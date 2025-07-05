Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs

Description

Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé.

Fonctionnalités clés

Système de trading basé sur plusieurs indicateurs

Moyennes mobiles (MA) – Analyse du croisement des moyennes mobiles rapides et lentes

RSI (Relative Strength Index) – Identification des zones de surachat et de survente

MACD – Analyse du croisement de la ligne principale et de la ligne de signal

Bandes de Bollinger – Trading sur les rebonds aux extrémités des bandes

Logique de signaux flexible

Définition personnalisée du nombre d’indicateurs nécessaires pour confirmer un signal (de 2 à 4)

Tous les indicateurs ne doivent pas nécessairement être d’accord

Possibilité d’ouvrir une position même avec un accord partiel des indicateurs

Gestion des risques professionnelle

Taille de lot fixe – Transactions avec une taille de position constante

Risque en pourcentage – Calcul automatique du lot basé sur un pourcentage du solde

Limite du nombre maximum de positions ouvertes simultanément

Distance minimale entre les ordres (en points) et temps d’attente configurable

Stop Loss / Take Profit configurables En points, désactivables en les définissant à 0

Adaptation automatique aux conditions du courtier

Fonctions avancées

Trailing Stop – Déplacement automatique du stop-loss en cas de profit

BreakEven – Déplacement du stop-loss au point d'entrée après un certain gain

Visualisation des transactions – Affichage des opérations sur le graphique avec leurs résultats

Principe de fonctionnement

L’EA analyse les signaux des indicateurs sélectionnés et n’ouvre une position que si un nombre minimum d’indicateurs sont en accord. Cela permet d’assurer une plus grande fiabilité des signaux et de réduire les entrées erronées.

Exemple de logique :

Si les 4 indicateurs sont activés et le paramètre "Minimum 3 pour signal" est défini :

Un signal d’achat ne sera généré que si au moins 3 indicateurs montrent un signal BUY

Aucun des indicateurs ne doit émettre un signal SELL

Paramètres de l’EA

Général (General)

TimeFrame – Unité de temps pour l’analyse des indicateurs

MagicNumber – Identifiant unique de l’EA

OrderComment – Commentaire rattaché aux ordres

MainLogicPauseSec – Intervalle entre les analyses du marché (en secondes)

Filtres des ordres (Order Filters)

MinDistanceBetweenOrders – Distance minimale entre deux ordres (en points)

MinTimeBetweenOrders – Délai minimal entre les ordres (en minutes)

Gestion des risques (Risk Management)

LotMethod – Méthode de calcul du lot (fixe ou en pourcentage)

RiskPercentPerTrade – Pourcentage de risque par opération

FixedLotSize – Taille fixe du lot

MaxTradesAllowed – Nombre maximum de positions ouvertes simultanément

Stop Loss & Take Profit

StopLossPoints – Distance du Stop Loss (0 = désactivé)

TakeProfitPoints – Distance du Take Profit (0 = désactivé)

Trailing Stop & BreakEven

EnableTrailingStop – Activer le trailing stop

TrailingStartPoints – Seuil de déclenchement du trailing stop (en points)

TrailingStopPoints – Distance du trailing stop par rapport au prix

TrailingStepPoints – Incrément de déplacement du trailing stop

EnableBreakEven – Activer le break-even

BreakEvenStartPoints – Niveau de déclenchement du break-even (en points)

BreakEvenOffsetPoints – Distance du SL par rapport au prix d’entrée lors du break-even

Indicateurs et signaux (Indicators and Signals)

MinIndicatorsForSignal – Nombre minimum d’indicateurs requis pour générer un signal

Moyennes mobiles (Moving Average)

EnableMA – Activer l’analyse MA

MA1Period , MA2Period – Périodes des MA lente et rapide

MA1Method , MA2Method – Méthodes de calcul (SMA, EMA, etc.)

MA1Price, MA2Price – Type de prix utilisé

RSI

EnableRSI – Activer RSI

RSIPeriod – Période de calcul du RSI

RSIPrice – Type de prix utilisé

RSI_Overbought, RSI_Oversold – Seuils de surachat / survente

MACD

EnableMACD – Activer MACD

MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA – Périodes de calcul des composantes MACD

Bandes de Bollinger

EnableBoll – Activer les bandes de Bollinger

BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod – Paramètres des bandes

Visualisation (Visualization)

ShowDealHistory – Afficher l’historique des ordres sur le graphique

BuyColorDraw , SellColorDraw – Couleurs des lignes d’achat/vente

FontSize – Taille de police des étiquettes sur le graphique

Avantages

Fiabilité – Filtrage intelligent des signaux grâce à plusieurs indicateurs

Flexibilité – Nombreux paramètres configurables

Sécurité – Gestion avancée du risque

Automatisation – Trading totalement automatisé

Visualisation – Résultats affichés directement sur le graphique

Compatibilité – Fonctionne avec tous les instruments financiers

Recommandations d’utilisation

Unités de temps recommandées

Utilisez les timeframes M5 à H1. Pour une performance optimale, réalisez une optimisation sur différents intervalles de temps.

Instruments recommandés

Paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Métaux : XAUUSD (or), XAGUSD (argent), XPTUSD (platine), XPDUSD (palladium)

Énergie : USOIL (pétrole WTI), UKOIL (Brent), NGAS (gaz naturel)

Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD et autres

Indices : US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Capital minimum recommandé

À partir de 1 000 $ pour un fonctionnement stable

Optimisation et test

Avant tout usage réel, testez soigneusement l’EA sur un compte démo. Pour des résultats optimaux, réalisez une optimisation sur données historiques selon l’instrument sélectionné.

Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés et peut entraîner une perte totale de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et assurez-vous de bien comprendre les principes de gestion des risques avant de trader.



