Quantum Forex EA

Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs

Description

Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé.

Fonctionnalités clés

Système de trading basé sur plusieurs indicateurs

  • Moyennes mobiles (MA) – Analyse du croisement des moyennes mobiles rapides et lentes

  • RSI (Relative Strength Index) – Identification des zones de surachat et de survente

  • MACD – Analyse du croisement de la ligne principale et de la ligne de signal

  • Bandes de Bollinger – Trading sur les rebonds aux extrémités des bandes

Logique de signaux flexible

  • Définition personnalisée du nombre d’indicateurs nécessaires pour confirmer un signal (de 2 à 4)

  • Tous les indicateurs ne doivent pas nécessairement être d’accord

  • Possibilité d’ouvrir une position même avec un accord partiel des indicateurs

Gestion des risques professionnelle

  • Taille de lot fixe – Transactions avec une taille de position constante

  • Risque en pourcentage – Calcul automatique du lot basé sur un pourcentage du solde

  • Limite du nombre maximum de positions ouvertes simultanément

  • Distance minimale entre les ordres (en points) et temps d’attente configurable

  • Stop Loss / Take Profit configurables

    • En points, désactivables en les définissant à 0

  • Adaptation automatique aux conditions du courtier

Fonctions avancées

  • Trailing Stop – Déplacement automatique du stop-loss en cas de profit

  • BreakEven – Déplacement du stop-loss au point d'entrée après un certain gain

  • Visualisation des transactions – Affichage des opérations sur le graphique avec leurs résultats

Principe de fonctionnement

L’EA analyse les signaux des indicateurs sélectionnés et n’ouvre une position que si un nombre minimum d’indicateurs sont en accord. Cela permet d’assurer une plus grande fiabilité des signaux et de réduire les entrées erronées.

Exemple de logique :

Si les 4 indicateurs sont activés et le paramètre "Minimum 3 pour signal" est défini :

  • Un signal d’achat ne sera généré que si au moins 3 indicateurs montrent un signal BUY

  • Aucun des indicateurs ne doit émettre un signal SELL

Paramètres de l’EA

Général (General)

  • TimeFrame – Unité de temps pour l’analyse des indicateurs

  • MagicNumber – Identifiant unique de l’EA

  • OrderComment – Commentaire rattaché aux ordres

  • MainLogicPauseSec – Intervalle entre les analyses du marché (en secondes)

Filtres des ordres (Order Filters)

  • MinDistanceBetweenOrders – Distance minimale entre deux ordres (en points)

  • MinTimeBetweenOrders – Délai minimal entre les ordres (en minutes)

Gestion des risques (Risk Management)

  • LotMethod – Méthode de calcul du lot (fixe ou en pourcentage)

  • RiskPercentPerTrade – Pourcentage de risque par opération

  • FixedLotSize – Taille fixe du lot

  • MaxTradesAllowed – Nombre maximum de positions ouvertes simultanément

Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPoints – Distance du Stop Loss (0 = désactivé)

  • TakeProfitPoints – Distance du Take Profit (0 = désactivé)

Trailing Stop & BreakEven

  • EnableTrailingStop – Activer le trailing stop

  • TrailingStartPoints – Seuil de déclenchement du trailing stop (en points)

  • TrailingStopPoints – Distance du trailing stop par rapport au prix

  • TrailingStepPoints – Incrément de déplacement du trailing stop

  • EnableBreakEven – Activer le break-even

  • BreakEvenStartPoints – Niveau de déclenchement du break-even (en points)

  • BreakEvenOffsetPoints – Distance du SL par rapport au prix d’entrée lors du break-even

Indicateurs et signaux (Indicators and Signals)

  • MinIndicatorsForSignal – Nombre minimum d’indicateurs requis pour générer un signal

Moyennes mobiles (Moving Average)

  • EnableMA – Activer l’analyse MA

  • MA1Period, MA2Period – Périodes des MA lente et rapide

  • MA1Method, MA2Method – Méthodes de calcul (SMA, EMA, etc.)

  • MA1Price, MA2Price – Type de prix utilisé

RSI

  • EnableRSI – Activer RSI

  • RSIPeriod – Période de calcul du RSI

  • RSIPrice – Type de prix utilisé

  • RSI_Overbought, RSI_Oversold – Seuils de surachat / survente

MACD

  • EnableMACD – Activer MACD

  • MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA – Périodes de calcul des composantes MACD

Bandes de Bollinger

  • EnableBoll – Activer les bandes de Bollinger

  • BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod – Paramètres des bandes

Visualisation (Visualization)

  • ShowDealHistory – Afficher l’historique des ordres sur le graphique

  • BuyColorDraw, SellColorDraw – Couleurs des lignes d’achat/vente

  • FontSize – Taille de police des étiquettes sur le graphique

Avantages

  • Fiabilité – Filtrage intelligent des signaux grâce à plusieurs indicateurs

  • Flexibilité – Nombreux paramètres configurables

  • Sécurité – Gestion avancée du risque

  • Automatisation – Trading totalement automatisé

  • Visualisation – Résultats affichés directement sur le graphique

  • Compatibilité – Fonctionne avec tous les instruments financiers

Recommandations d’utilisation

Unités de temps recommandées

Utilisez les timeframes M5 à H1. Pour une performance optimale, réalisez une optimisation sur différents intervalles de temps.

Instruments recommandés

  • Paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

  • Métaux : XAUUSD (or), XAGUSD (argent), XPTUSD (platine), XPDUSD (palladium)

  • Énergie : USOIL (pétrole WTI), UKOIL (Brent), NGAS (gaz naturel)

  • Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD et autres

  • Indices : US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Capital minimum recommandé

À partir de 1 000 $ pour un fonctionnement stable

Optimisation et test

Avant tout usage réel, testez soigneusement l’EA sur un compte démo. Pour des résultats optimaux, réalisez une optimisation sur données historiques selon l’instrument sélectionné.

Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés et peut entraîner une perte totale de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et assurez-vous de bien comprendre les principes de gestion des risques avant de trader.



Produits recommandés
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF EUR USD est un Expert Advisor entièrement automatisé conçu pour le trading de l'EURUSD. Il est basé sur l'analyse par grappes de l'apprentissage automatique et des algorithmes génétiques. L'Expert Advisor contient un algorithme de marché auto-adaptatif qui utilise des modèles d'action des prix et des indicateurs de trading standard. La logique d'entrée et de sortie ne fonctionne que lorsqu'une barre se ferme. Il filtre le bruit du marché, accélère considérablement l'optimisation, évite la c
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. Caractéristiques Clés Le syst
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
SMA Rsi Grid EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with two indicators (SMA + RSI) and Grid. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when the RSI line turns above 80 or below 20. It then uses a simple grid strategy if the position turns into a loss. Grid levels can be defined specific to the market. It depends on your personal preferences and the respective market which parameters should be set and how. You have to test it yourself. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time.
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor surveille le marché à l'aide de divers indicateurs tels que le CCI, le MACD, le STOCH, EMA et le RSI. Il est configurable en fonction de ses paramètres d'indicateurs, de ses symboles Forex, de ses périodes et de ses opérations planifiées au cours de la journée. Sans symboles ni périodes sélectionnés, il fonctionne sur le symbole et la période actuels. Il dispose d'options de gestion des risques et multiplie le lot fixe à mesure que le solde augmente, sans convertir le compte dans
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Pipcasso
Nguyen Thanh Cong
Experts
Inspired by the unparalleled creativity and distinct style of the legendary painter Pablo Picasso, the Pipcasso Expert Advisor brings a touch of artistic genius to the world of Forex trading. Just as Picasso revolutionized the art world with his innovative techniques and bold compositions, Pipcasso aims to transform your trading experience with its unique, strategic approach and meticulous attention to detail.  Pipcasso adheres to strict money management rules. Each order is protected by a stop
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heik
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experts
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Bot3
Garfield Heron
Experts
Introducing the Ultimate Trading Solution: Bot3 – Your Edge in the Forex Market Are you ready to take your trading to the next level?  Bot3  is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, combining advanced technical analysis, risk management, and harmonic pattern detection to deliver consistent results. Whether you're a beginner or an experienced trader, this EA automates your trading strategy with precision and reliability, helping you maximize profits while minimizing risks
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
5 (2)
Experts
Fibonacci Hunter Expert Advisor pour le Symbole XAUUSD Le Fibonacci Hunter est un Expert Advisor (EA) développé pour être utilisé sur la plateforme MetaTrader 5 (MT5) . L'algorithme de trading a été spécifiquement optimisé pour la paire d'actifs XAUUSD (Or) . Ce système applique une stratégie de trading mécanique axée sur l'identification des retournements de prix. Le concept fondamental du système repose sur l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci. Stratégie de l'Algorithme La log
FREE
Gold Spotter
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Experts
Gold Spotter AI – Intelligent Trend Detector & Trade Executor for XAUUSD Gold Spotter AI is a powerful and adaptive Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) trading. It leverages advanced trend analysis to automatically execute trades and manage risk with minimal user intervention. Users can also maximize profits by setting the take profit to 10,000 points (equivalent to 100 pips ), allowing the AI to ride stronger trends for bigger gains while still managing exits through intelligent trend
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Description ATR Grid Trader Pro est un expert advisor (EA) multifonction pour la plateforme MetaTrader 5, combinant la technologie du trading en grille et l’analyse de volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (ATR). Il ouvre des positions d’achat lorsque la volatilité est faible et des positions de vente lorsque la volatilité est élevée. En mode trading en grille, il place des ordres supplémentaires à intervalles définis. Cette approche permet d’exploiter efficac
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
EA builder master
Davi Silva Campos
Experts
Rejoignez notre groupe et aidez-nous à construire un meilleur EA et à découvrir des setups rentables. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master : Maîtrisez le Marché avec une Automatisation Intelligente et un Contrôle Total  L'outil ultime pour les traders qui souhaitent construire, tester et automatiser leurs propres stratégies sur MetaTrader 5, sans écrire une seule ligne de code. Vous êtes-vous déjà senti frustré de manquer des opportunités parce que vous n'étiez pas devant le graphique ?
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Macd Cross Strong
Thibault Georges Rene Duval
Experts
Recommended accounts : ECN, Cent or USD, Profirm, ... This EA is a trading algorithm combine the trend of the market and the cross of MACD. The symbol recommended : all : GOLD, or all pair of FOREX Minimum : 1 000 USD Time Frame : 5 Minutes ONLY The Draw Down is very small and constant, is very safe (-19 %) Example of performance 18 % for 01-09-2025 -22-10-2025 (almost 2 months) 18 % for 2 months
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
Jan Krendel
Experts
This EA trades CFD of stocks, ETF and indices. It offers multi-symbol capability, 7 indicators & some flexible functionality. Indicators Moving Averages ADX Bollinger RSI Pivot Points Fractals Price Action Swing Points Additional functionality Dynamic Lot Leverage Multiplier (1.0 = No Leverage) Basket Group Take Profit Individual Take Profit & Stop Loss Trading Direction Choice (Buy Only, Sell Only, Buy & Sell) Opposite Signal Closure Trading Time Filter Buffer Setting for Each Indicator (Ent
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experts
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoigne
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
INFORMATIONS IMPORTANTES ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois,
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Signal en Direct: [Compte Principal] | [Compte Secondaire] | Canal Officiel AOT | Prochain Prix: $299 IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. AOT MT5 est un Expert Advisor avancé propulsé par l'analyse de sentiment IA et des algorithmes d'Optimisation Adaptative . Développé au cours de plusieurs années de perfectionnement, ce système entièrement au
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Le trading redéfini par l’intelligence. Important: après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé afin de recevoir votre package d’installation personnalisé et les instructions de configuration. Signal en direct:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offre actuelle : Les 10 prochaines copies sont disponibles à 350 $ , puis le prix passera à 550 $   I. Introduction AuriON est un système de trading cognitif intégrant exécution algorithmique, apprentissage automatique e
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Évolution du Trading Intelligent -  Référence technique META i7 est un Expert Advisor entièrement automatisé, basé sur deux réseaux neuronaux puissants et coopératifs. Ces réseaux fonctionnent en temps réel, prenant, évaluant et optimisant continuellement les décisions de trading. Les deux réseaux neuronaux sont traités et analysés via la couche interne META Layer. Il s’agit d’une interface entièrement intégrée à l’EA, qui fusionne et évalue les résultats des deux modèles pour produir
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (30)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
Plus de l'auteur
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Golden Eagle Pro EA Description succincte Golden Eagle Pro EA  est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le progr
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Conseiller Automatique pour un Scalping Précis Le Stochastic Gold Scalper est un conseiller automatique professionnel conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il combine l’analyse des modèles de chandeliers avec la filtration des signaux à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Cette approche permet d’identifier les points d’entrée les plus précis, de minimiser les risques et d’éviter les signaux erronés. Ce conseiller est idéal pour le trading sur des cadres temporels cou
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Conseiller Elliott Wave EA Description Elliott Wave EA  est une solution de trading professionnelle basée sur les motifs d'ondes M & W décrits par A. Merrill. Cet Expert Advisor puissant identifie et négocie les formations d'ondes avec une haute précision, offrant aux traders une solution automatisée fiable pour utiliser la théorie des ondes d'Elliott. Caractéristiques clés Reconnaissance intelligente des motifs - L'algorithme avancé identifie les motifs d'ondes M & W avec une précision exceptio
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Description du conseiller Goldix EA est conçu pour le trading automatique sur tous les instruments de change, en mettant l'accent sur le trading de l'or (XAUUSD). Il est basé sur une logique combinée d'indicateurs Keltner Channel et EMA (Moyenne Mobile Exponentielle), complétée par des paramètres flexibles de gestion des risques et un stop flottant intégré. Le conseiller peut fonctionner à tout moment, si nécessaire, vous pouvez limiter le trading à certaines heures à l'aide d'un filtre tempore
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Description Cet expert advisor (EA) trade automatiquement en se basant sur des patterns harmoniques — des figures populaires de l’analyse technique, initialement présentées par Harold McKinley Gartley et ensuite systématisées et étendues par Scott Carney, auteur de patterns tels que Bat, Crab, Shark, Deep Crab et Alternate Bat. Le robot reconnaît et travaille avec les figures suivantes : Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD,
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé multifonctionnel pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur les paires de devises populaires (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), les métaux précieux (Gold/XAUUSD), le pétrole (WTI, Brent) et les cryptomonnaies (BTCUSD, etc.). Cet EA est basé sur le principe des « super-signaux » (Super Signals), qui détectent les hauts et les bas locaux (points potentiels de retournement ou de correction) sur l’unité de te
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux. Avantages de Golden Scalper EA Analyse avancée des modèles d
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro est un conseiller expert multifonctionnel pour la plateforme MetaTrader 5, permettant de créer et configurer des stratégies de trading personnalisées à partir d'un large éventail d'indicateurs techniques et de modèles de chandeliers classiques. Conçu en tenant compte des exigences modernes du trading automatisé sur les marchés Forex et CFD, il offre une gestion flexible des risques et propose de nombreux filtres pour optimiser les résultats. Fonc
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universel pour le trading en grille. Grid Master Pro est un Expert Advisor (EA) flexible et performant pour MetaTrader 5, qui met en œuvre une stratégie fiable de trading en grille (Grid Trading) sur un large éventail d’instruments. Il offre d’excellents résultats pour le trading des principaux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), des métaux précieux (XAUUSD/or), des matières premières (pétrole : Brent, WTI) ainsi que des cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD,
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Conseiller Expert Avancé pour MT5 Pivot Levels Pro   est un Conseiller Expert (Expert Advisor) multifonction pour MetaTrader 5 qui calcule et trace automatiquement différents types de niveaux de Pivot (Classique, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) et exécute des transactions basées sur ces derniers. Cet EA intègre une puissante logique de gestion des positions (algorithme de grille, trailing stop, fonction de break-even) avec un panneau de statistiques intuitif affichant le
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro est un expert advisor innovant qui combine la stratégie éprouvée MACD avec un système efficace de Grid Trading. Cet expert advisor est conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers et montre ses meilleurs résultats sur la paire de devises GBPUSD, tout en fonctionnant avec succès sur tous les principaux instruments de trading, y compris EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY et d’autres paires majeures. L’unicité de cet EA réside dans
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   est un Expert Advisor (EA) puissant, conçu pour le trading en grille (Grid) professionnel basé sur l’indicateur des Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Il combine des paramètres de risque ajustables de manière flexible, une gestion intelligente des positions, des fonctions avancées de Trailing Stop, le basculement au seuil de rentabilité (BreakEven), ainsi que des limites de trading quotidiennes et des statistiques de performance. L’EA détecte automatiquement les
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro : Stratégie de trading innovante avec ordres multiples et calcul automatique des distances Description Range Breakout Trader Pro est une stratégie de trading moderne pour MetaTrader 5, spécialisée dans l’utilisation des cassures de plages de prix avec placement et gestion automatiques des ordres. Cet expert advisor avancé est conçu pour les traders souhaitant appliquer efficacement des stratégies de cassure de plage avec une automatisation maximale. L’outil place des o
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Description ATR Grid Trader Pro est un expert advisor (EA) multifonction pour la plateforme MetaTrader 5, combinant la technologie du trading en grille et l’analyse de volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (ATR). Il ouvre des positions d’achat lorsque la volatilité est faible et des positions de vente lorsque la volatilité est élevée. En mode trading en grille, il place des ordres supplémentaires à intervalles définis. Cette approche permet d’exploiter efficac
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA Description Il s’agit d’un robot de trading automatisé utilisant une méthode unique de construction de graphiques Renko. Il transforme les mouvements de prix chaotiques en signaux clairs, minimisant le bruit du marché et identifiant avec précision la direction de la tendance. Avantages clés Trading clair sans bruit : Renko filtre les petites fluctuations de prix, ne conservant que les mouvements significatifs. Compatibilité avec tous les brokers : Convient à tous les types d
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis