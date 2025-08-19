Http EA

HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions.

Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience.

Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $.

L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour.
Fonctionne avec les instruments financiers suivants :

  • Paires de devises
  • Cryptomonnaies
  • Métaux
  • Indices
  • Actions

Fonctionne sur les délais allant de M5 à H4.

IMPORTANT ! Il est recommandé de tester la version démo sur EURUSD M5 à partir du 1er janvier 2025 — l'expert dispose de paramètres uniques pour chaque actif !

Signaux de l'expert sur MQL5 — +176 %, 85 % de trades gagnants, 7 % de drawdown.

Contactez-moi après l'achat pour recevoir les instructions, les paramètres et le support.


Principales caractéristiques et avantages de HTTP EA

Trading :

  • Une seule position par actif.
  • Absence de martingale et de grille.
  • Algorithme unique basé sur l'offre et la demande.
  • Clôture quotidienne des positions pour une gestion des risques stable.

Confort d'utilisation :

  • Panneau graphique pour surveiller le compte et l'état du trading.
  • 12 activations — PC, VPS, sauvegarde.
  • Dépôt minimum de 100 $, levier à partir de 1:25.
  • Adapté aux sociétés de prop trading, fonctionne avec tous les brokers.
  • Toutes les mises à jour incluses.

Recommandations pour les tests

  1. Ouvrez le terminal MT5 -> Navigateur (Ctrl+N) -> Marché -> « HTTP EA » -> Télécharger la version démo.
  2. Clic droit -> Tester -> Démarrer.
  3. Paramètres : EURUSD M5, 01.01.2025 — Aujourd'hui, chaque tick basé sur des ticks réels.


Description des paramètres de HTTP EA


Paramètres

Description
Délai d'utilisation : M5, M15, M30, H1, H4.
Risque par trade : 1 à 5 % du dépôt.
Taille de lot fixe : 0,01–0,1, (prioritaire si >0).
Stop Loss / Take Profit : Niveau en points.
Paramètres du seuil de rentabilité : Activation du seuil de rentabilité, protection des profits.
Stop mobile : Paramètres du stop mobile.
Période EMA : Période de l'EMA (filtre de tendance).

Après achat, vous recevrez :

  • Le fichier de l'expert au format .ex5.
  • Les instructions et paramètres.
  • Toutes les futures mises à jour.
  • Un support via MQL5.

Testez l'algorithme à 85 % de taux de réussite d'un trader avec 25 ans d'expérience. Contactez-moi après achat !

Cordialement, Yuri


Тот Самый
23
Тот Самый 2025.09.22 06:51 
 

An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.

Yury Orlov
19900
Réponse du développeur Yury Orlov 2025.09.22 07:23
Thank you! 😍
nehemija
593
nehemija 2025.09.17 16:16 
 

HTTP EA is the last EA I bought, and I’ve bought many of them. The only thing I can say is that I regret it wasn’t the first one I purchased, because then I wouldn’t have kept looking. In short, an outstanding EA — trades are closed by the end of the day, in 90% of cases with profit. And no less important, Yury replies to messages and provides excellent support.

Yury Orlov
19900
Réponse du développeur Yury Orlov 2025.09.18 18:35
Thank you for your amazing review! 😊 I'm truly honored that HTTP EA stands out among the many you've tried. Your words about its reliability, consistent profits, and same-day trade closures mean the world to me and our growing community.
I’m committed to making HTTP EA the go-to choice for traders, with carefully optimized settings delivering ~25% YTD profit and max drawdown under 7% per pair. Plus, my team and I are always here to provide top-notch support to ensure your success.
For anyone reading this: join our growing community of traders who trust HTTP EA for stable, low-risk results. Grab it now on MQL5 and see why it’s a game-changer: HTTP EA on MQL5. 🚀
rambletew
19
rambletew 2025.08.23 12:37 
 

I’ve been testing this EA for a couple of days since it dropped, and I’m already impressed! As a beginner, I was worried, but the setup was simple, and Yury’s support is really great and friendly. The one-trade-a-day approach feels solid so far. Great tool to try out! Recommended!

Yury Orlov
19900
Réponse du développeur Yury Orlov 2025.08.23 12:42
Thank you! 😍👍
nevskiy1986
35
nevskiy1986 2025.08.21 23:28 
 

Best of the Best!!!

Yury Orlov
19900
Réponse du développeur Yury Orlov 2025.08.22 11:24
Thanks for your review — "Best of the Best!!!" — you rock! 😄 You scored big with that low $499 price, and only 2 copies left at this rate before it hits $599!
Others, don’t miss out!
aspe
36
aspe 2025.08.20 19:20 
 

Wow, I’m absolutely thrilled with HTTP EA! As an old client of Yury, I can say this is his best work yet - safe, stable, and so easy to use. I’ve tested it on my account, and the results are amazing, especially with the set files provided. Yury’s support is top-notch, and his 25 years of experience shine through. I’ve already submitted my idea to improve the EA through the Google Form, hoping to win the 200 USDT prize - fingers crossed! I highly recommend this EA to everyone - join the community and see the difference yourself. 5 stars all the way!

Yury Orlov
19900
Réponse du développeur Yury Orlov 2025.08.22 10:28
Wow, your review is incredible — thanks for the love! 😄 As an old client, you nailed it: How To Trade Profitably EA is my best yet, built on 25 years of experience for safe, stable trading.
You hit the jackpot grabbing it at $499, and with only 2 copies left at this price before it jumps to $599, others should jump in fast! Glad the set files and support worked for you — keep rocking those tests! Best of luck with your 200 USDT idea submission!
