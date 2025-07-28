Syna

5

Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction

J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des clés API et des protocoles d'invite IA affinés, Syna offre une interface d'assistant interactive intuitive avec des boutons à l'écran pour l'analyse de marché en temps réel et le guidage de trading manuel.

Syna représente l'aboutissement de tout ce qui a été appris de Mean Machine et AIQ, maintenant révolutionné avec une architecture à double fonction qui combine de manière transparente un EA entièrement automatisé avec un assistant IA interactif. Le système fonctionne simultanément comme votre partenaire de trading automatisé 24/7 tout en fournissant une intelligence à la demande via des boutons d'analyse spécialisés, créant un écosystème de trading IA complet où chaque décision est alimentée par l'intelligence artificielle.

Améliorations Majeures de la Version 3+:

  • Accès API Direct Multi-Fournisseurs: Plus limité uniquement à OpenRouter. Maintenant avec intégration directe aux API d'OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral et DeepSeek, offrant une flexibilité et une redondance maximales dans la sélection des modèles IA.
  • Capacités d'Entrée Vision/Image: Ajout révolutionnaire de l'analyse visuelle permettant aux modèles IA d'interpréter directement les graphiques, les modèles et les données visuelles du marché via des entrées d'image.
  • Gestion Automatique des Clés API: Les clés API sont maintenant automatiquement sauvegardées et réutilisées, éliminant la configuration répétitive et garantissant un fonctionnement transparent entre les sessions.
  • Options IA Étendues pour l'EA: L'EA automatisé a maintenant un accès direct aux modèles OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral et DeepSeek pour des décisions de trading améliorées.
  • Support des Modèles GPT-5: Prêt pour l'avenir avec l'intégration des modèles GPT-5 déjà implémentée.
  • Protocole de Base Web IA Mis à Jour: Intégration améliorée des données en temps réel pour une analyse de marché plus précise.
  • Invites IA Affinées: Ingénierie d'invite optimisée pour une meilleure qualité de réponse et précision de trading.
  • Configuration Simplifiée: Entrées de filtre déplacées pour faciliter l'ajustement et option ajoutée pour désactiver la vérification de l'épuisement de tendance pour plus de flexibilité stratégique.

** Prix Limité - Offre Spéciale de Lancement **

Le prix augmente après les 10 prochaines ventes - 9 sur 10 restantes

Signaux en Direct

Célébrons 1 An de Mean Machine! Chaque achat de Syna comprend maintenant 1 activation de Mean Machine comme bonus spécial. Ce bonus expire bientôt.

Ne manquez pas cette opportunité de sécuriser Syna au prix d'introduction.

Avertissement

Bien que Syna combine une automatisation avancée alimentée par l'IA avec un guidage interactif, rappelez-vous toujours que le trading Forex comporte des risques. Les décisions automatisées de l'EA et les recommandations de l'IA doivent être évaluées dans le cadre de votre tolérance au risque. Tradez de manière responsable.

Avis 3
Konrad Mieszkowski
924
Konrad Mieszkowski 2025.09.21 14:10 
 

From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.

What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.

Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.

I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.

This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.

If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.09.21 00:34 
 

The support I received from the author was very good. And the EA works very well.

TONOVONOT
111
TONOVONOT 2025.09.18 10:18 
 

Great tool with super support and unlimited possibilities! Syna is a real breakthrough in trading with artificial intelligence! Integration with various APIs works great, plus automatic key management is convenient—you don't have to enter them every time! Real-time market analysis helps you make smart decisions, and the ability to input images for chart analysis is just amazing. It's ready for GPT-5 models, so the system is future-proof. This advisor has no limits to developing strategies for any type of trading) There are plenty of tools that can be used with any indicators—very flexible advisor with an assistant that combines automation and manual control. It's also great that you can connect a Telegram channel for notifications, which I did—now all notifications come as you set up the assistant: every hour if you want, or once a day! I used the ADVISOR very conservatively, and the results are still impressive. I'd especially like to note the developer Brandon: if you have any questions, he always responds promptly in the chat and helps you figure it out. He also created a useful community in Telegram where everyone shares their experiences, strategies, and tips—it's very valuable for both beginners and pros. I recommend it to everyone! 5/5, worth the money. (I'm attaching a screenshot of my results in the discussions)

Produits recommandés
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
Experts
AUDIT EDGE - The Apex of Precision Trading Automation Introduction to Audit Edge: A New Paradigm in Algorithmic Scalping In the intricate domain of algorithmic trading, where microsecond-level decisions delineate success from obscurity, Audit Edge emerges as an exceptionally engineered Expert Advisor (EA) for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Conceived explicitly for scalping methodologies, Audit Edge transcends conventional automation by fusing advanced Artificial Intelligence (AI) frameworks, c
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
Experts
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Expert Advisor noté 5 étoiles — FundPass Pro Présentation de FundPass Pro : le système de trading IA ultime pour tous les types de comptes et les défis des prop firms ️ Important : Pour fonctionner avec tous les types de comptes (comptes personnels et comptes d’évaluation de prop firms inclus), il est impératif d’activer l’option « Mode Prop Firm » dans les paramètres de l'utilisateur. Si cette option n’est pas activée, vous risquez de ne pas respecter les règles strictes imposées par les
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experts
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
BigPIPs MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
TRocket
Vitalii Kosov
5 (2)
Experts
T_Rocket, based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize performance
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experts
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
Plus de l'auteur
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Filtrer:
Konrad Mieszkowski
924
Konrad Mieszkowski 2025.09.21 14:10 
 

From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.

What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.

Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.

I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.

This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.

If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.09.21 00:34 
 

The support I received from the author was very good. And the EA works very well.

TONOVONOT
111
TONOVONOT 2025.09.18 10:18 
 

Great tool with super support and unlimited possibilities! Syna is a real breakthrough in trading with artificial intelligence! Integration with various APIs works great, plus automatic key management is convenient—you don't have to enter them every time! Real-time market analysis helps you make smart decisions, and the ability to input images for chart analysis is just amazing. It's ready for GPT-5 models, so the system is future-proof. This advisor has no limits to developing strategies for any type of trading) There are plenty of tools that can be used with any indicators—very flexible advisor with an assistant that combines automation and manual control. It's also great that you can connect a Telegram channel for notifications, which I did—now all notifications come as you set up the assistant: every hour if you want, or once a day! I used the ADVISOR very conservatively, and the results are still impressive. I'd especially like to note the developer Brandon: if you have any questions, he always responds promptly in the chat and helps you figure it out. He also created a useful community in Telegram where everyone shares their experiences, strategies, and tips—it's very valuable for both beginners and pros. I recommend it to everyone! 5/5, worth the money. (I'm attaching a screenshot of my results in the discussions)

Répondre à l'avis