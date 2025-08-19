HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions.

Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience.

Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $.

L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour.

Fonctionne avec les instruments financiers suivants :

Paires de devises



Cryptomonnaies



Métaux



Indices



Actions





Fonctionne sur les délais allant de M5 à H4.

IMPORTANT ! Il est recommandé de tester la version démo sur EURUSD M5 à partir du 1er janvier 2025 — l'expert dispose de paramètres uniques pour chaque actif !

Signaux de l'expert sur MQL5 — +176 %, 85 % de trades gagnants, 7 % de drawdown. Contactez-moi après l'achat pour recevoir les instructions, les paramètres et le support.

Principales caractéristiques et avantages de HTTP EA

Trading : Une seule position par actif.



Absence de martingale et de grille.



Algorithme unique basé sur l'offre et la demande.



Clôture quotidienne des positions pour une gestion des risques stable.



Confort d'utilisation :

Panneau graphique pour surveiller le compte et l'état du trading.



12 activations — PC, VPS, sauvegarde.



Dépôt minimum de 100 $, levier à partir de 1:25.



Adapté aux sociétés de prop trading, fonctionne avec tous les brokers.



Toutes les mises à jour incluses.





Recommandations pour les tests

Ouvrez le terminal MT5 -> Navigateur (Ctrl+N) -> Marché -> « HTTP EA » -> Télécharger la version démo. Clic droit -> Tester -> Démarrer. Paramètres : EURUSD M5, 01.01.2025 — Aujourd'hui, chaque tick basé sur des ticks réels.



Description des paramètres de HTTP EA





Paramètres

Description Délai d'utilisation : M5, M15, M30, H1, H4. Risque par trade : 1 à 5 % du dépôt. Taille de lot fixe : 0,01–0,1, (prioritaire si >0). Stop Loss / Take Profit : Niveau en points. Paramètres du seuil de rentabilité : Activation du seuil de rentabilité, protection des profits. Stop mobile : Paramètres du stop mobile. Période EMA : Période de l'EMA (filtre de tendance).

Après achat, vous recevrez :

Le fichier de l'expert au format .ex5.



Les instructions et paramètres.



Toutes les futures mises à jour.



Un support via MQL5.





Testez l'algorithme à 85 % de taux de réussite d'un trader avec 25 ans d'expérience. Contactez-moi après achat !

Cordialement, Yuri



