Quantum Forex EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Version: 1.3
- Mise à jour: 5 juillet 2025
- Activations: 10
Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs
Description
Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé.
Fonctionnalités clés
Système de trading basé sur plusieurs indicateurs
-
Moyennes mobiles (MA) – Analyse du croisement des moyennes mobiles rapides et lentes
-
RSI (Relative Strength Index) – Identification des zones de surachat et de survente
-
MACD – Analyse du croisement de la ligne principale et de la ligne de signal
-
Bandes de Bollinger – Trading sur les rebonds aux extrémités des bandes
Logique de signaux flexible
-
Définition personnalisée du nombre d’indicateurs nécessaires pour confirmer un signal (de 2 à 4)
-
Tous les indicateurs ne doivent pas nécessairement être d’accord
-
Possibilité d’ouvrir une position même avec un accord partiel des indicateurs
Gestion des risques professionnelle
-
Taille de lot fixe – Transactions avec une taille de position constante
-
Risque en pourcentage – Calcul automatique du lot basé sur un pourcentage du solde
-
Limite du nombre maximum de positions ouvertes simultanément
-
Distance minimale entre les ordres (en points) et temps d’attente configurable
-
Stop Loss / Take Profit configurables
-
En points, désactivables en les définissant à 0
-
-
Adaptation automatique aux conditions du courtier
Fonctions avancées
-
Trailing Stop – Déplacement automatique du stop-loss en cas de profit
-
BreakEven – Déplacement du stop-loss au point d'entrée après un certain gain
-
Visualisation des transactions – Affichage des opérations sur le graphique avec leurs résultats
Principe de fonctionnement
L’EA analyse les signaux des indicateurs sélectionnés et n’ouvre une position que si un nombre minimum d’indicateurs sont en accord. Cela permet d’assurer une plus grande fiabilité des signaux et de réduire les entrées erronées.
Exemple de logique :
Si les 4 indicateurs sont activés et le paramètre "Minimum 3 pour signal" est défini :
-
Un signal d’achat ne sera généré que si au moins 3 indicateurs montrent un signal BUY
-
Aucun des indicateurs ne doit émettre un signal SELL
Paramètres de l’EA
Général (General)
-
TimeFrame – Unité de temps pour l’analyse des indicateurs
-
MagicNumber – Identifiant unique de l’EA
-
OrderComment – Commentaire rattaché aux ordres
-
MainLogicPauseSec – Intervalle entre les analyses du marché (en secondes)
Filtres des ordres (Order Filters)
-
MinDistanceBetweenOrders – Distance minimale entre deux ordres (en points)
-
MinTimeBetweenOrders – Délai minimal entre les ordres (en minutes)
Gestion des risques (Risk Management)
-
LotMethod – Méthode de calcul du lot (fixe ou en pourcentage)
-
RiskPercentPerTrade – Pourcentage de risque par opération
-
FixedLotSize – Taille fixe du lot
-
MaxTradesAllowed – Nombre maximum de positions ouvertes simultanément
Stop Loss & Take Profit
-
StopLossPoints – Distance du Stop Loss (0 = désactivé)
-
TakeProfitPoints – Distance du Take Profit (0 = désactivé)
Trailing Stop & BreakEven
-
EnableTrailingStop – Activer le trailing stop
-
TrailingStartPoints – Seuil de déclenchement du trailing stop (en points)
-
TrailingStopPoints – Distance du trailing stop par rapport au prix
-
TrailingStepPoints – Incrément de déplacement du trailing stop
-
EnableBreakEven – Activer le break-even
-
BreakEvenStartPoints – Niveau de déclenchement du break-even (en points)
-
BreakEvenOffsetPoints – Distance du SL par rapport au prix d’entrée lors du break-even
Indicateurs et signaux (Indicators and Signals)
-
MinIndicatorsForSignal – Nombre minimum d’indicateurs requis pour générer un signal
Moyennes mobiles (Moving Average)
-
EnableMA – Activer l’analyse MA
-
MA1Period, MA2Period – Périodes des MA lente et rapide
-
MA1Method, MA2Method – Méthodes de calcul (SMA, EMA, etc.)
-
MA1Price, MA2Price – Type de prix utilisé
RSI
-
EnableRSI – Activer RSI
-
RSIPeriod – Période de calcul du RSI
-
RSIPrice – Type de prix utilisé
-
RSI_Overbought, RSI_Oversold – Seuils de surachat / survente
MACD
-
EnableMACD – Activer MACD
-
MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA – Périodes de calcul des composantes MACD
Bandes de Bollinger
-
EnableBoll – Activer les bandes de Bollinger
-
BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod – Paramètres des bandes
Visualisation (Visualization)
-
ShowDealHistory – Afficher l’historique des ordres sur le graphique
-
BuyColorDraw, SellColorDraw – Couleurs des lignes d’achat/vente
-
FontSize – Taille de police des étiquettes sur le graphique
Avantages
-
Fiabilité – Filtrage intelligent des signaux grâce à plusieurs indicateurs
-
Flexibilité – Nombreux paramètres configurables
-
Sécurité – Gestion avancée du risque
-
Automatisation – Trading totalement automatisé
-
Visualisation – Résultats affichés directement sur le graphique
-
Compatibilité – Fonctionne avec tous les instruments financiers
Recommandations d’utilisation
Unités de temps recommandées
Utilisez les timeframes M5 à H1. Pour une performance optimale, réalisez une optimisation sur différents intervalles de temps.
Instruments recommandés
-
Paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
-
Métaux : XAUUSD (or), XAGUSD (argent), XPTUSD (platine), XPDUSD (palladium)
-
Énergie : USOIL (pétrole WTI), UKOIL (Brent), NGAS (gaz naturel)
-
Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD et autres
-
Indices : US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Capital minimum recommandé
À partir de 1 000 $ pour un fonctionnement stable
Optimisation et test
Avant tout usage réel, testez soigneusement l’EA sur un compte démo. Pour des résultats optimaux, réalisez une optimisation sur données historiques selon l’instrument sélectionné.
Avertissement sur les risques
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés et peut entraîner une perte totale de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et assurez-vous de bien comprendre les principes de gestion des risques avant de trader.