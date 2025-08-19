Http EA
- Experts
- Yury Orlov
- Version: 1.3
- Mise à jour: 6 septembre 2025
- Activations: 12
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions.
Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience.
L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour.
Fonctionne avec les instruments financiers suivants :
- Paires de devises
- Cryptomonnaies
- Métaux
- Indices
- Actions
Fonctionne sur les délais allant de M5 à H4.
IMPORTANT ! Il est recommandé de tester la version démo sur EURUSD M5 à partir du 1er janvier 2025 — l'expert dispose de paramètres uniques pour chaque actif !
Signaux de l'expert sur MQL5 — +176 %, 85 % de trades gagnants, 7 % de drawdown.
Contactez-moi après l'achat pour recevoir les instructions, les paramètres et le support.
Principales caractéristiques et avantages de HTTP EA
Trading :
- Une seule position par actif.
- Absence de martingale et de grille.
- Algorithme unique basé sur l'offre et la demande.
- Clôture quotidienne des positions pour une gestion des risques stable.
Confort d'utilisation :
- Panneau graphique pour surveiller le compte et l'état du trading.
- 12 activations — PC, VPS, sauvegarde.
- Dépôt minimum de 100 $, levier à partir de 1:25.
- Adapté aux sociétés de prop trading, fonctionne avec tous les brokers.
- Toutes les mises à jour incluses.
Recommandations pour les tests
- Ouvrez le terminal MT5 -> Navigateur (Ctrl+N) -> Marché -> « HTTP EA » -> Télécharger la version démo.
- Clic droit -> Tester -> Démarrer.
- Paramètres : EURUSD M5, 01.01.2025 — Aujourd'hui, chaque tick basé sur des ticks réels.
Description des paramètres de HTTP EA
|
Paramètres
|
Description
|Délai d'utilisation :
|M5, M15, M30, H1, H4.
|Risque par trade :
|1 à 5 % du dépôt.
|Taille de lot fixe :
|0,01–0,1, (prioritaire si >0).
|Stop Loss / Take Profit :
|Niveau en points.
|Paramètres du seuil de rentabilité :
|Activation du seuil de rentabilité, protection des profits.
|Stop mobile :
|Paramètres du stop mobile.
|Période EMA :
|Période de l'EMA (filtre de tendance).
Après achat, vous recevrez :
- Le fichier de l'expert au format .ex5.
- Les instructions et paramètres.
- Toutes les futures mises à jour.
- Un support via MQL5.
Testez l'algorithme à 85 % de taux de réussite d'un trader avec 25 ans d'expérience. Contactez-moi après achat !
Cordialement, Yuri
An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.