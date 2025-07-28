Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction

J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des clés API et des protocoles d'invite IA affinés, Syna offre une interface d'assistant interactive intuitive avec des boutons à l'écran pour l'analyse de marché en temps réel et le guidage de trading manuel.

Syna représente l'aboutissement de tout ce qui a été appris de Mean Machine et AIQ, maintenant révolutionné avec une architecture à double fonction qui combine de manière transparente un EA entièrement automatisé avec un assistant IA interactif. Le système fonctionne simultanément comme votre partenaire de trading automatisé 24/7 tout en fournissant une intelligence à la demande via des boutons d'analyse spécialisés, créant un écosystème de trading IA complet où chaque décision est alimentée par l'intelligence artificielle.

Améliorations Majeures de la Version 3+: