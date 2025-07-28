Syna
- Version: 3.2
- Mise à jour: 19 août 2025
- Activations: 12
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction
J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des clés API et des protocoles d'invite IA affinés, Syna offre une interface d'assistant interactive intuitive avec des boutons à l'écran pour l'analyse de marché en temps réel et le guidage de trading manuel.
Syna représente l'aboutissement de tout ce qui a été appris de Mean Machine et AIQ, maintenant révolutionné avec une architecture à double fonction qui combine de manière transparente un EA entièrement automatisé avec un assistant IA interactif. Le système fonctionne simultanément comme votre partenaire de trading automatisé 24/7 tout en fournissant une intelligence à la demande via des boutons d'analyse spécialisés, créant un écosystème de trading IA complet où chaque décision est alimentée par l'intelligence artificielle.
Améliorations Majeures de la Version 3+:
- Accès API Direct Multi-Fournisseurs: Plus limité uniquement à OpenRouter. Maintenant avec intégration directe aux API d'OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral et DeepSeek, offrant une flexibilité et une redondance maximales dans la sélection des modèles IA.
- Capacités d'Entrée Vision/Image: Ajout révolutionnaire de l'analyse visuelle permettant aux modèles IA d'interpréter directement les graphiques, les modèles et les données visuelles du marché via des entrées d'image.
- Gestion Automatique des Clés API: Les clés API sont maintenant automatiquement sauvegardées et réutilisées, éliminant la configuration répétitive et garantissant un fonctionnement transparent entre les sessions.
- Options IA Étendues pour l'EA: L'EA automatisé a maintenant un accès direct aux modèles OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral et DeepSeek pour des décisions de trading améliorées.
- Support des Modèles GPT-5: Prêt pour l'avenir avec l'intégration des modèles GPT-5 déjà implémentée.
- Protocole de Base Web IA Mis à Jour: Intégration améliorée des données en temps réel pour une analyse de marché plus précise.
- Invites IA Affinées: Ingénierie d'invite optimisée pour une meilleure qualité de réponse et précision de trading.
- Configuration Simplifiée: Entrées de filtre déplacées pour faciliter l'ajustement et option ajoutée pour désactiver la vérification de l'épuisement de tendance pour plus de flexibilité stratégique.
** Prix Limité - Offre Spéciale de Lancement **
Le prix augmente après les 10 prochaines ventes - 9 sur 10 restantes
Célébrons 1 An de Mean Machine! Chaque achat de Syna comprend maintenant 1 activation de Mean Machine comme bonus spécial. Ce bonus expire bientôt.
Ne manquez pas cette opportunité de sécuriser Syna au prix d'introduction.
Avertissement
Bien que Syna combine une automatisation avancée alimentée par l'IA avec un guidage interactif, rappelez-vous toujours que le trading Forex comporte des risques. Les décisions automatisées de l'EA et les recommandations de l'IA doivent être évaluées dans le cadre de votre tolérance au risque. Tradez de manière responsable.
From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.
What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.
Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.
I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.
This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.
If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.