant, où vous serez récompensé pour avoir créé des stratégies en utilisant mon EA, que je pourrai, en retour, utiliser moi-même ou intégrer dans les futurs EA. Et la bonne nouvelle : la participation est absolument gratuite !

Pour plus d'informations sur le système de bonus, contactez-moi en message privé !













Sur moi:

Je ne participe pas au discours commercial « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite ».

Je me concentre plutôt sur la création de systèmes de trading réels et honnêtes, basés sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai +15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés et un historique sur MQL5 de produits hautement notés.

Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui n’a pas le potentiel de fonctionner.

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité d'avoir des résultats en direct conformes aux backtests, sans tricherie.



